ກອງທັບເຮືອຂອງສະຫະລັດ ສົ່ງກຳປັ່ນລົບ 2 ລຳແລ່ນຜ່ານຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຊຶ່ງເປັນການແລ່ນຜ່ານເທື່ອທຳອິດທີ່ໄດ້ມີການເປີດເຜີຍນັບແຕ່ປະທານສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມໄຕ້ຫວັນ ເມື່ອຕົ້ນເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ ອັນເປັນເວລາທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງເຮັດໃຫ້ບໍລິເວນຊ່ອງແຄບດັ່ງກ່າວ ມີກິດຈະຫຼາຍຂຶ້ນເປັນພິເສດ.
ກຳປັ່ນລົບແອນທີແດັມ (USS Antietam) ແລະ ກຳປັ່ນລົບແຊນສລິສວິລ (USS Chancellorsville) ໄດ້ທຳການແລ່ນຜ່ານຕາມປົກກະຕິ ອີງຕາມຄຳຖະແຫຼງຂອງກອງທັບເຮືອທີ 7 ຂອງສະຫະລັດ. ຖະແຫຼງການກ່າວວ່າ ກຳປັ່ນລົບທັງສອງ “ແລ່ນຕາມເສັ້ນທາງຢູ່ໃນຊ່ອງແຄບ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນອານາເຂດ ຂອງດິນແດນແຄມຝັ່ງທະເລຂອງປະເທດໃດໆ.”
ຈີນໄດ້ທຳການຊ້ອມລົບທາງທະຫານຫຼາຍໆຄັ້ງ ຢູ່ໃນບໍລິເວນຊ່ອງແຄບດັ່ງກ່າວໃນຂະນະທີ່ຈີນຊອກຫາຊ່ອງທາງ ເພື່ອຈະລົງໂທດໄຕ້ຫວັນ ຫຼັງຈາກທ່ານນາງເພໂລຊີໄປຢ້ຽມຢາມ ປະເທດເກາະດອນທີ່ປົກຄອງຕົນເອງແຫ່ງນີ້ ໂດຍບໍ່ຟັງຄຳຂູ່ຂອງປັກກິ່ງ.
ຈີນໄດ້ສົ່ງກຳປັ່ນຫຼາຍໆລຳແລ່ນຜ່ານຊ່ອງແຄບ ແລະເຂດນ່ານນ້ຳຫ້ອມລ້ອມເກາະໄຕ້ຫວັນ ນັບແຕ່ທ່ານນາງເພໂລຊີໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ພ້ອມທັງສົ່ງເຮືອບິນລົບແລະຍິງລູກສອນໄຟໄລຍະໄກ ບິນຂ້າມ. ຈີນຖືວ່າເກາະດັ່ງກ່າວເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງເຂດນ້ຳແດນດິນຂອງຕົນແລະຄັດຄ້ານຕໍ່ການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານຕ່າງປະເທດ ທີ່ຮັບຮູ້ໄຕ້ຫວັນວ່າເປັນປະເທດນຶ່ງນັ້ນ.
ສະຫະລັດໄດ້ສົ່ງກຳປັ່ນລົບຂອງຕົນແລ່ນຜ່ານຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນອັນທີ່ສະຫະລັດເອີ້ນວ່າ ອິດສະຫຼະພາບໃນການເດີນເຮືອ.
ຊ່ອງແຄບ ທີ່ມີຄວາມກວ້າງ 160 ກິໂລແມັດ ແມ່ນແບ່ງໄຕ້ຫວັນ ແລະຈີນ ອອກຈາກກັນ.