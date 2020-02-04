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ການ​ທົດ​ລອງ ​ຢາ​ວັກ​ຊິນ ກັນ​ເຊື້ອເອັ​ສ​ໄວ​ວີ (HIV) ຢູ່​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ໃຕ້ ບໍ່​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ

ນາງ Mary Chindanyika, ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ການ​ຢາ​ອ່ານ​ເບິ່ງ​ເອ​ກະ​ສານຕິດຢູ່​​ຕູ້​ເຢັນ​ທີ່ບັນ​ຈຸຢາ​ວັກ​ຊິນ​ກັນເຊື້ອ HIV ໄວ້ ຢູ່​ຊານ​ເມືອງຂອງ​ນະ​ຄອນ Cape Town ປະ​ເທດ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ໃຕ້ ບ່ອນທີ່​ມີ​ການ​ທົດ​ລອງ​ຢາ​ວັກ​ຊິນ​ປ້ອງ​ການຕິດ​ເຊື້ອໄວ​ຣັ​ສ​ດັ່ງ​ກ່າວນັ້ນ (ພາບ​ຖ່າຍໃນ​ວັນ​ທີ 30 ພະ​ຈິກ, 2016)

ການ​ທົດ​ລອງ​ຢາ​ວັກ​ຊິນ​ປ້ອງ​ກັນ​ເຊື້ອ​ເອັສ​ໄອ​ວີ (HIV) ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ​ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ເປັນ​ໂລກ​ເອດ​ສ໌ ໃນ​ຄັ້ງ​ຫລ້າ​ສຸດນີ້ ໄດ້​ຖືກ​ງົດ​ໄວ້​ເສຍ​ກ່ອນ ​ເມື່ອ​ຜົນ​ອອກ​ມາ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ມັນ​ໃຊ້​ການບໍ່​ໄດ້.

ສະ​ຖານ​ບັນ​ດ້ານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ (NIH) ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ລັດແມ​ຣີ​ແລນ ໄດ້​ປະ​ກ​າດ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້​ວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ຍຸ​ຕິ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ ກ່ຽວ​ກັບ​ຢາ HVTN 702 ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ໃຕ້​ໄວ້ ພາຍ​ຫລັງທີ່ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ຈາກ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ອິດ​ສະ​ຫລະ ແລະ​ກຳ​ມະ​ການ​ດ້ານ​ການ​ເຝົ້າ​ຕິດ​ຕາມຄວາມ​ປອດ​ໄພແລ້ວ.

ການ​ສຶກ​ສາ​ຄົ້ນ​ຄວ້ານັ້ນ ຍັງ​ຖືກ​ເອີ້ນ​ວ່າ ຢູ​ແຮມ​ໂບ (Uhambo) ຊຶ່ງ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າການ​ເດີນ​ທາງ ຫລື ເສັ້ນ​ທາງ​ເດີນຢູ່​ໃນ​ພາ​ສາຊູ​ລູ (Zulu) ໄດ້ເອົາອາ​ສາ​ສະ​ໝັກທີ່​ເປັນຄົນ​ບໍ່​ມີ​ການຕິດ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ​ເ​ອັ​ສ​ໄອ​ວີ (HIV) 5,407 ຄົນ​ມາ ລົງ​ທະ​ບຽນ​ ຢູ່​ໃນ 14 ຈຸດ ​ຢູ່​ທົ່ວປະ​ເທດ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ໃຕ້ ທີ່​ເລີ້ມ​ຕົ້ນຂຶ້ນໃນ​ປີ 2016. ພວກ​ເຂົ້າ​ຮ່ວ​ມ​ໃນ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເປັນ​ຜູ້​ຊາຍ ແລະ​ແມ່​ຍິງ​ທີ່​ມີ​ເພດ​ສຳ​ພັນ​ເປັນ​ປະ​ຈຳ ທີ່​ມີອາ​ຍຸ​ລະ​ຫວ່າງ 18 ຫາ 35 ປີ ທີ່​ຖືກ​ເລືອກ​ເອົາ​ແບບບໍ່​ມີ​ການ​ກຳ​ນົດໃຫ້​ຮັບ​ການ​ສັກ​ຢາ 6 ຄັ້ງ ໂດຍ​ເປັນ​ລະ​ບົບ​ຢາ​ວັກ​ຊິນ​ທີ່​ໃຊ້​ຢູ່​ໃນ​ການ​ທົດ​ລອງດັ່ງ​ກ່າວ ຫລືບໍ່​ກໍ​ເປັນຢາ​ປອມ.

ຢູ່​ໃນ​ໄລ​ຍະ 18 ເດືອນ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ພຽງ​ພໍ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລະ​ບົບ​ຢາ​ວັກ​ຊິນ​ ກະ​ຕຸ້ນ​ໃຫ້​ເກີດ​ພູມ​ຕ້ານ​ທານ​ເພື່ອ​ຕອບ​ໂຕ້​ກັບ​ພະ​ຍາດ​ໄດ້ນັ້ນ ແມ່ນ​ມີການ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ​ເອ​ສ​ໄອ​ວີ (HIV) ຢູ່ 129 ລາຍ ​ຢູ່​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຄົນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສັກ​ຢາ​ປອມ. ຜົນ​ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ບໍ່​ມີ​ຫລັກ​ຖານ​ພິ​ສູດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ວ່າ ການ​ສັກ​ຢາ​ປ້ອງ​ກັນ​ພະ​ຍາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ອັດ​ຕາ​ຄົນ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ພະ​ຍາດ​ຫລຸດ​ລົງ ຫລື ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ.

ການ​ທົດ​ລອງ​ຢາ​ວັກ​ຊິນ​ຢູ່​ໃນ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ໃຕ້​ດັ່ງ​ກ່າວ ແມ່ນ​ອີງ​ໃສ່​ການ​ທົດ​ລອງ​ໃນ​ຄັ້ງ​ກ່ອນຢູ່​ໃນ​ໄທ, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ທົດ​ລອງ​ປິ່ນ​ປົວຢາ RV144, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຢາ​ວັກ​ຊິນ​ຊະ​ນິດ​ດຽວ​ເທົ່ານັ້ນ ທີ່​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ມີ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດໃນລະ​ດັບນຶ່ງ ເທົ່າ​ທີ່​ເຄີຍ​ເຫັນ​ມາຢູ່ໃນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ​ເ​ອັ​ສ​ໄອ​ວີ (HIV). ບັນ​ດາ​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດເວົ້າ​ວ່າ ພວກ​ເພິ່ນ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ສຶກ​ສາ​ເບິ່ງ​ຜົນ​ການ​ທົດ​ລອງຂອງ​ຢາ​ວັກ​ຊິນ HVTN 702 ເພື່ອ​ຢາກ​ຮູ້​ວ່າຕົວ​ຢາ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ແຮງ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ຕ່ຳ​ຢູ່​ໃນ​ໄທ ບໍ່​ສາ​ມາດ​ໃຊ້​ຜົນ​ໄດ້​ຢູ່​ໃນ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ໃຕ້. ພວກ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ ເວົ້າ​ວ່າ ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ໃນ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ກ່ຽວ​ກັບ​ຢາ​ວັກ​ຊິນທີ່​ວ່າ​ນີ້.

​ພວກ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຜິດ​ຫວັງ​ອອກ​ມາ​ທີ່​ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໃຈຍຸ​ຕິ​ການ​ທົດ​ລອງ​ຢາ​ວັກ​ຊິນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຢູ່​ໃນ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ໃຕ້ລົງ.

"ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ອັນ​ນີ້​ເປັນການ​ຖອຍ​ຫລັງ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່​ຫລວງຢູ່​ໃນ​ດ້ານນີ້ ກໍ​ຕາມ, ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງສືບ​ຕໍ່​ຊອ​ກ​ຫາຢາ​ວັກ​ຊິນ​ໃນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ພະ​ຍາດ. ອັດ​ຕາ​ຄົນ​ຕິດ ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ​ເອັສ​ໄອ​ວີ (HIV) ທີ່​ບໍ່​ຫລຸດ​ໜ້ອຍ​ຖອຍ​ລົງ​ສືບ​ຕໍ່ໄປ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດນີ້ ຄວນ​ຈະ​ກະ​ຕຸນ​ເຮັດໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ຮີບ​ຮ້ອນ, ການ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ລະ​ດັບ​ໂລກ ແລະ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ເພື່ອ​ຊອກ​ຫາ​ຢາກັນ​ພະ​ຍາດ," ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ລິນ​ດາ-ເກ​ລ ເບ​ກ​ເຄີ (Linda-Gail Bekker), ອະ​ດີດ​ປະ​ທານ​ຂອງ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ໂລກ​ເອດ​ສ໌ ສາ​ກົນ ແລະ​ປະ​ທານ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ທີ່​ປຶກ​ສາ​ດ້ານ​ທຸ​ລະ​ກິດ.

"ຢາ​ວັກ​ຊິນ​ປ້ອງ​ກັນເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ​ເ​ອັ​ສ​ໄອ​ວີ (HIV) ຊະ​ນິດ​ນຶ່ງ ແມ່ນ​ຈຳ​ເປັນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ພະ​ຍາດ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ໂລກ​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ໄດ້ ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ຫວັງ​ວ່າຢາ​ວັກ​ຊິນທີ່​ເອົາ​ມາ​ທົດ​ລອງນີ້ ຈະ​ໃຊ້​ການ​ໄດ້. ເປັນ​ໜ້າ​ເສຍ​ດາຍ​ທີ່​ມັນ​ໃຊ້​ການບໍ່​ໄດ້" ນັ້ນ​ຄຳ​ຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ​ທ່ານ Anthony Fauci, ອຳ​ນວຍ​ການ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ພູມ​ແພ້ ແລະພະ​ຍາດຕິດ​ແປດ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ NIH.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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