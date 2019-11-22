ລັດຖະບານສະຫະລັດ ໄດ້ຕົກລົງໃນອາທິດນີ້ ທີ່ຈະມອບກຳປັ່ນຍາມຝັ່ງອີກລຳນຶ່ງໃຫ້
ແກ່ຫວຽດນາມ ເພື່ອໃຫ້ປະເທດ ໃນເຂດເອເຊຍອາຄະເນດັ່ງກ່າວ ສາມາດເພີ້ມປ້ອງ
ກັນຕົນເອງຕໍ່ຕ້ານຈີນ. ແຕ່ຢູ່ເບຶ້ອງຫຼັງການເຄື່ອນໄຫວນັ້ນ ຫວຽດນາມແລະສະຫະລັດ
ກຳລັງດິ້ນລົນ ກ່ຽວກັບການການຂາດດຸນການຄ້າ ທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມ
ເປັນຫ່ວງໃຫ້ແກ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ.
ລັດຖະບານສະຫລັດໄດ້ຕ້ອງຕິນັບແຕ່ເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມານີ້ວ່າ ອາເມຣິກັນໄດ້ຊື້ຜະ
ລິດຕະພັນສິນຄ້າຂອງຫວຽດນາມຫຼາຍກວ່າເມື່ອປຽບທຽບໃສ່ກັບອັນທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກຊາວ
ຫວຽດນາມຊື້ຈາກສະຫະລັດ.
ຫວຽດນາມໄດ້ກາງຕໍ່ຢ່າງໜັກ ໃສ່ພະລິດຕະພັນການສົ່ງອອກໃນການເຮັດໃຫ້ເສດຖະ
ກິດຂອງຕົນເຕີບໂຕ ທີ່ຫຼາຍກວ່າ 6 ເປີເຊັນຕໍ່ປີ. ການຂາດດຸນປະມານ 40 ພັນລ້ານໂດ
ລາໃນປີ 2018 ຊຶ່ງຫ້ອງການສຳຫຼວດສຳມະໂນສະຫະລັດຮ້ອງວ່າໃຫຍ່ສຸດເປັນອັນດັບ
5 ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະປະເທດອື່ນໆນັ້ນ.
ການຫັນເຫດ ໃນການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນຈາກຈີນ ຊຶ່ງໃນເວລານີ້ໄດ້ຖືກເກັບພາສີ
ໂດຍສະຫະລັດ ໄປຫາຫວຽດນາມນັ້ນ ໄດ້ສົ່ງຄວາມເປັນຫ່ວງໂດຍສະເພາະ ໃຫ້ແກ່ວໍ
ຊິງຕັນ ອີງຕາມບັນດານັກວິເຄາະທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ທ່ານຣາຈີບ ບິສວາ ຫົວໜ້ານັກເສດຖະກິດເຂດເອເຊຍປາຊີຟິກ ຂອງບໍລິສັດຄົ້ນຄວ້າ
ການຕະຫຼາດ IHS Markit ກ່າວວ່າ "ຄວາມເປັນຫ່ວງ ຂອງຝ່າຍຫວຽດນາມ ກໍຄືວ່າ
ສະຫະລັດອາດຈະເວົ້າວ່າ ໂອເຄ ພວກເຮົາຈະເກັບພາສີ ການສົ່ງອອກຂອງຫວຽດນາມ
ນັ້ນຄືຄວາມຢ້ານກົວ."
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະຫຼີກລ່ຽງວິທີການທີ່ສ່ຽງ
ດັ່ງກ່າວ ໂດຍທຳການຊື້ເພີ້ມຂຶ້ນສິນຄ້າຕົ້ນທຶນໃຫຍ່ໆຈາກສະຫະລັດ."
The U.S. government agreed this week to give another coast guard vessel to Vietnam so the Southeast Asian country can increase its defense against China. But behind that move, Vietnam and the United States are struggling over a growing trade deficit that has alarmed U.S. officials.
The U.S. government has complained since June that Americans buy more Vietnamese-produced goods compared to what Vietnamese consumers take from the United States.
Vietnam relies heavily on export manufacturing for its economic growth of more than 6% per year. The deficit reached about $40 billion in 2018, which the U.S. Census Bureau calls the fifth largest between the United States and another country.
The diversion of export manufacturing from China, now saddled by U.S. tariffs, to Vietnam particularly alarms Washington, analysts say.