ຫົວໜ້ານັກການທູດຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນອີກຄັ້ງນຶ່ງເຖິງຄວາມໝັ້ນໝາຍ
ຂອງສະຫະລັດ ເພື່ອທີ່ຈະ ‘ເຮັດໃຫ້ເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ ເປັນເຂດ ທີ່ມີເສລີ ແລະເປີດ
ກວ້າງ’ ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ເປັນຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານ ໂດຍກ່າວວ່າ
ວໍຊິງຕັນ ແລະຮາໂນ່ຍ ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອຮັກສາໄວ້ ຊຶ່ງອິດສະຫຼະພາບໃນ ການເດີນເຮືອ ແລະການບິນຂ້າມ ທະເລຈີນໃຕ້.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ສະຫຼຸບການ
ຢ້ຽມຢາມຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານ ໃນຫວຽດນາມ ໃນຖານະທີ່ເປັນຫົວໜ້ານັກການທູດຂອງສະຫະລັດ ໃນວັນຈັນວານນີ້.
“ສະຫະລັດ ໄດ້ອຸທິດຕົນ ຕໍ່ຂົງເຂດອິນໂດ ປາຊີຟິກ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາປະເທດຕ່າງໆ
ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະເປັນເອກກະລາດ ທີ່ນັບຖືອະທິປະໄຕຂອງກັນແລະກັນ,
ຍຶດໝັ້ນໃນການປົກຄອງດ້ວຍຕົວບົດກົດໝາຍ ແລະການຮັບຜິດຊອບດ້ານການຄ້າ,”
ຊຶ່ງທ່ານພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວໄວ້ ໃນງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບ ຂອງປະຊາຄົມ ທຸລະກິດ ໃນນະ
ຄອນຮາໂນ່ຍ.
“ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ກັບປະເທດອື່ນໆ ໃນຂົງເຂດ,” ທ່ານພອມພຽວໄດ້ກ່າວໄວ້
ແລະທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ການເອົາບາດກ້າວຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ນຳທາງ
ໂດຍການເຫັນແກ່ຜົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດແບບລ້ວນໆເທົ່ານັ້ນ” ແຕ່ແທນທີ່,
ທ່ານພອມພຽວ ໄດ້ບອກກັບກຸ່ມດັ່ງກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ແມ່ນເຮັດວຽກເພື່ີອສ້າງການ
ເປັນພາຄີ ເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງຂົງເຂດກ່ຽວກັບການທີ່ຈີນໄດ້ສ້າງຕັ້ງ
ທາງທະຫານ ແລະຖົມເກາະຖົມດອນ ໃນເຂດທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ຍັງມີການຂັດແຍ້ງກັນ
ຢູ່ນັ້ນ.
“ທັງສອງຝ່າຍ ແມ່ນຕ້ອນຮັບ ການຮ່ວມມື ເພື່ອຮັກສາໄວ້ຊຶ່ງອິດສະຫຼະພາບໃນການ
ເດີນເຮືອ ແລະການບິນຜ່ານ, ກັບບັນດາຜູ້ນຳຫວຽດນາມ ທີ່ຕ້ອນຮັບບົດບາດເຂັ້ມແຂງຂອງສະຫະລັດ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນໃນທະເລຈີນໃຕ້,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງ
ຊາຣາ ຮັກກາບີ ແຊນເດີຣສ ທີ່ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານພອມພຽວ ໄດ້
ພົບກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ທ່ານ ຫງຽນ ຊວນ ຟຸກ.
ສະຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອເຮືອລາດຕະເວນ ແກ່ ຫວຽດນາມ ໃນຄວາມພະຍາ
ຍາມສ້າງຄວາມແໜ້ນແຟນ ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານຄວາມປອດໄພໃຫ້ເລິກລົງ.
ຈີນ ແມ່ນໄດ້ປ້ອງກັນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນ ໃນການກໍ່ສ້າງ, ໂດຍກ່າວວ່າ ຕົນມີສິດ
ໃນການກໍ່ສ້າງໃນເກາະດອນຕ່າງໆໂດຍທີ່ໄດ້ອ້າງເອົາເຂດດັ່ງກ່າວເຂົ້າເປັນສ່ວນ
ນຶ່ງຂອງເຂດນ້ຳແດນດິນຂອງຕົນ. ປັກກິ່ງ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງ
ເລື້ອງທີ່ເປັນຂ່າວນອງນັນ ໃນທະເລຈີນໃຕ້ນັ້ນວ່າ ແມ່ນເປັນໄປຢ່າງສັນຕິ.
ຫົວໜ້ານັກການທູດສະຫະລັດ ໄດ້ໄປຮອດນະຄອນຮາໂນ່ຍສອງສາມມື້ ກ່ອນທີ່ທາງ
ເຟສບຸກ ໄດ້ລົງຂ່າວນອງນັນ ໃນຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບແຜນທີ່ ທີ່ມີການຂັດແຍ້ງ ໃນທະ
ເລຈີນໃຕ້ນັ້ນ.
ແຜນທີ່ ທີ່ທາງເຟສບຸກໄດ້ໃຊ້ເປັນການໂຄສະນານັ້ນແມ່ນໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າ ໄດ້ໝາຍ
ເຂດເກາະສະແປຣັຕລີ ແລະເກາະປາຣາແຊລ ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງຈີນ, ເຮັດໃຫ້ລັດ
ຖະບານຫວຽດນາມ ໄດ້ເລີ່ມຕ້ອງຕິ ຢ່າງເປັນທາງການ. ເຟສບຸກໄດ້ລາຍງານຢ່າງຕໍ່
ເນື່ອງວ່າ ໄດ້ຮັບຮູ້ຂອບເຂດຂອງການຕະຫຼາດນັ້ນວ່າ ແມ່ນຜິດພາດ.
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