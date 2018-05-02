ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ເລື່ອນການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ ທີ່ວ່າຈະເກັບພາສີຕໍ່ການນຳເຂົ້າເຫຼັກກ້າແລະອາລູມີນຽມຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ, ການາດາ
ແລະເມັກຊິໂກ ຫລືບໍ່ ໄປຮອດວັນທີ 1 ມິຖຸນາ. ການປະກາດໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້
ແມ່ນເຮັດໃຫ້ມີເວລາເພີ້ມຂຶ້ນ ເພື່ອເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງໃນການຍົກເວັ້ນພາສີນຳເຂົ້າ
ເຫຼັກກ້າແລະອາລູມີນຽມ ແກ່ບັນດາປະເທດເຫລົ່ານັ້ນ ມາຍັງສະຫະລັດ. ລັດຖະບານ
ຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ປະກາດພາສີລວມໃນຕົ້ນເດືອນມີນາຜ່ານມາ ທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນ
ຕົ້ນເດືອນມີນາສຳລັບຈີນ, ຣັດເຊຍ, ຍີ່ ປຸ່ນ ແລະພວກປະເທດສົ່ງອອກອື່ນອີກ ແຕ່ວ່າປະເທດພັນທະມິດທີ່ໃກ້ຊິດສອງສາມປະເທດ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຊົ່ວຄາວ
ຈົນເຖິງວັນທີ 1 ພຶດສະພາ. ຊລາຕິກາ ໂຮກ ລາຍງານວ່າ ລັດຖະບານສະຫະລັດ
ໃກ້ຈະສຳເລັດ ຂໍ້ຕົກລົງກັບອາເຈັນຕີນາ, ບຣາຊິລ ແລະອອສເຕຣເລຍແລ້ວ
ຊຶ່ງວັນນະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປະກາດການເກັບພາສີ 25 ເປີເຊັນ
ຕໍ່ການນຳເຂົ້າເຫຼັກກ້າ ແລະ 10 ເປີເຊັນສຳລັບອາລູມີນຽມ ໃນເດືອນມີນາ, ແຕ່ວ່າ
ໃຫ້ການຍົກເວັ້ນຊົ່ວຄາວ ຕໍ່ການາດາ ເມັກຊິໂກ ບຣາຊິລ ແລະສະຫະພາບຢູໂຣບ.
ການາດາແມ່ນເປັນຜູ້ສະໜອງເຫຼັກກ້າ ແລະອາລູມີນຽມ ລາຍໃຫຍ່ສຸດ ໃຫ້ແກ່
ສະຫະລັດ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີການາດາ ທ່ານຈັສຕິນ ທຣູໂດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ວ່າ
ການເກັບພາສີນີ້ ຈະລົບກວນການຄ້າທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ທ່ານທຣູໂດ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາມີສິນຄ້າມູນຄ່າຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາທີ່ນຳເຂົ້າ
ແລະສົ່ງອອກຂ້າມຊາຍແດນໃນແຕ່ລະມື້. ແລະທາງດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດນັ້ນ
ອາລູມີນຽມຂອງການາດາ ແມ່ນນຳໃຊ້ໃນເຮືອບິນລົບຂອງສະຫະລັດ ເຫຼັກກ້າການາ
ດາ ກໍນຳໃຊ້ໃນການປະ ກອບລົດ ສະນັ້ນ ບໍ່ມີ 2 ປະເທດໃດ ທີ່ມີການປະສານງານກັນ
ຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບອຸດ ສາຫະກຳເຫຼັກກ້າ ແລະອາລູມີນຽມ ຫຼາຍໄປກວ່າການາ
ດາແລະ ສະຫະລັດ.”
ການເກັບພາສີ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຄ້າຫຼາຍກວ່າ 10 ພັນລ້ານໂດລາກັບສະຫະພາບ
ຢູໂຣບ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຢຍຣະມັນ ທ່ານນາງແອນເຈີລາ ເມີເກີລໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະ
ພາບຢູໂຣບ ສາມາດທີ່ຈະເຮັດສົງຄາມການຄ້າ ກັບສະຫະລັດ ຖ້າຫາກການຍົກເວັ້ນ
ດັ່ງກ່າວ ບໍ່ມີການເລື່ອນເວລາອອກໄປ. ແຕ່ວ່ານັກຊ່ຽວຊານທາງການເງິນຂອງເຢຍ
ຣະມັນ ໄດ້ກ່າວວ່າມັນເຖິງເວລາແລ້ວ ທີ່ບັນດາປະເທດໃນທະວີບຢູໂຣບ ຈະຍຸຕິໃນ
ການກາງຕໍ່ສະຫະລັດ.
ທ່ານ ໂຣເບີຣ໌ດ ຮາລເວີ ນັກວິເຄາະຕະຫຼາດການລົງທຶນຂອງທະນາຄານແບດເດີ ໃນ
ເຢຍຣະມັນ ກ່າວວ່າ “ນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ, ສະຫະລັດອາເມຣິກາໄດ້
ປະກອບສ່ວນຕະຫຼອດມາ ເຂົ້າໃນການເສດຖະກິດຂອງໂລກ ແລະສະຫະພາບ
ຢູໂຣບ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກເລື່ອງນີ້ ເວລາແບບນັ້ນແມ່ນບໍ່ມີອີກແລ້ວ.
ປັດຈຸບັນນີ້ ສະຫະລັດແມ່ນຕ້ອງການທີ່ຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ຕົວເອງ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງດູແລກຳ ກັບຕົວເອງໃຫ້ເປັນທີ່ເປັນທາງແລະ
ມັນກໍຈະເປັນການຍາກຫຼາຍ. ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດສອງຢ່າງ ພາຍນອກນັ້ນ
ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງຫຼຸດພາສີລົງ ຕໍ່ສິນຄ້າຂອງສະຫະລັດ ແລະພາຍໃນປະເທດນັ້ນ,
ພວກເຮົາຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິຮູບ. ຜູ້ໃດກໍຕາມ ທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຕ້ອງ
ໄປກວດຫູກວດຕາແລ້ວລະ.”
ໃນຄຳປາໄສໃນວັນເສົ້າທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ນະຄອນມິຊິແກນ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳ ເຖິງການ
ປະຕິຍານ ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງ ທີ່ຈະຖອນສະຫະລັດອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງ
ການຄ້າ ນາໆຊາດ ທີ່ທ່ານກ່າວວ່າ ບໍ່ເປັນທຳຕໍ່ສະຫະລັດ.
ທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາເຮັດຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າ ແລະມີຫລາຍໆຄົນຢູ່ວໍຊີງຕັນ
ໄດ້ບອກວ່າ ‘ກະລຸນາເທາະ, ຢ່າເຮັດແບບນັ້ນເລີຍ’ ແລະຂ້າພະເຈົ້າກໍເວົ້າວ່າ ດຽວ
ກ່ອນ ພວກເຮົາມີຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຂີ້ຮ້າຍຫຼາຍ ໃນຂໍ້ຕົກລົງການຄ້ານີ້ ແລະການຄ້ານັ້ນ,
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກເວົ້າເຖິງເລີຍ.”
ທ່ານທຣຳ ແມ່ນບຸກຄົນທີ່ກ້າປາກກ້າເວົ້າຫຼາຍທີ່ສຸດ ກ່ຽວກັບການຄ້າທີ່ບໍ່ສົມສ່ວນ
ກັບຈີນ. ເວລາທ່ານໄດ້ປະກາດ ກ່ຽວກັບການເກັບພາສີນັ້ນ ຈີນ ແມ່ນໄດ້ປະຕິຍານວ່າ
ຈະໂຕ້ຕອບໂດຍການເກັບພາສີເພີ່ມ ຕໍ່ການນຳເຂົ້າສິ້ນຄ້າຈາກສະຫະລັດ. ແຕ່ວ່າ
ທ່ານທຣຳໄດ້ສະແດງຄວາມໝັ້ນໃຈ ທີ່ທ່ານສາມາດມີຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າ ທີ່ຍຸຕິທຳ
ກັບຈີນ. ຄະນະຜູ້ແທນການຄ້າຂັ້ນສູງຂອງສະຫະລັດ ກຳລັງມຸ່ງໜ້າໄປປະເທດຈີນ
ເພື່ອໂອ້ລົມສົນທະນາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນການຄ້າສອງຝ່າຍ ດ້ວຍການເຈລະຈາ
ທີ່ຈະເລີ່ມຂຶ້ນ ໃນວັນພະຫັດ ທີ 3 ພຶດ ສະພາ ມື້ອື່ນນີ້.
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