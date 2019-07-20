ລັດຖະບານສະຫະລັດ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ໄດ້ຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍຂອງຕົນ ທີ່ຕ້ອງ
ການໃຫ້ພວກຂໍລີ້ໄພລໍ ຖ້າຢູ່ນອກປະເທດ ທີ່ເປັນຫົວເມືອງນຶ່ງອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງ
ເມັກຊິໂກ ບ່ອນທີ່ຫຼາຍໆພັນຄົນໄດ້ພາກັນປຸກຕູບປຸກຜາມຢູ່ທີ່ນັ້ນ ຊຶ່ງຈຳນວນນຶ່ງ
ແມ່ນລໍຖ້າມາໄດ້ຫຼາຍເດືອນແລ້ວ.
ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນສະຫະລັດ ຫລື DHS ກ່າວໃນວັນສຸກ ວານນີ້
ວ່າ ຕົນຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກປົກປ້ອງຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ເມືອງບຣາວວິລ ລັດເທັກຊັສ
ທີ່ຕັ້ງຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບເມືອງມາຕາໂມໂຣສ ຂອງເມັກຊິໂກ. ກະຊວງ DHS ກ່າວວ່າ
ຄາດວ່າ ພວກຂໍລີ້ໄພຈຸທຳອິດຈະຖືກສົ່ງກັບຄືນໄປເມັກຊິໂກ ເລີ້ມໃນວັນສຸກວານນີ້.
ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍໃນອັນທີ່ຮ້ອງວ່າ “Remain in Mexico” ພວກຂໍລີ້ໄພຈະຖືກດຳ
ເນີນການເປັນເວລາສັ້ນໆ ແລະບອກມື້ເພື່ອກັບຄືນໄປໃຫ້ການຕໍ່ສານຄົນເຂົ້າເມືອງ
ກ່ອນການຖືກສົ່ງຂ້າມຊາຍແດນ ທາງພາກໃຕ້ ກັບຄືນໄປ. ນັບແຕ່ເດືອນມັງກອນເປັນ
ຕົ້ນມາ ນະໂຍບາຍນີ້ໄດ້ມີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ຫຼາຍເມືອງຊາຍແດນ ຮວມທັງເມືອງແຊນ
ດີເອໂກ ແລະແອລ ປາໂຊ ລັດເທັກຊັສ. ຢ່າງໜ້ອຍ ຄົນເຂົ້າເມືອງ 18,000 ຄົນ ໄດ້
ຖືກສົ່ງກັບຄືນໄປເມັກຊິໂກ ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ອີງຕາມສະຖາບັນຄົນເຂົ້າ
ເມືອງແຫ່ງຊາດເມັກຊິໂກ.
ສະຫະລັດພະຍາຍາມທີ່ຈະຫລຸດຈຳນວນການຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາຂອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ
ຈາກອາເມຣິກາກາງ ຜ່ານທາງເມັກຊິໂກເພື່ອຂໍລີ້ໄພພາຍໃຕ້ກົດໝາຍອາເມຣິກັນ.
ທາງຜ່ານທີ່ໜາແໜ້ນທີ່ສຸດ ທີ່ໃຊ້ເປັນບ່ອນລັກຂ້າມ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດກໍແມ່ນ Rio
Grande Valley ໃນພາກໃຕ້ລັດເທັກຊັສ ບ່ອນທີ່ເມືອງບຣາວສ໌ວິລ ຕັ້ງຢູ່ນັ້ນ. ສ່ວນ
ເມືອງອື່ນໆໃນເຂດ Rio Grande Valley ບໍ່ໄດ້ຮວມຢູ່ໃນການຂະຫຍາຍດັ່ງກ່າວ.