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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະຫະລັດ ກະຕຸ້ນໃຫ້ ວາງມາດຕະການລົງໂທດ ຕໍ່ອີຣ່ານ ຕໍ່ໄປອີກ ຢູ່ທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ ກ່າວຖະແຫລງຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຢູ່ທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນນະຄອນນິວຢອກ, ວັນທີ 20 ສິງຫາ 2020.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຊາບຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ວ່າ ສະຫະລັດ ຈະເລີ້ມຕົ້ນ “ການກັບຄືນສູ່ສະພາບ ຫຼື snapback” ຂອງການວາງມາດຕະການລົງໂທດທັງໝົດ ຂອງນານາຊາດຕໍ່ອີຣ່ານ ຢ້ອນຫລັງກັບຄືນໄປໃນປີ 2006.

“ຖ້ອຍຄໍາຂອງພວກເຮົາແມ່ນຈະແຈ້ງແທ້ໆເລີຍ” ທ່ານພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ສະຫະລັດ ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ປະເທດທີ່ສະໜັບສະໜຸນການກໍ່ການຮ້າຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ ຊື້ຂາຍພວກເຮືອບິນ ລົດຖັງ ແລະລູກສອນໄຟ ແລະອາວຸດປະເພດແບບທຳມະດາອື່ນໆນັ້ນ ຢ່າງເສລີ. ມາດຕະການລົງໂທດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ ທີ່ຫ້າມການນຳເຂົ້າອາວຸດ ຈະສືບຕໍ່ໄປ.”

ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະລັດຖະບານຂອງທ່ານ ໄດ້ “ຖິ້ມເລື້ອງທີ່ເສກສັນປັ້ນແຕ່ງ” ທີ່ວ່າ ອີຣ່ານນັ້ນ ພຽງສະແຫວງຫາໂຄງການນິວເຄລຍເພື່ອໃຊ້ໃນທາງສັນຕິ.

ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາຈະບໍ່ອະນຸຍາດ ໃຫ້ສາທາລະນະລັດອິສລາມ ແຫ່ງອີຣ່ານ ມີອາວຸດນິວເຄລຍຢ່າງເດັດຂາດ.”

ທ່ານພອມພຽວ ໄດ້ໂອ້ລົມກັບບັນດານັກຂ່າວພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີເອກະສານ ສອງໜ້າ ໃຫ້ແກ່ປະທານສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ຫຼັງຈາກທີ່ “ພະຍາຍາມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ” ໂດຍບັນດາສະມາຊິກຂອງສະພາດັ່ງກ່າວຈໍານວນນຶ່ງ ເພື່ອແກ້ໄຂ “ການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າ” ຕໍ່ພັນທະໃນຂໍ້ຕົກລົງຂອງອີຣ່ານ ສະຫະລັດ ຈຶ່ງໄດ້ຫາທາງທີ່ຈະວາງມາດຕະການລົງໂທດທັງຫຼາຍຄືນ.

ທ່ານໄດ້ອ້າງເຖິງແບບຢ່າງຫຼາຍປະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະດັບການກັ່ນທາດຢູເຣນຽມ ແລະການເກັບສະສົມມັນໄວ້ຂອງອີຣ່ານ ທີ່ກາຍເກີນຂໍ້ກຳນົດຂອງຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍນັ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ທັງໝົດນັ້ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2018 ໃນເວລາທີ່ສະຫະລັດໄດ້ຖອນໂຕອອກຈາກ ແຜນການປະຕິບັດງານຮ່ວມຮອບດ້ານ ຫຼື JCPOA ໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ຕົກລົງແມ່ນໄດ້ຮັບຮູ້ນຳກັນຢ່າງເປັນທາງການ. ນຶ່ງປີຫຼັງຈາກທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ຖອນໂຕອອກໄປແລ້ວ ອີຣ່ານກໍໄດ້ຕອບໂຕ້ດ້ວຍການລະເມີດລະດັບທີ່ຕົນໄດ້ຕົກລົງ ມາເປັນໄລຍະໆ. ຈົນກະທັງ ອົງການສິ້ງຊອມນິວເຄລຍຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ອີຣ່ານ ກໍໄດ້ປະຕິບັດຕາມພັນທະຕ່າງໆຂອງຕົນ.

ການເຄື່ອນໄຫວກັບຄືນສູ່ການວາງມາດຕະການລົງໂທດ ມີມານຶ່ງອາທິດຫຼັງຈາກທີ່ສະຫະລັດ ບໍ່ສາມາດຊັກຊວນບັນດາສະມາຊິກຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃຫ້ຕໍ່ເວລາມາດຕະການຫ້າມນຳເຂົ້າອາວຸດທຳມະດາໄລຍະ 13 ປີຜ່ານມານັ້ນ ອອກໄປໄດ້ ຊຶ່ງມັນຈະໝົດອາຍຸໃນກາງເດືອນຕຸລາ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆຂອງ JCPOA.

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