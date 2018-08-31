ສປປ ລາວ ວາງເປົ້າໝາຍ ສຳຄັນ ກ່ຽວກັບ ການກຳຈັດ ລະເບີດ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ ໃນ ທົ່ວປະເທດ

ທາງການລາວກຳນົດ 3 ເປົ້າໝາຍສຳຄັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຜົນກະທົບຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນລາວ (UXO) ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ ດ້ວຍການຮ່ວມມືກັບສາກົນ ຢ່າງຮອບດ້ານ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານພູຂຽວ ຈັນທະສົມບູນ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ
ເພື່ອແກ້ບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນລາວ (Lao UXO) ຢືນຢັນວ່າທີ່ເປັນ
ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວກັບນາໆຊາດ ໄລຍະທີ 3 ທີ່ໄດ້ເລີ້ມລົງມືຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ ນັບແຕ່ປີ 2017 ໄປຈົນເຖິງປີ 2021 ນັ້ນ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດໃນ
ການເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ Lao UXO ກັບບັນດາອົງການສາກົນ
ທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງຮວມເຖິງການຮ່ວມມືກັບທາງການ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາດ້ວຍ ເພາະເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີປະສິດ
ທິພາບສູງຂຶ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ທາງການລາວ ໄດ້ວາງເອົາໄວ້
ໃນ 3 ດ້ານດ້ວຍກັນ ດັ່ງທີ່ ທ່ານພູຂຽວ ຢືນຢັນວ່າ “ເປົ້າໝາຍທີ 1 ແມ່ນໂຄສະນາ
ສຶກສາອັນຕະລາຍຂອງລະເບີດ ແນໃສ່ໃຫ້ອຸບປະຕິເຫດຈາກລະເບີດ ບໍ່ທັນແຕກນີ້
ຫຼຸດລົງໃຫ້ຕ່ຳລົງເທົ່າທີ່ຈະຕ່ຳໄດ້ ຢ່າງນ້ອຍກໍໃຫ້ 40 ກໍລະນີຕໍ່ປີ ເປົ້າໝາຍທີ 2
ແມ່ນພວກເຮົາມີຜູ້ລອດຊີວິດຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກນີ້ ປະມານ 20,000 ຄົນ
ຄາດໝາຍກໍຄືວ່າ ຕ້ອງພະຍາຍາມສືບຕໍ່ປິ່ນປົວເຂົາເຈົ້າ ແລ້ວຝຶກອາຊີບໃຫ້
ເຂົາເຈົ້າປະກອບອາຊີບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ. ເປົ້າໝາຍທີ 3 ນີ້ ແມ່ນເລື້ອງການກວດກູ້
ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຕ້ອງກວດກູ້ໃຫ້ຫລ້ອນ ບັນດາບຸລິມະສິດພັດທະນາຂອງລັດ
ຖະບານ ເຮົາມີຈຸດສຸມພັດທະນາຂອງສູນກາງແລະທ້ອງຖິ່ນ 400 ກວ່າຈຸດສຸມ
ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຕ້ອງກວດກູ້ໃຫ້ຫລ້ອນອັນນີ້.”
ທັງນີ້ ໂດຍລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອ ແກ່ລັດຖະບານ
ລາວໃນມູນຄ່າ 1 ລ້ານ 7 ແສນ ໂດລາ ສຳລັບ ນຳໃຊ້ໃນການສຳຫຼວດທີ່ບໍ່ແມ່ນວິຊາ
ການໃນພື້ນທີ່ 950 ບ້ານ ໃນເຂດພາກໃຕ້ ໂດຍໄດ້ດຳເນີນການສຳຫຼວດຮ່ວມກັນ
ລະຫວ່າງ Lao UXO ກັບບັນດາອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ (NGO) ໃນລາວ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສຳຫຼວດ ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ ທັງກໍຍັງໄດ້ສຳຫຼວດແບບວິຊາ
ການໃນພື້ນທີ່ 338 ບ້ານພາຍໃຕ້ເປົ້າໝາຍ ເພື່ອເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃຫ້ໝົດ
ໄປຈາກເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສແລະທີ່ທຳກິນຂອງປະຊາຊົນ ໃນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ອັນເປັນສ່ວນ
ນຶ່ງໃນພື້ນທີ່ບຸລິມະສິດພັດທະນາຂອງລັດຖະບານລາວ ໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງ
ໄວ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳນັ້ນເອງ.
ນອກຈາກນີ້ ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໂດຍທ່ານນາງ Rena Bitter
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງສະຫະລັດ ປະຈຳນະຄອນວຽງຈັນ ຍັງໄດ້ໃຫ້ການຊ່ອຍ
ເຫຼືອ Lao UXO ໃນມູນຄ່າ 4 ລ້ານ 5 ແສນ ໂດລາ ສຳລັບນຳໃຊ້ເພື່ອການສຳຫຼວດ
ແລະເກັບກູ້ລະເບີດ UXO ໃນເຂດເມືອງເຊໂປນ ເມືອງພິນ ເມືອງວີລະບຸລີແລະ
ເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂດຍມີກຳນົດການດຳເນີນງານໃຫ້ສຳເລັດ
ໃນກາງປີ 2019 ແລະກ່ອນໜ້ານີ້ ລັດຖະບານສະຫະລັດ ຍັງໄດ້ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອ
ໃນມູນຄ່າ 3 ລ້ານໂດລາ ສຳລັບນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການເກັບກູ້ລະເບີດ UXO ໃນເຂດ
94 ບ້ານ ທີ່ເມືອງໜອງແຮດ ເມືອງຄູນ ແລະເມືອງຜາໄຊ ໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ອີກດ້ວຍ.
ທ່ານຄຳແກ້ວ ແສນບຸນຄູນໄຊ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ນັບແຕ່ປີ 1990 ເປັນຕົ້ນມາ ລັດຖະບານສະຫະລັດ
ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອແກ່ລາວ ຄິດເປັນມູນຄ່າຮວມຫຼາຍກວ່າ 135 ລ້ານໂດລາ
ເພື່ອນຳໃຊ້ ໃນການສຳຫຼວດ ແລະເກັບກູ້ລະເບີດ UXO ຮວມເຖິງການຊ່ອຍເຫຼືອ
ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຈາກລະເບີດ ການໂຄສະນາອົບຮົມເພື່ອການລະວັງໄພອັນຕະລາຍ
ຈາກລະເບີດ UXO ແລະຫຼ້າສຸດ ທາງການສະຫະລັດ ຍັງໄດ້ສົ່ງມອບຍານພາຫະນະ ”
15 ຄັນ ພ້ອມດ້ວຍອຸບປະກອນ ທີ່ໃຊ້ໃນການສຳຫຼວດ ແລະເກັບກູ້ລະເບີດ UXO
ຈຳນວນ 150 ຊຸດອີກດ້ວຍ.
ທາງການລາວໄດ້ເລີ້ມການສຳຫຼວດແລະເກັບກູ້ UXO ນັບແຕ່ປີ 1997 ເປັນຕົ້ນມາ
ແລະມາຮອດປັດຈຸບັນສາມາດເກັບກູ້ UXO ໄດ້ໃນພື້ນທີ່ 380 ກິໂລແມັດມົນທົນ
ແລະໄດ້ທຳລາຍ UXO ໄປຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານ 4 ແສນ 8 ໝື່ນ ໜ່ວຍ ຊຶ່ງຄຶດວ່າ
ເປັນພຽງ 1.85 ເປີເຊັນ ເທົ່ານັ້ນ ຂອງຈຳນວນລະເບີດ UXO ທັງໝົດທີ່ຕົກຄ້າງ
ໃນລາວ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ດ້ວຍຂໍ້ຈຳກັດທາງດ້ານງົບປະມານແລະສ່ວນໃຫຍ່ ກໍຈະຕ້ອງເພິ່ງ
ພາການຊ່ອຍເຫຼືອ ຈາກຕ່າງປະເທດເປັນດ້ານຫຼັກດ້ວຍນັ້ນ ຍັງໄດ້ເປັນຜົນເຮັດໃຫ້
ຕ້ອງມີການເລືອກພື້ນທີ່ ທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນເຮັ່ງດ່ວນທີ່ສຸດ ສຳລັບດຳເນີນການໂຄສະນາ
ເຜີຍແຜ່ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນກ່ຽວກັບ ການລະວັງໄພອັນຕະລາຍ
ຈາກລະເບີດ UXO ໂດຍໃນຕະຫຼອດປີ 2018 ກໍໄດ້ເລືອກເອົາສະເພາະແຂວງຄຳມ່ວນ
ສາລະວັນ ຈຳປາສັກ ເຊກອງ ແລະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນເຂດທີ່ຈະຕ້ອງມີການ
ໂຄສະນາ ຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດ ໂດຍຈະເນັ້ນໜັກການໂຄສະນາຜ່ານສື່ວິທະຍຸເປັນສຳຄັນ.
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