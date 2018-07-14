ເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃນນະຄອນວຽງຈັນ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ຮ່ວມອະນຸລັກປ່າໄມ້

ອຳນາດການປົກຄອງເຂດນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ຮຽກຮ້ອງຂໍໃຫ້ປະຊາຊົນ ລາວມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນການອະນຸລັກປ່າໄມ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະໃນເຂດນະຄອນວຽງຈັນຍັງມີປ່າ
ໄມ້ເຫຼືອພຽງ 18 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ.
ທ່ານຫລ້າສາຍ ນວນທະສິງ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ເຂດນະຄອນວຽງ
ຈັນ ຢືນຢັນວ່າປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 2 ແຫ່ງ ໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍຄືເຂດ
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູພະນັງ ແລະເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູເຂົາຄວາຍນັ້ນ ມີ
ພື້ີນທີ່ ທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງອຳນາດການປົກຄອງໃນເຂດນະຄອນວຽງຈັນ ຄິດ
ເປັນເນື້ອທີ່ລວມກວ້າງກວ່າ 74,000 ເຮັກຕາ ຫາກແຕ່ຈາກການສະຫຼວດ ແລະເກັບ
ກຳຂໍ້ມູນໃນພື້ນທີ່ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ພົບວ່າສະພາບການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃນເຂດ
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດທັງ 2 ແຫ່ງດັ່ງກ່າວ ຄິດເປັນພຽງ 18 ເປີເຊັນ ເທົ່ານັ້ນຂອງພື້ນ
ທີ່ທັງໝົດໃນເຂດນະຄອນວຽງຈັນ.
ພ້ອມກັນນີ້ ການສຳຫຼວດ ແລະເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ຍັງພົບດ້ວຍວ່າເຂດປ່າ
ປ້ອງກັນທັງ 7 ແຫ່ງໃນເຂດນະຄອນວຽງຈັນ ທີ່ມີເນື້ອທີ່ລວມກັນກວ້າງກວ່າ 19,385
ເຮັກຕານັ້ນ ກຳລັງຖືກບຸກລຸກຢ່າງກວ້າງຂວາງໂດຍບັນດາບໍລິສັດເອກກະຊົນລາວ
ແລະຕ່າງຊາດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສໍາປະທານທີ່ດິນໃນເຂດ ທີ່ຕິດຕໍ່ກັບເຂດປ່າສະ
ຫງວນແຫ່ງຊາດ ແລະເຂດປ່າປ້ອງກັນດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ
ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກປະຊາຊົນລາວ ທັງໃນການເປັນຫູເປັນຕາໃຫ້ກັບລັດຖະ
ບານ ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອະນຸລັກ ແລະຟື້ນຟູສະພາບປ່າໄມ້ໃຫ້ມີສະພາບ
ການປົກຫຸ້ມ ເພີ້ມຂຶ້ນດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານຫລ້າສາຍ ໄດ້ຖະແຫລງຮຽກຮ້ອງວ່າ.
“ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດນີ້ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ມີການເພີ້ມ ຫຼືວ່າຟື້ນຟູປ່າຊຸດໂຊມນີ້ໃຫ້
ກາຍເປັນປ່າທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບຸນ ອັນທີ 2 ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກ
ໄມ້ເປັນສິນຄ້າໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍນຳໃຊ້ດິນຂອງຄອບຄົວ ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຕິດພັນກັບ
ການປຸງແຕ່ງໄມ້ເປັນສິນຄ້າ ປ້ອນຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະການສົ່ງອອກ ອັນທີ 3
ແມ່ນຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ສີຂຽວ ຕາມສວນສາທາລະນະ ເຮືອນຊານຂອງໃຜລາວ
ແລະສຳນັກງານຫ້ອງການອັນທີ 4 ແມ່ນປັບປຸງ ແລະຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງສີຂຽວ
ດ້ວຍການປູກຕົ້ນໄມ້ຕາມ 2 ຟາກທາງ ສ່ວນກາງເສັ້ນທາງໃຫ້ສວຍງາມ ທຸກເມືອງ
ທຸກບ້ານໃຫ້ມີສວນສາທາລະນະ ມີເສັ້ນທາງສີຂຽວຂອງຕົນເອງ.”
ນອກຈາກສະພາບການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ທີ່ລົດລົງດັ່ງກ່າວ ນະຄອນວຽງຈັນຍັງຕ້ອງ
ປະເຊີນບັນຫາພື້ນທີ່ກະສິກຳລົດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນລະຍະ 10 ປີມານີ້ອີກດ້ວຍ ໂດຍ
ມີສາເຫດສຳຄັນມາຈາກການຫັນປ່ຽນທີ່ດິນໄປນຳໃຊ້ໃນພາກການຜະລິດອື່ນຫຼາຍຂຶ້ນ
ເຊັ່ນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ການຂະຫຍາຍເຂດຕົວເມືອງ
ພື່ອພັດທະນາໃຫ້ເປັນເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສສຳລັບຮອງຮັບປະຊາຊົນລາວ ແລະຊາວຕ່າງ
ຊາດ ທີ່ເຂົ້າມາລົງທຶນ ແລະດຳເນີນທຸລະກິດໃນນະຄອນວຽງຈັນ ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່
ເນື່ອງນັ້ນ.
ໂດຍທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນກໍຄືພື້ນທີ່ປູກເຂົ້າໃນເຂດນະຄອນວຽງຈັນໄດ້ ລົດລົງຈາກ
72,160 ເຮັກຕາໃນປີ 2016 ເປັນ 71,990 ເຮັກຕາໃນປີ 2017 ແລະຍັງຈະລົດລົງອີກ
ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຫາກແຕ່ທາງການລາວກໍໝັ້ນໃຈວ່າຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນຜະລິດເຂົ້າ
ເພື່ອການບໍລິໂພກຢ່າງພຽງພໍໃນເຂດນະຄອນວຽງຈັນ ຢ່າງແນ່ນອນເນື່ອງຈາກຜົນຜະ
ລິດເຂົ້າໃນປັດຈຸບັນຍັງເກີນລະດັບການບໍລິໂພກຄິດເປັນປະລິມານລວມຖິງ 91,700
ໂຕນທີ່ໄດ້ສົ່ງໄປຂາຍໃນຕ່າງແຂວງ ແລະທີ່ສຳຄັນກໍຄືທາງການລາວຍັງໄດ້ແນໃສ່ໃຫ້
ການສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກຳປອດສານພິດ ຫຼືກະສິກຳສະອາດອີກດ້ວຍ.
ທັງນີ້ໂດຍເປົ້າໝາຍທີ່ສຳຄັນຂອງການພັດທະນາການຜະລິດດ້ານສະບຽງອາຫານໃນ
ນະຄອນວຽງຈັນ ນັບຈາກປັດຈຸບັນໄປເຖິງປີ 2020 ກໍຄືການກ້າວໄປສູ່ການຜະລິດທີ່
ທັນສະໄໝດ້ວຍການນຳໃຊ້ເຄື່ອງກົນຈັກທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກຳຢ່າງ
ກວ້້າງຂວາງ ເພື່ອເປັນການເພີ້ມປະສິດທິພາບ ການຜະລິດໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ທັງຍັງຖືເປັນ
ການແກ້ໄຂບັນຫາຂາດແຄນແຮງງານໃນພາກກະສິກຳ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ເຄື່ອງກົນຈັກ
ເພີ້ມຂຶ້ນ ເພື່ອລົດຈຳນວນກຳລັງແຮງງານໃນການກະສິກຳໃຫ້ໄດ້ປີລະ 10 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງ
ກໍຈະເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ກຳລັງແຮງງານໃນພາກກະສິກໍາ ໃນນະຄອນວຽງຈັນ ລົດລົງລະ
ຫວ່າງ 40 ຫາ 50 ເປີເຊັນ ຂອງກຳລັງແຮງງານທັງໝົດພາຍໃນປີ 2020 ດັ່ງກ່າວ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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