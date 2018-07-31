ກຸ່ມທີ່ປະກອບດ້ວຍ 36 ຄົນ ໄດ້ຟ້ອງຮ້ອງທາງກົດໝາຍ ຄັ້ງທຳອິດ ທ້າທາຍກົດ
ໝາຍເກືອດຫ້າມການເດີນທາງ ຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ຫຼັງຈາກທີ່ທາງສານ
ສູງສຸດສະຫະລັດ ໄດ້ເທີດທູນໄວ້ ໃນເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມາ. ພວກທີ່ເປັນກະບອກ
ສຽງໃຫ້ຊາວມຸສລິມ ຄືຫ້ອງການທະນາຍຄວາມ ລອ໊ຕຟີ ລີໂກລ LLC., ສູນກາງ
ຕໍ່ສູ້ເພື່ອພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ PLLC ແລະຄະນະກຳມະການສາທາລະນະ ໄດ້ຍື່ນ
ຟ້ອງເປັນແບບຮ່ວມກັນ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Class Action Lawsuit ຕາງໜ້າໃຫ້ພວກທີ່
ໄດ້ຍື່ນໃນຂໍວີຊາ “ທີ່ຖືກປະຕິເສດ ຢ່າງຜິດໆ” ຫຼືບໍ່ “ກໍຖ່ວງດຶງໄວ້ໃຫ້ຊັກຊ້າ”
ໂດຍລັດຖະບານ.
ການປະກາດຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ຖືກຮັບເອົາໂດຍສານສູງສຸດແຫ່ງຊາດໃນເດືອນ
ມິຖຸນາ ຜ່ານມານີ້ ໄດ້ອະນຸຍາດ ໃຫ້ຍົກເວັ້ນການເດີນທາງທີ່ຈຳກັດ ຕໍ່ການສະເໜີນັ້ນ.
ຂໍ້ຍົກເວັ້ນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບອອກວີຊາໃຫ້ ແລ້ວແຕ່ກໍລະນີໄປ ທີ່ວາງພື້ນຖານ
ໃສ່ພວກຜູ້ຄົນທີ່ຈະພິສູດໄດ້ວ່າ ການຈຳກັດຮັດແຄບດັ່ງກ່າວ ຈະສາມາດພິສູດ
ໃຫ້ເຫັນໄດ້ ເຖິງ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກ ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ, ທີ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ເປັນ
ໄພຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ແລະການເຂົ້າມາຍັງສະຫະລັດຂອງພວກເຂົາ
ເຈົ້າ ຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດສະຫະລັດນີ້.
ແຕ່ວ່າພວກທີ່ຟ້ອງຮ້ອງ ຂຽນເຖິງຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂົາເຈົ້າວ່າ ການອະນຸມັດໄດ້ໃຫ້ໄປພຽງບໍ່ທໍ່ໃດຄົນແລະສະນັ້ນ ການໃຫ້ອະນຸຍາດນີ້ຈຶ່ງແມ່ນເປັນການກະທຳທີ່ຜິດ.
ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສານປະຈຳຂົງເຂດ ໃຫ້ສັ່ງໃຫ້ລັດຖະບານ ຍຸຕິການກະທຳທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍນີ້, ໃຊ້ກົດບັງຄັບ ໃຫ້ລົບລ້າງການ ປະຕິເສດວີຊາໃນເມື່ອ
ກ່ອນ ໃຫ້ທົບທວນກວດເບິ່ງໃບສະໝັກ ແລ້ວແຕ່ກໍລະນີ ແລະໃຫ້ຊີ້ແນວທາງຢ່າງລະອຽດ ທີ່ວ່າ ແມ່ນໃຜແດ່ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຍົກເວັ້ນ.
ການຟ້ອງຮ້ອງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຍື່ນໄປໃນສານພາຍໃນຂົງເຂດ ທາງພາກເໜືອຂອງລັດຄາລີຟໍເນຍ ພາຍໃຕ້ຊື່ Emami v. Nielsen ຊຶ່ງການຟ້ອງຮ້ອງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ໃສ່ຊື່ຂອງລັດຖະມົນຕີດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ທ່ານນາງ ເຄຣີດເຈັນ ນຽລຊັນ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ ແລະຕົົວແທນຂອງອົງການລັດຖະບານອື່ນໆວ່າເປັນຈຳເລີຍ.
ນຶ່ງໃນຈຳພວກທີ່ຟ້ອງຮ້ອງນັ້ນ ແມ່ນ ນາງຊູດີ ຜູ້ທີ່ຖືສັນຊາດອາເມຣິກັນ ແລະໂຊມາເລຍ
ຜູ້ທີ່ໄດ້ແຕ່ງງານ ໃນປີ 2016. ນາງໄດ້ໄປຍັງອາຟຣິກາໃຕ້ ເພື່ອພົບກັບຜູ້ທີ່ຈະເປັນສາມີຂອງນາງ ໃນໄວໆນີ້. ພິທີແຕ່ງງານໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ອາຟຣິກາໃຕ້, ແລະນາງຊູດີ ໄດ້ຕັ້ງທ້ອງ
ທັນທີ. ນາງໄດ້ຮ້ອງຮຽນຂໍວີຊາ ໃນຖານະທີ່ມີຄອບຄົວທີ່ໃກ້ຊິດ ໂດຍການແຕ່ງງານ
ໃນເດືອນຕຸລາ 2016.
“ການຮ້ອງຮຽນໄປນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜ່ານໃນເດືອນມີນາຜ່ານມານີ້ ແລະຂ້ອຍກໍແມ່ນວ່າຕື່ນເຕັ້ນດີໃຈ ທີ່ວ່າລາວອາດຈະມາຮອດນີ້ ໃຫ້ທັນໃນຕອນທີ່ຂ້ອຍຄອດລູກ,” ຊຶ່ງນາງໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວ ໃນການທີ່ເຮັດກອງປະຊຸມທາງໂທລະສັບ ໃນວັນຈັນວານນີ້.ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ.
ໂຊມາເລຍ ແມ່ນນຶ່ງໃນບັນດາ 5 ປະເທດມຸສລິມ ພ້ອມດຽວກັນກັບ ອີຣ່ານ, ຊີເຣຍ, ລີເບຍ ແລະເຢເມັນ ທີ່ແມ່ນຢູ່ໃນກົດໝາຍເກືອດຫ້າມການເດີນທາງເຂົ້າມາຍັງສະຫະລັດ.
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