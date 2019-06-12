ຫວຽດນາມໄດ້ວາງມາດຕະການເກັບພາສີຕໍ່ຕ້ານການທຸ້ມສິນຄ້າບາງຊະນິດຂອງຈີນ
ທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການເກັບພາສີໂດຍສະຫະລັດ ໃນການຜິດຂ້ອງຕ້ອງຖຽງທາງດ້ານການຄ້າ
ກັບປັກກິ່ງ.
ກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ ຂອງປະເທດເອເຊຍອາຄະເນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຕັດສິນ
ໃຈ ຫຼັງຈາກໄດ້ທົບທວນມາເປັນເວລາ 5 ເດືອນ ເພື່ອວາງມາດຕະການເກັບພາສີຊົ່ວ
ຄາວຕໍ່ຕ້ານການທຸ້ມສິນຄ້າ 2.46 ເປີເຊັນ ຫາ 35.58 ເປີເຊັນຕໍ່ບັນດາຜະລິດຕະພັນ
ທີີ່ເປັນອາລູມີນຽມຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຮັດມາແຕ່ຈີນ ເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 5 ມິຖຸນາ
ຜ່ານມາ
ຫວຽດນາມ ແມ່ນນຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດ ຈາກ ບັນ
ຫາຂັດແຍ້ງທາງດ້ານການຄ້າ ລະຫວ່ວາງຈີນກັບສະຫະລັດ ເພາະວ່າການເກັບພາສີ
ຕ່ຳຕໍ່ບັນດາຜູ້ສົ່ງອອກ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນປະເທດຈີນ ຈຶ່ງສວຍໃຊ້ປະເທດດັ່ງກ່າວສຳລັບການ
ຜະລິດໃນການສົ່ງອອກມາສູ່ສະຫະລັດ.
ແຕ່ວ່າບັນດາໂຮງງານຜະລິດຈຳນວນນຶ່ງພຽງແຕ່ຕິດປ້າຍຜະລິດຕະພັນເຮັດຢູ່ໃນ
ປະເທດຈີນວ່າ “ເຮັດຢູ່ໃນຫຽວດນາມ” ເພື່ອສົ່ງຂ້າມເຂົ້າມາຍັງສະຫະລັດ.
ການເກັບພາສີຕໍ່ຕ້ານການທຸ້ມສິນຄ້າຂອງຫວຽດນາມ ແມ່ນ “ການຕອບໂຕ້ທີ່ມີປະ
ສິດທິຜົນຂອງຝ່າຍຫວຽດນາມ ເມື່ອເວົ້າເຖິງການເກັບພາສີທາງອ້ອມຂອງ ກະຊວງ
ການຄ້າສະຫະລັດ ຕໍ່ຕ້ານການສົ່ງອອກອາລູມີນຽມຈາກຫວຽດນາມ” ອີງຕາມຫ້ອງ
ຄົ້ນຄວ້າດ້ານຕະຫຼາດການເງິນຂອງ SSI ທີ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຮ່າໂນ່ຍ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນບັນ
ທຶກ ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ.
ບັນທຶກດັ່ງກ່າວຮ້ອງການເກັບພາສີວ່າ “ເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ກ້າຫານ ສຳລັບ
ຫວຽດນາມໃນການອອກກົດໝາຍນີ້” ໃນນາມທີ່ເປັນ “ປະເທດທີ່ພຸ່ງພົ້ນໃໝ່ໃນ
ຖານະປະເທດຢູ່ໃນຂົງເຂດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຈາກສົງຄາມການ
ຄ້າ ລະຫວ່າງຈີນກັບສະຫະລັດ.”
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