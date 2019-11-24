ຮອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ໄດ້ທຳການຢຽມຢາມກອງທັບ ສະຫະລັດ ໃນປະເທດ ອີຣັກ ຢ່າງໜ້າປະຫຼາດໃຈ ໃນວັນເສົາວານນີ້ ແລະ ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ນຳຊາວເຄີດເພື່ອໃຫ້ການຮັບຮອງຕໍ່ຊາວ ເຄີດ ໃນ ອີຣັກ ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ກ່ຽວກັບ ການສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນຂອງ ສະຫະລັດ.
ຫຼັງຈາກໄດ້ເດີນທາງຮອດຖານທັບ ອາລ-ອາຊາດ ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງ ອີຣັກ ນັ້ນ, ທ່ານ ເພັນສ໌ ພ້ອມກັບສະຕີໝາຍເລກສອງ ທ່ານນາງ ແຄເຣັນ ເພັນສ໌, ໄດ້ພົບປະກັບບັນດາສະມາຊິກກອງທັບ ສະຫະລັດ ທີ່ປະຈຳການຢູ່ທີ່ນັ້ນ ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດວັນກ່ອນ ວັນຂອບໃຈພະເຈົ້າ ສະຫະລັດ ຫຼື Thanksgiving.
ຕໍ່ມາພວກເພິ່ນໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມກອງທະຫານ ສະຫະລັດ ທີ່ປະຈຳການຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນ ເອີບິລ, ເຊິ່ງທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີ ກໍໄດ້ພົບປະກັບ ປະທານພາກພື້ນ ເຄີດິສຖານ ໃນອີຣັກ ທ່ານ ເນເຈີວານ ບາຊານີ.
ການພົບປະດັ່ງກ່າວແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະຮັບປະກັນອີກຄັ້ງນຶ່ງ ຕໍ່ຊາວເຄີດ ໃນອີຣັກ ກ່ຽວກັບ ການສະໜັບສະໜູນຂອງ ສະຫະລັດ ຫຼັງຈາກການຕັດສິນໃຈຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ເພື່ອຖອນກຳລັງອອກຈາກພາກເໜືອຂອງ ຊີເຣຍ ເມື່ອສອງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການວິພາກວິຈານວ່າ ລັດຖະບານ ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ທໍລະຍົດພັນທະມິດຊາວ ເຄີດ ຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີ ເທີກີ ທ່ານ ຣີເຊັຍ ໄຕຢິບ ເອີດູອານ ໄດ້ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການຖອນຕົວຢ່າງກະທັນຫັນດັ່ງກ່າວ, ເປີດການໂຈມຕີທາງທະຫານຢ່າງຮ້າຍແຮງໃສ່ກອງກຳລັງຊາວ ເຄີດ ທີ່ເປັນພັນທະມິດຂອງ ສະຫະລັດ ໃນພາກເໜືອປະເທດ ຊີເຣຍ ນັ້ນ.
ຫຼັງຈາກທ່ານ ເພັນສ໌ ໄດ້ພົບປະກັນທ່ານ ບາຊານີ ແລ້ວ, ທ່ານ ເພັນສ໌ ກໍໄດ້ຍົກຍ້ອງສາຍພົວພັນທີ່ແຂງແກ່ນລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບ ພັນທະມິດຊາວ ເຄີດ, ໂດຍເວົ້າວ່າການຕໍ່ສູ້ທາງທະຫານເພື່ອຂັບໄລ່ພວກລັດອິສລາມອອກຈາກປະເທດ ຊີເຣຍ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ຈະບໍ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດຖ້າປາສະຈາກເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານ ເພັນສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ນີ້ຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ຖ້າປາສະຈາກການເປັນພັນທະມິດທີ່ພິເສດ ແລະ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມລະຫວ່າງປະຊາຊົນຊາວ ເຄີດ ກັບ ປະຊາຊົນຂອງ ສະຫະລັດ. ທ່ານປະທານ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຂອງພວກເຮົາຕໍ່ທ່ານ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຍາວນານຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການນຳພາຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ນີ້ໃນພາກພື້ນ ເຄີດິສຖານ ແຫ່ງ ອີຣັກ.”
ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ ເພັນສ໌ ໄດ້ມີຂຶ້ນທ່າມກາງການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານທີ່ຮຸນແຮງ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ. ໃນວັນສຸກແລ້ວນີ້, ປະຊາຊົນສາມຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ແລະ ຫຼາຍກວ່າຊາວຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນຂະນະທີ່ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ອີຣັກ ໄດ້ປະທະກັບຜູ້ປະທ້ວງໃນໃຈກາງນະຄອນຫຼວງ ແບັກແດດ, ອີງຕາມແຫຼ່ງຂ່າວກອງທັບ ອີຣັກ ແລະ ນັກເຄື່ອນໄຫວ.
U.S. Vice President Mike Pence paid a surprise visit Saturday to U.S. troops in Iraq and met with a Kurdish leader to reassure Iraqi Kurds of continued U.S. support.
After landing at Al-Asad Air Base in western Iraq, Pence, accompanied by second lady Karen Pence, met with U.S. service members stationed there just days before the U.S. Thanksgiving holiday.
They later visited U.S. troops stationed at Irbil International Airport, where the vice president also met with Nechirvan Barzani, the president of the Kurdistan region in Iraq.
The meeting was an attempt to reassure Iraqi Kurds of U.S. support after President Donald Trump's decision to withdraw troops from northern Syria two months ago drew criticism that Washington had betrayed its Kurdish allies there.
Turkish President Recep Tayyip Erdogan capitalized on the sudden withdrawal, launching a deadly military offensive on U.S.-allied Kurdish forces in northern Syria.
After Pence's meeting with Barzani, Pence touted the strong relationship between the U.S. and Kurdish allies, saying the military campaign to oust Islamic State from neighboring Syria would not have been successful without it.
"This would not have been possible without the extraordinary alliance and partnership between the Kurdish people and the people of the United States," Pence said. "Mr. President, I just want to express to you our thanks and our enduring commitment to support your leadership here in the Kurdish region of Iraq."
Pence's visit came amid violent anti-government protests that erupted in October. On Friday, three people were killed and more than two dozen injured as Iraqi security forces clashed with protesters in central Baghdad, according to Iraqi military sources and activists.