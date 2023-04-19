ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ໃນລັດຖະສະພາ ແລະທຳນຽບຂາວ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຝ່າຍທີ່ສູ້ລົບກັນຂອງຊູດານຢຸດລົງ ຫລັງຈາກມີການ ປະທະກັນເປັນເວລາ 4 ມື້ໃນນະຄອນຫຼວງ, ແຕ່ພວກນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ອຳນາດຕໍ່ລອງຂອງວໍຊິງຕັນ ຕໍ່ລັດຖະບານ ຄາຣ໌ທູມ ອາດຈະມີຈຳກັດ.
ການສູ້ລົບກັນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຄາຣ໌ທູມ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນວັນເສົາຜ່ານມານີ້ ລະຫວ່າງບັນດາສະມາຊິກຂອງກຳລັງປະກອບອາວຸດຊູດານ ຫລື SAF ແລະທະຫານຂອງກອງກຳລັງສະໜັບສະໜູນວ່ອງໄວ ຫລື RSF. ຜູ້ນໍາຂອງພວກເຂົາ ກໍຄື ຫົວຫນ້າຂອງ SAF ນາຍພົນອັບແດລ ແຟດຕາ ອາລ-ເບີຮານ (Abdel Fattah al-Burhan) ແລະຫົວຫນ້າຂອງ RSF ນາຍພົນໂມຮຳເມດ ແຮມດານ ດາກາໂລ (Mohamed Hamdan Dagalo) ທີ່ຄົນຮູ້ຈັກກັນດີໃນນາມ ເຮເມັດຕີ (Hemedti) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງກໍາລັງທີ່ຈະເຮັດລັດຖະປະຫານໃນປີ 2021 ທີ່ເຮັດໃຫ້ປະເທດກັບຄືນໄປສູ່ການປົກຄອງຂອງທະຫານອີກ. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ທັງສອງຄົນໄດ້ຫັນໜ້າມາສູ້ກັນ, ທ່າມກາງການໂຕ້ແຍ້ງກັນກ່ຽວກັບການແບ່ງປັນອຳນາດໃນລັດຖະບານຊຸດໃໝ່.
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ, ທ່ານນາງແຄຣິນ ຊັອງ-ປີແອ (Karine Jean-Pierre) ກ່າວຢ້ຳຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງຫົວໜ້ານັກການທູດສະຫະລັດ ແລະສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວຄືນອີກ ເພື່ອໃຫ້ມີການຢຸດຍິງໂດຍໄວຢ່າງບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ.
ແຕ່ວ່າ, ເມື່ອຖືກຖາມຈາກວີໂອເອ, ທ່ານນາງ ຊັອງ-ປີແອ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະບອກວ່າ ມັນຈະມີຜົນຕາມມາແນວໃດ ຖ້າຫາກບັນດາຝ່າຍທີ່ຕໍ່ສູ້ກັນບໍ່ຍອມຟັງ.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ "ເບິ່ງນິ, ທ່ານຮູ້, ພວກເຮົາໄດ້ເວົ້າຢ່າງຊັດເຈນຫຼາຍ ແລ້ວ ກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້າຍແຮງລົງ" "ແລະທ່ານກໍເຄີຍໄດ້ ຍິນລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເຄັນເວົ້າແລ້ວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້. ທ່ານກໍໄດ້ຍິນເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈາກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງເວົ້າ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ແລ້ວເຊັ່ນກັນ. ແລະສະນັ້ນຫລະ ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ເວົ້າຫຍັງໄປ ຫລາຍເກີນກວ່າສິ່ງທີ່ພວກເພິ່ນໄດ້ເວົ້າໄປແລ້ວ."
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານບລິງເຄັນໄດ້ກ່າວຈາກກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງກຸ່ມ 7 ປະເທດໃນຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ສົ່ງສານເຖິງຜູ້ນຳທັງສອງຄົນແລ້ວ.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ຕອນເຊົ້າມື້ນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໂທລະສັບຫານາຍພົນເບີນຮານ ແລະ ເຮເມດຕີແລ້ວ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຕົກລົງເຫັນດີນຳກັນໃນສັນຍາຢຸດຍິງເປັນເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງເພື່ອໃຫ້ຊາວຊູດານສາມາດກັບຄືນໄປຫາຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ຢ່າງ ປອດໄພ ແລະໄດ້ຮັບເຄື່ອງບັນເທົາທຸກທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຫລາຍທີ່ສຸດນັ້ນ,".
ບັນດາສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດ ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບທະວີບດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າຄວາມສ່ຽງແມ່ນຍັງສູງຢູ່.