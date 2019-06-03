ສະຫະລັດ ໄດ້ມີຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະຈັດການເຈລະຈາແບບບໍ່ມີເງື່ອນໄຂກັບ ອີຣ່ານ
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງລັດຖະມົນ
ຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ແຕ່ລັດຖະບານ ເຕ
ຫະຣານ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຫວັງພຽງເລັກນ້ອຍສຳລັບການເຈລະຈາຄັ້ງໃໝ່.
ທ່ານ ພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນປະເທດ ສວິດເຊີແລນ ວ່າ
“ພວກເຮົາໄດ້ກຽມພ້ອມທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການສົນທະນາໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂລ່ວງໜ້າ.
ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະນັ່ງລົມກັບເຂົາເຈົ້າ.” ແຕ່ທູດລະດັບສູງ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຕື່ມ
ວ່າ “ຄວາມພະຍາຍາມຂອງ ອາເມຣິກາ ທີ່ຈະຕ່າວປີ້ນການປະຕິບັດການມຸ່ງຮ້າຍຂອງ
ປະເທດສາທາລະນະລັດ ອິສລາມ, ກອງກຳລັງປະຕິວັດນີ້, ແມ່ນຈະສືບຕໍ່ໄປ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ “ໄດ້ກຽມພ້ອມຢ່າງແນ່ນອນ ທີ່ຈະທຳການສົນທະນານັ້ນ
ເມື່ອ ອີຣ່ານ ສາມາດພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຂົາເຈົ້າຢາກຈະປະພຶດຄືກັບປະເທດທຳມະ
ດາ.”
ແຕ່ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ອີຣ່ານ ທ່ານ ໂມຮຳມັດ ຈາວາດ ຈາຣິຟ ໄດ້ກ່າວໃນການ
ສຳພາດກັບເຄືອຂ່າຍຂ່າວ ABC ໃນ ສະຫະລັດ ວ່າ ການເຈລະຈາຄັ້ງໃໝ່ກັບ ວໍຊິງຕັນ
ແມ່ນເບິ່ງຄືວ່າ “ຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ.”
ທ່ານ ຊາຣິຟ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ, ການເຈລະຈາແມ່ນການສືບຕໍ່ຂັ້ນຕອນການກົດດັນ, ສິ່ງ
ນີ້ອາດໄດ້ຜົນໃນຕະຫຼາດຫະສັງຫາລິມະຊັບ. ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ຜົນໃນການເຮັດຂໍ້ຕົກລົງກັບ
ອີຣ່ານ.”
ທ່ານໄດ້ເອີ້ນການເຈລະຈາກັບ ສະຫະລັດ, ເຊິ່ງ ສະຫະລັດ ໄດ້ເຫັນພ້ອມກັບຂໍ້ຕົກລົງ
ສາກົນປີ 2015 ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການຂອງ ເຕຫະຣ່ານ ເຊິ່ງປະທານາທິບໍດີ
ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຍົກເລີກມັນ, ແມ່ນບໍ່ມີຜົນໃນແງ່ບວກ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີທັດສະນະ
ຄະຕິໃນແງ່ບວກ ສຳລັບຂໍ້ຕົກລົງໃນອະນາຄົດ.”
ທ່ານໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ, “ຄົນຈະຄິດສອງຄັ້ງກ່ອນເຂົາເຈົ້າທຳການເຈລະຈາກັບ ສະຫະລັດ
ເພາະວ່າສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕົກລົງໃນມື້ນີ້ ແມ່ນອາດຈະບໍ່ມີໃນມື້ອື່ນ.”
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃດໆ ກ່ຽວກັບ ການເຈລະຈາລະຫວ່າງສອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ຈະເກີດ
ຂຶ້ນຫຼັງຈາກການຍຸແຍ່ຫຼາຍຄັ້ງ. ຫຼັງຈາກໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍສາ
ກົນນັ້ນ, ທ່ານ ທຣຳ ມັກຈະວາງມາດຕະການລົງໂທດຂອງ ສະຫະລັດ ຄືນ ໃນຄວາມ
ພະຍາຍາມທີ່ຈະສິ້ນສຸດການສົ່ງອອກນ້ຳມັນ ອີຣ່ານ ໃຫ້ຕະຫຼາດໂລກ, ເຊິ່ງແມ່ນສາຍ
ຊູຊີບທາງການເງິນ ສຳລັບປະເທດສາທາລະນະລັດ ອິສລາມ ນັ້ນ.
ສະຫະລັດ ມັກຈະຄັດຄ້ານຕໍ່ການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງ ອີຣ່ານ ແລະ
ການຮຸກຮານທາງທະຫານຂອງເຂົາເຈົ້າໃນເຂດຕາເວັນອອກກາງ, ໃນຂະນະທີ່ ອີຣ່ານ
ໄດ້ປະທ້ວງມາດຕະການລົງໂທດ ສະຫະລັດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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