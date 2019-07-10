ສານສະຫະລັດແຫ່ງນຶ່ງຕັດສິນວ່າ ມັນບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍລັດຖະທຳມະນູນທີ່
ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຈະຂັດຂວາງ ບໍ່ໃຫ້ບັນດາຜູ້ຕິຕຽນ ຂຽນລົງທາງ ທວິດເຕີ
ຊຶ່ງໄດ້ພາໃຫ້ເກີດມີການຕິຕຽນຄືນໃໝ່ ຕໍ່ພວກນັກການເມືອງ ຜູ້ທີ່ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການຕິ
ຊົມຢູ່ໃນບັນຊີສື່ສັງຄົມເຂົ້າເຈົ້າ.
ຄະນະຜູ້ພິພາກສາສາມທ່ານຂອງສານອຸທອນສະຫະລັດ ຢູ່ນະຄອນນິວຢອກ ໄດ້ພາ
ກັນຕັດສິນຢ່າງພ້ອມພຽງກັນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ເພາະວ່າບັນຊີທວິດຂອງທ່ານ
ທຣຳ ເປັນການເປີດ “ສົນທະນາແກ່ສາທາລະນະ” ທ່ານບໍ່ສາມາດຂັດຂວາງ ບັນດາຜູ້
ໃຊ້ ທີ່ບໍ່ເຫັນພ້ອມກັບທ່ານ. ນັບແຕ່ວັນເລີ້ມຕົ້ນຂອງລັດຖະບານທ່ານປະທານາທິບໍດີ
ທຣໍາ ໄດ້ໃຊ້ທວິດເຕີເພື່ອສົ່ງນະໂຍບາຍອອກໄປ ປະນາມບັນດາຜູ້ຕິຕຽນທ່ານ ແລະ
ເປັນປາກສຽງຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ໃນແຕ່ລະເລື້ອງ. ຫຼາຍໂພດ ໜ້າທວິດເຕີຂອງ
ທ່ານ ໄດ້ກາຍມາເປັນໂສມໜ້າຂອງການເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານ.
ຜູ້ພິພາກສາ ບາຣິງຕັນ ພາກເກີ ໄດ້ຂຽນຕາງໜ້າຄະນະຜູ້ພິພາກວ່າ “ບົດແກ້ໄຂລັດ
ຖະທຳມະນູນຂໍ້ທີນຶ່ງ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະ ຜູ້ທີ່ໃຊ້ບັນຊີສື່ສັງຄົມໃນ
ທາງໃດໆທັງໝົດຂອງຈຸດປະສົງທາງການ ຈະຍົກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຄົນເຂົ້າຮ່ວມຈາກການ
ສົນທະນາທາງອິນເຕີແນັດ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດກັບອັນທີ່ເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ບໍ່ເຫັນພ້ອມນຳ.”
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານພາກເກີ ໄດ້ເນັ້ນໜັກ ການຕັດສິນບໍ່ໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປ ຕໍ່ ບັນດາ
ບັນຊີສື່ສັງຄົມທັງໝົດ ທີ່ປະຕິບັດໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະ ບັນດາຜູ້ເປັນປາກ
ສຽງໃຫ້ແກ່ບົດແກ້ໄຂລັດຖະທຳມະນູນຂໍ້ທຳອິດກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໃຈ ແນວໃດກໍ
ຕາມ ຍັງໄດ້ໃຊ້ເປັນບົດຮຽນ ໃຫ້ແກ່ພວກນັກການເມືອງ ຜູ້ທີ່ຂັດຂວາງການຕິຕຽນຈາກ
“ສ່ວນໂຕ” ບັນຊີສື່ສັງຄົມທີ່ມັກເປັນເວທີສົນທະນາເຖິງສອງເທົ່າກັບສາທາລະນະ. ມີ
ການຟ້ອງຮ້ອງອື່ນໆຢ່າງໜ້ອຍຫົກຄະດີ ທີ່ກຳ
ລັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ບັນດານັກການເມືອງສະຫະລັດຈາກພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເມືອງໃນທ້ອງຖິ່ນ
ໄປຫາບັນດາຜູ້ປົກຄອງລັດ ຜູ້ທີ່ຢາກໃຫ້ພວກຕິຕຽນເຂົາເຈົ້າ ທາງສື່ສັງຄົມມິດງຽບ.
ທ່ານແຄຣຣີ ເດີແຊລ ພະນັກງານທະນາຍຄວາມຂອງສະຖາບັນ the Knight First Amendment Institute ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລໂຄລອມເບຍ ຊຶ່ງສອງປີກ່ອນ ໄດ້ຍື່ນ
ຟ້ອງ ທີ່ນຳໄປສູ່ການຕັດສິນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ຜົນຂອງ
ການຕັດສິນໃນຄັ້ງນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະ ຈະຈົດຈຳແລະຮັບຮູ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈຳເປັນ
ຈະຕ້ອງສາມາດຕ້ານຢັນການຕ້ອງຕິຈາກຜູ້ຄົນຢູ່ໃນເຂດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້.”
ທ່ານອີຊາ ບັນດາຣີ ພະນັກງານທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະພັນອິດສະຫຼະພາບພົນລະ
ເມືອງອາເມຣິກັນຫຼື American Civil Liberties Union ຊຶ່ງໄດ້ຍື່ນການຟ້ອງທີ່ຄ້າຍຄື
ກັນຕໍ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະກ່າວວ່ າການຕັດສິນນີ້ຄວນເຕືອນໃຫ້ພວກນັກ
ການເມືອງຮູ້ວ່າ “ຂັດຂວາງການຕິຕຽນຈາກບັນຊີສື່ສັງຄົມຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນນຶ່ງນັ້ນ ບໍ່
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍລັດຖະທຳມະນູນ.”