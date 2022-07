ຜູ້ນໍາອະວຸໂສທາງການເມືອງ ໄດ້ເຂົ້າມາຄວບຄຸມປະເທດ ທີ່ລະບົບເສດຖະກິດພັງທະລາຍ ໃນສຣີລັງກາ

ທ່ານຣານີລ ວິກເກຣມາຊິງເກ, ເຊິ່ງເປັນອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະອະດີດນັກການເມືອງອາວຸໂສ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນວ່າ ຈະຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ ທີ່ປະ​ກອບ​ດ້ວຍທຸກພັກຝ່າຍ ເພື່ອ​ໃຫ້ສາມາດໄດ້​ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍ​ພັນລ້ານ ຈາກກອງທຶນລະຫວ່າງປະເທດ ຫຼື IMF ລຸນຫຼັງທີ່ໄດ້ສາບານຕົນເຂົ້າຮັບຕໍາແໜ່ງປະທານາທິບໍດີສຣີລັງກາ. ແຕ່ການແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ຮັບໜ້າທີ່ຄັ້ງທໍາອິດຂອງທ່ານ ກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະທ້ວງບໍ່ພໍໃຈຍິ່ງຂຶ້ນ. ລຸກ ຮັນທ໌ (Luke Hunt), ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຫຼວງໂຄລອມໂບ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

ປະເທດສຣີລັງກາ ໄດ້ຮັບການທົດສອບຢ່າງໜັກໂດຍຜູ້ປະທ້ວງທີ່ເບື່ອໜ່າຍກັບພາວະໄພເງິນເຟີ້ຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະການຕໍ່ຄິວຍາວສໍາລັບໃສ່ນໍ້າມັນເປັນໄລຍະທາງ 2 ຫາ 3 ກິໂລແມັດ ດ້ວຍຈໍານວນຜູ້ຂັບຂີ່ລົດຈັກ ແລະຄົນຂັບລົດສາມລໍ້ຫຼາຍພັນຄົນ ທີ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຕ້ອງນອນ​ລໍ​ຖ້າເປັນເວລາຫຼາຍໆມື້.

ມີການອອກບັດປັນສ່ວນເພື່ອແຈກຢາຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ແຕ່ການສະໜອງຕ່າງໆທາງດ້ານການແພດແມ່ນຍັງຄົງບໍ່ພຽງພໍ​ ແລະທ່ານໝໍກໍໄດ້ມີການເຕືອນວ່າ ປະ ຊາຊົນອາດຈະເສຍຊີວິດໄດ້ຈາກສະຖານະການທີ່ຊຸດໂຊມລົງ.

ມີການຕ້ອງຕິຢ່າງກວ້າງຂວາງຕໍ່ປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ ເຊິ່ງໄດ້ໜີອອກນອກປະເທດໄປແລ້ວ. ທ່ານໂກຕາບາຢາ ຣາຈາພັກສາ ໄດ້ລາອອກຈາກຕໍາແໜ່ງຂອງທ່ານໃນປະເທດສິງກະໂປ ລຸນຫຼັງຜູ້ປະທ້ວງຫຼາຍພັນຄົນພາກັນເດີນຂະບວນປະທ້ວງຢູ່ທີ່ທໍານຽບປະທານາທິບໍດີ ໂດຍພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ພາກັນລອຍນໍ້າ ຢູ່ໃນສະອາບ​ນ້ຳຂອງທໍານຽບປະທານາທິບໍດີນໍາອີກດ້ວຍ.

ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຣາຈາພັກສາ ໄດ້ປົກຄອງປະເທດມາເປັນເວລາ 17 ປີ.

ທ່ານກາເນຊານ ວິກນາຈະຣາ (Ganeshan Wignarjara), ຜູ້ຮ່ວມງານອະວຸໂສ ປະຈໍາສະຖາບັນການສຶກສາເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແຫ່ງມະຫາວິທະ ຍາໄລແຫ່ງຊາດສິງກະໂປກ່າວວ່າ ສະຖານະການທີ່ຮຸນແຮງຂອງສຣີລັງກາ ແມ່ນເກີດຈາກການບໍລິຫານຈັດການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:

“ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງລະບົບເສດຖະກິດແມ່ນຕິດ -4 ຫາ -6 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2022, ແລະໄພເງິນເຟີ້ຢູ່ລະຫວ່າງ 50 ຫາ 70 ເປີເຊັນ ພາຍໃນປີນີ້, ເຊິ່ງເຮັດ​ໃຫ້ມີຄົນທຸກຍາກ 3 ສ່ວນ 4 ​ຂອງ​ນຶ່ງລ້ານຄົນ ທີ່ໄດ້​ເກີດ​ຈາກວິກິດການດັ່ງກ່າວນີ້.”

ທ່ານວິກນາຈະຣາ ຍັງໄດ້ເວົ້າ​ວ່າ ຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ວ່າ ຈີນ ເປັນຜູ້ວາງກັບດັກໜີ້ນີ້ ແມ່ນເປັນຄໍາເວົ້າທີ່ເກີນຄວາມເປັນຈິງ, ໂດຍທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ປັກກິ່ງແມ່ນຢູ່ໃນອັນດັບທີສາມໃນຈໍານວນຜູ້ໃຫ້ເງິນກູ້ຢືມແກ່ປະເທດສຣີລັງກາ ຮອງຈາກຍີ່ປຸ່ນ ແລະທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ ຫຼື ADB.

ທ່ານກາເນຊານ ວິກນາຈະຣາ ກ່າວວ່າ:

“ຈີນ ໄດ້ໃຫ້ເງິນກູ້ແກ່ປະເທດສຣີລັງກາຈໍານວນ 13 ຕື້ 200 ລ້ານໂດລານັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2006 ເປັນຕົ້ນມາສໍາລັບໂຄງການຕ່າງໆທາງດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເຊິ່ງໂຄງການຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນອອກມາຫຼາຍໆຢ່າງປະສົມກັນເຊັ່ນວ່າ ບາງອັນກໍດີ ແລະບາງອັນກໍບໍ່ດີ, ເຊິ່ງພາລະໜີ້ສິນທັງໝົດມີປະມານ 7 ຕື້ 600 ລ້ານໂດລາ. ອັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງໜີ້ສິນຂອງປະເທດຈີນທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຊີ້ບອກວ່າ ປະເທດສຣີລັງກາ ແມ່ນຕົກຢູ່ໃນກັບດັກໜີ້ຂອງຈີນແລ້ວ.”

ທ່ານ ວິກເກຣມາຊິງເກ ເຄີຍໄດ້ໃຫ້ສັນຍາວ່າຈະຈັດຕັ້ງລັດຖະບານທຸກພັກຝ່າຍໃນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເພື່ອແກ້ໄຂວິກິດການ, ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ທ່ານວິກເກຣມາຊິງເກ ຊໍ້າພັດຊຸກຍູ້ພັນທະມິດທີ່ໃກ້ຊິດທັງຫຼາຍຂອງປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກຂັບໄລ່ ທ່ານໂກຕາບາຢາ ຣາຈາພັກສາ ​ໃຫ້ເຂົ້າດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ທ່ານແທນ.

ເຊິ່ງລວມເຖິງ​ອະ​ດີດລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ແລະອະດີດເພື່ອນຮ່ວມຫ້ອງຮຽນຂອງທ່ານຣາຈາພັກສາ ທ່ານດີເນສ ກູນາວາເດນາ (Dinesh Gunawardena), ໂດຍໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ຜູ້ປະທ້ວງພາກັນບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ການແຕ່ງຕັ້ງໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວມານັ້ນ, ແລະໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນສຸກແລ້ວນີ້ກອງກໍາລັງຂອງຕໍາຫຼວດ ແລະທະຫານໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນທັບມ້າງຄ້າຍພັກຊົ່ວຄາວທີ່ສ້າງຂຶ້ນຢູ່ດ້ານນອກຂອງທໍານຽບປະທານາທິບໍດີ, ອັນໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດມີການປະທະກັນກັບຜູ້ປະທ້ວງຈໍານວນຫຼາຍ ເຊິ່ງໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ກຸ່ມ​ປົກ​ປ້ອງສິດທິມະນຸດອອກມາສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈ.

ຜູ້ປະທ້ວງ ແລະຜູ້ກວດສອບຊາວສຣີລັງກາກ່າວວ່າ ຈໍານວນເງິນຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາ ໄດ້ຖືກດູດເຂົ້າໄປໃນທະນາຄານທີ່ຢູ່ນອກປະເທດ ໂດຍເປັນບັນຊີທີ່ພົວພັນກັບທ່ານ ຣາຈາພັກສາ, ອັນໄດ້ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມີການຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີໂຄງການກວດສອບຄືນກ່ຽວກັບຊັບສິນ ແລະຄວາມຮັ່ງມີຂອງຄອບຄົວຣາຈາພັກສາ ຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີກໍຕາມ. ແຕ່ສະມາຊິກຄອບຄົວ ຣາຈາພັກສາ ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງ ຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາດັ່ງກ່າວ.

