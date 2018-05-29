ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮຽນແບບຈີນ ໃນການຂະຫຍາຍການເສດຖະກິດຂອງຕົນ ແລະເດີນຕາມ
ຫຼັງພວກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ທີ່ໃຫຍ່ກວ່ານັ້ນ ພຽງແຕ່ ປະມານ 1 ທົດສະວັດເທົ່ານັ້ນ,
ດັ່ງທີ່ພວກນັກຊ່ຽວຊານ ໄດ້ກ່າວໄປ.
ປະເທດຄອມມຸຍນິດ ທັງສອງ ຜ່ານທາງການແຂງຂັນທາງການເມືອງ ໄດ້ສ້າງສາຄວບ
ຄຸມການເສດຖະກິດ ໂດຍລັດຖະບານ ໃສ່ໜ້າວຽກຕ່າງໆ ຜ່ານທາງວຽກງານດ້ານອຸດ
ສະຫະກຳສົ່ງອອກ.
ຈີນ ໄດ້ເປີດຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ໃນປີ 1978 ຊຶ່ງຫວຽດນາມ
ກໍໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນ ໃນ 10 ປີ ຕໍ່ມາ. ປັດຈຸບັນນີ້ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີສະພາບເຕັມໄປດ້ວຍການ
ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ສະພາບລົດຕິດ ແລະບັນດາບໍລິສັດ ທີ່ດຳເນີນການໂດຍລັດຖະບານນັ້ນ
ແມ່ນຕົກຕ່ຳລົງ ໃນຂະນະທີ່ຊົນຊັ້ນກາງມີເພີ້ມຂຶ້ນ ຊຶ່ງທັງໝົດແມ່ນແບບແຜນການພັດທະ
ນາຂອງຈີນ.
ໃນສັນຍານທີ່ຫຼ້າສຸດ ຂອງການຄ້າຍຄືກັນນັ້ນ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ກວດກາ
ເບິ່ງ ເພື່ອໃຫ້ດຳເນີນການໃນເຂດເສດຖະກິດ ໃນ 3 ເຂດ ຊຶ່ງມັນອາດມີໂອກາດຮັບຜ່ານ
ໄດ້ໃນເດືອນໜ້ານີ້. ເຂດພິເສດທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນສະເໜີໃຫ້ຍົກເວັ້ນພາສີແລະການເຊົ່າທີ່ດິນ
ສຳລັບພວກນັກລົງທຶນໃສ່ອຸດສາຫະກຳຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງແວັບ
ໄຊຕ໌ຂ່າວຂອງຫວຽດນາມ ກໍຄື VnExpress International ໄດ້ລະບຸໄວ້.
ຈີນ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ 4 ເຂດພິເສດ ໃນປີ 1979 ເພື່ອດຶງດູດເອົາພວກນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ.
ຕອນນີ້ ແມ່ນມີ 32 ເຂດແລ້ວ.
ທ່ານ ຊົງ ເຊັງ ວູນ ນັກເສດຖະສາດຂອງທະນາຄານເອກກະຊົນ ທີ່ເປັນສາຂາຂອງ
ທະນາຄານ CIMB ຂອງຈີນກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າ ມັນເປັນຄວາມຕັ້ງໃຈ ຫຼືບໍ່,
ແຕ່ວ່າ ເບິ່ງຄືວ່າ ມັນໄດ້ເຄັດລັບມາຈາກປື້ມຂອງພັກຄອມມຸຍນິດຈີນ,”
ທ່ານ ຊົງ ກ່າວວ່າ “ຫວຽດນາມ ກໍມີພັກຄອມມຸຍນິດ, ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ
ມັນແມ່ນແບບທີ່ຈີນກະທຳ, ບາງທີ ພວກເຮົາ ກໍຈະດັດແປງໃຫ້ເຂົ້າກັບສະຖານະ
ການໃນຫວຽດນາມ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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