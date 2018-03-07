ປ. ທຣຳ ຈະບໍ່ຍົກເລີກ ການຂຶ້ນພາສີ ເຫຼັກກ້າ ແລະອາລູມີນຽມ ທີ່ນຳເຂົ້າ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວຢືນຢັນ ເຖິງການເພິ່ມຄ່າພາສີ
ຂອງການນຳເຂົ້າເຫລັກກ້າ ແລະອາລູມີນຽມ ໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ແຜນການດັ່ງກ່າວ
ໄດ້ສົ່ງຄວາມໂຮຮ້ອງທີ່ດຸເດືອດແລະການຕຳໜິຕິຕຽນຈາກປະຊາຄົມນາໆຊາດ
ຮວມມີສະມາຊິກຂອງພັກທ່ານທຣຳເອງ ຊຶ່ງວັນນະສອນ ຈະນຳລາຍອຽດຈາກ
ນັກຂ່າວຂອງວີໂອເອ ເຈສຸຊີມີ ໂອນີ [Jesusement (Jay-Sue-Seh-Meh) Oni]
ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ໃນເວລາຢືນຖ່າຍຮູບຮ່ວມກັນຂອງຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າການຄ້າຂອງສະຫະລັດ,
ເມັກຊິໂກ ແລະການາດາຢູ່ນັ້ນ ທຸກຄົນພາກັນຍິ້ມຫົວ ແຕ່ວ່າ ການເຈລະຈາ
ໃນຮອບຫລ້າສຸດເພື່ອດັດແກ້ຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າເສລີໃນທະວີບອາເມຣິກາເໜືອ
ຫຼື NAFTA ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໂດຍທີ່ມີການຕົກລົງກັນໄດ້ພຽງແຕ່ໜ້ອຍດຽວ.
ການເຈລະຈາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຝືດເຄືອງຍ້ອນຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງປະທານາ
ທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ເວົ້າວ່າຈະເກັບຄ່າພາສີ 25 ເປີເຊັນ ສຳລັບ
ການນຳເຂົ້າເຫລັກກ້າ ແລະ 10 ເປີເຊັນ ສຳລັບການນຳເຂົ້າອາລູມີນຽມ.
ຢູ່ໃນການພົບປະກັນທີ່ກອງປະຊຸມຂອງທຳນຽບຂາວກັບ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາ
ແອລ ທ່ານເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ທ່ານທຣໍາ ກ່າວອອກມາວ່າ ມີພຽງສະຖານດຽວ
ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການາດາ ແລະເມັກຊິໂກ ໝົດຄວາມເປັນຫ່ວງໄດ້.
ທ່ານທຣໍາ ກ່າວດັ່ງນີ້ “ຖ້າຫາກວ່າພວກເຮົາຕົກລົງກັນບໍ່ໄດ້, ຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະ
ຍົກເລີກNAFTA, ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີຕົກລົງກັນແລ້ວ ຊຶ່ງມັນເປັນ
ການຍຸຕິທຳຕໍ່ພວກຄົນງານ ແລະຕໍ່ຊາວອາເມຣິກັນນັ້ນ ມັນຄວນຈະເປັນສິ່ງທີ່
ຂ້າພະເຈົ້າຄິດເຫັນວ່ານຶ່ງໃນຫລາຍຈຸດທີ່ຈະຕ້ອງນຳມາເຈລະຈາກັນ, ຊຶ່ງມັນຈະ
ແມ່ນພາສີເຫລັກກ້າ ສຳລັບການາດາ ແລະເມັກຊິໂກ.”
ພາຍຫຼັງທີ່ການເຈລະຈາ NAFTA ຫຼົ້ມແຫຼວລົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
ການາດາ ທ່ານນາງ ຄຣິສເຕຍ ຟຣີແລນດ໌ (Chrystia Freeland) ກ່າວວ່າ ປະເທດ
ຂອງທ່ານນາງ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະປະເຊີນໜ້າກັບສະຫະລັດ ຊຶ່ງທ່ານນາງກ່າວດັ່ງນີ້: “ຖ້າຫາກມີການວາງຂໍ້ຈຳກັດຕໍ່ຜະລິດຕະພັນເຫລັກກ້າ ແລະອາລູມີນຽມຂອງກາ
ນາດາແລ້ວ ການາດາ ກໍຈະເອົາມາດຕະການຕອບໂຕ້ທີ່ເໝາະສົມເພື່ອປົກປ້ອງ
ຜົນປະໂຫຍດທາງການຄ້າ ແລະຄົນງານຂອງພວກເຮົາ.”
ທ່ານ ບິລ ອາດຳສ໌ (Bill Adams) ນັກເສດຖະສາດອາວຸໂສຈາກນາໆຊາດ ຂອງ PNC ໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ ແຜນການຂອງທ່ານທຣຳໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງໃຫ້ເກີດການແກ້ແຄ້ນ
ທາງດ້ານພາສີຄືນ ຈາກພວກພາຄີທາງການຄ້າຕ່າງໆ ຂອງສະຫະລັດ.
ທ່ານ ອາດຳສ໌ ກ່າວວ່າ “ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນນັ້ນກໍຄື ສະຫະລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເກັບພາສີສຳລັບສິນຄ້າປະເພດນຶ່ງທີ່ນໍາເຂົ້າມາຈາກຕ່າງ
ປະເທດ, ພາຄີທາງການຄ້າຂອງພວກເຮົາກໍຈະເກັບພາສີຕໍ່ສິນຄ້າສົ່ງອອກຂອງສະຫະລັດເທົ່າໆກັນເພື່ອແກ້ແຄ້ນຄືນ ແລະຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ມັນກໍບໍ່ຄ່ອຍ
ຈະຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັ້ນດອກ.”
ບັນດາສະມາຊິກຣີພັບບລິກັນທີ່ເປັນພັນທະມິດຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນການເກັບພາສີເຫລົ່ານີ້ວ່າ ມັນເປັນການນາບຂູ່ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດສົງຄາທາງການຄ້າ
ນາໆຊາດຂຶ້ນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານອາດຳສ ຍັງກ່າວອີກວ່າ ຜົນກະທົບຂອງການເກັບພາສີຕໍ່
ເສດຖະກິດຂອງສະຫະລັດນັ້ນ ຈະມີຂອບເຂດຈຳກັດ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ: “ຜົນ
ກະທົບໂດຍກົງຂອງການເກັບພາສີຕໍ່ໂລຫະຕ່າງ ຕໍ່ເສດຖະກິດສະຫະລັດນັ້ນ
ຈະແມ່ນວ່າມີໜ້ອຍດຽວ. ຜູ້ຊົມໃຊ້ຊາວອາເມຣິກັນທົ່ວໄປ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ອາລູມີນຽມ
ຫຼືເຫັກໃນສັບປະດານຶ່ງໆ ເພາະສະນັ້ນ ມັນກໍຈະບໍ່ເຫັນວ່າມັນມີຜົນກະທົບຕໍ່ລາຄາ
ສິນຄ້າເລີຍ.”
ທ່ານ ມາກຄ ສມິທ (Mark Smith) ປະທານບໍລິສັດ Termax ກ່າວວ່າ ບັນດາບໍລິສັດ
ຜະລິດລົດເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂອງທ່ານນີ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ຄິດແລ້ວຄິດອີກວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ
ເຮັດທຸລະກິດກັບໃຜ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວວ່າ “ມັນຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສັ່ງຊາເບິ່ງສິ່ງອື່ນໆນຳ
ຖ້າຫາກວ່າຄ່າ ວັດສະດຸ ຕ່າງໆຂຶ້ນລາຄາ 25 ເປີເຊັນຕາມທີ່ວ່ານັ້ນ ແນ່ນອນ, ຂ້າພະ
ເຈົ້າທີ່ເປັນນັກທຸລະກິດ, ຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະຄິດເບິ່ງວ່າ ມັນຈະບໍ່ຖືກກວ່າບໍ ຖ້າຫາກໄປ
ເຮັດທຸລະກິດຢູ່ປະເທດອື່ນ.”
ຕະຫຼາດຮຸ້ນສະຫະລັດ ໄດ້ຖີບຕົວສູງຂຶ້ນໃນວັນຈັນວານນີ້ ຍ້ອນພວກນັກລົງທຶນຄິດວ່າ
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຈະຖອນຂໍ້ສະເໜີນັ້ນຄືນ.
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