​ສະ​ຫະ​ລັດ​ພວມ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ມາດ​ຕະ​ການທີ່​ເຂັ້ມ​ງວດ​ສະ​ບັບ​ໃໝ່ເພື່ອ​ລົງ​ໂທດຄິວ​ບາ ແລະ​ໃຫ້ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຢຸດ​ເຊົາການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຂອງ​ຕົ​ນຕໍ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ນິ​ໂກ​ລັ​ສ ມາ​ດູ​ໂຣ ແຫ່ງ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ. ໃນ​ການ​ຕ່າວ​ປີ້ນ​ນະໂຍ​ບາຍ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ນັ້ນ ລັດ​ຖະ​ບານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ສາ​ມາດ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແລະ​ສ່ວນບຸກ​ຄົນ ຊຶ່ງໃຊ້​ຊັບ​ສິນ​ທີ່​ຖືກ​ຢຶດເອົາ​ໂດຍ​ລັດ​ຖະ​ບານຄອມ​ມູ​ນິ​ສ​ຄິວ​ບາຂອງ​ປະ​ທານາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຟີ​ແດ​ລ ຄາ​ສ​ໂຕ​ຣ ເມື່ອ​ຫຼາຍ​ທົດ​ສະ​ວັດ ຜ່ານມາ​ແລ້ວນັ້ນ. ​Cindy Saine ນັກ​ຂ່າວການ​ທູດຂອງວີ​ໂອ​ເອ ມີ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ ຈາກ​ກະຊວງ ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຊຶ່ງໄພ​ສານ ຈະນຳເອົາ ລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

​ໂດຍ​ທີ່​ສະ​ພາບ​ການ​ພວມ​ຊຸດ​ໂຊມ​ລົງ ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ວິ​ກິດ​ການ​ຍັງ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່​ຕໍ່​ມານັ້ນ ທີ່​ປຶກ​ສາ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານຈອນ ໂບ​ລ​ຕັນ ໃນ​ວັນ​ພຸ​ດ​ຜ່ານ​ມານີ້ ໄດ້​ເປີ​ດ​ເຜີຍ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ສະ​ບັບ​ໃໝ່ ຕໍ່ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແລະ​ພັນ​ທະ​ມິດ ທີ່ປະ​ກອບ​ມີ​ຄິວ​ບາ ແລະ​ນິ​ກາ​ຣາ​ກົວ.

ໃນ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ໄມ​ອາ​ມີນັ້ນ ທ່ານ​ໂບ​ລ​ຕັນ ໄດ້​ກ່າວ​ໂຈມ​ຕີນະ​ໂຍ​ບາຍ​ເປີດກວ້າງ ຕໍ່​ຄິວ​ບາ ຂອງ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີບາ​ຣັກ ໂອ​ບາ​ມາ ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ຮາ​ວາ​ນາ ພວມ​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ແກ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ມາ​ດູໂຣ ເພື່ອ​ກຳ​ອຳ​ນາດ​ຕໍ່​ໄປ. ທ່ານ​ໂບ​ລ​ຕັນ ກ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້​ວ່າ:

“ເພື່ອ​ໃຫ້​ເຫດ​ຜົນ​ຕໍ່​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ແບບ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ກັບ​ຄິວ​ບານັ້ນ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໂອ​ບາ​ມາ​ກ່າວ​ວ່າ ຄິວ​ບາ ​ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ​ແລ້ວບໍ່​ໄດ້​ເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ. ບອກ​ເລື້ອງນັ້ນໃຫ້ແກ່ພວກ​ນັການ​ທູດ​ອາເມ​ຣິ​ກັນ ທີ່​ຖືກ​ໂຈມ​ຕີ​ຢູ່​ຮາ​ວາ​ນາ. ບອກ​ເລື້ອງນັ້ນ ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເວ​ເນ​ຊູເອ​ລາ​ທີ່​ພວມ​ຖືກ​ຂົ່ມ​ຂູ່.”

ກ່ອນ​ໜ້ານີ້ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ ກໍ​ໄດ້​ປະກາດ​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ຈະ​ເລີ້ມ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ຂໍ້​ກຳ​ນົດຂອງ​ກົດ​ໝາຍ​ປີ 1996 ທີ່​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ຊຶ່ງ​ຊັບ​ສິນ​ຂອງເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຖືກ​ຍຶດ​ເອົາ​ໄປ​ຢູ່​ຄິວ​ບາ ໃນ​ສະ​ໄໝ​ສົງ​ຄາມ​ເຢັນ ຍື່ນ​ຟ້ອງ​ໄດ້. ມາຈົນ​ຮອດ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ທີ 3 ແມ່ນ​ໄດ້​ມີ​ການຍົກ​ເວັ້ນ​ໂດຍ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຄົນ​ກ່ອນໆ. ທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ​ກ່າວ​ວ່າ:

“ການ​ຜ່ອນ​ຄາຍ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ກັບ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ ໄດ້​ປະ​ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ລົ້ມ​ແຫຼວ. ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເປັນ​ມິດ​ກັບ​ພວກ​ຈອມ​ຜະ​ເດັດ​ການ​ຄິວ​ບາຈະ​ເປັນ​ຂີດ​ດຳຕະ​ຫຼອດ​ໄປ ຕໍ່​ປະ​ຫວັດ ​ອັນ​ຍາວ​ນານ​ຂອງ​ປະ​ເທດນີ້ ໃນ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ສິດ​ທິ​ມະນຸດ. ຍ້ອນ​ເຫດ​ຜົນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ປະ​ກາດ​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີທ​ຣຳ ຈະບໍ່​ໂຈະ​ການ​ໃຊ້​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ທີ 3 ອີກ​ຕໍ່​ໄປ​ແລ້ວ. ເລີ້ມ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 2 ພຶດ​ສະ​ພາ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ໄປ ສິດ​ທິ​ໃນ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ ພາຍ​ໃຕ້​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ ​ທີ 3 ຂອງ​ກົດ​ໝາຍ Libertad ຈະ​ມີ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ ​ໂດຍ​ເຕັມ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ສະ​ພາ​ຊາບ ເຖິງ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ແລ້ວ.”

ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ຢູ​ໂຣບ ໄດ້​ຄັດ​ຄ້ານ​ຢ່າງ​ແຂງ​ຂັນ ໃນ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທີ່​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ກັບ​ຄິວ​ບາ ແລະ​ຂູ່​ວ່າຈະ​ທ້າ​ທາຍຕໍ່​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຢູ່​ອົງ​ການ​ການ​ຄ້າ​ໂລກ. ທ່ານ Alberto Navarro ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ປະ​ຈຳ​ຄິວ​ບາ ກ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້​ວ່າ:

“ຢູ່​ທີ່​ຄິວ​ບານີ້ ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ດີ​ວ່າ​ການ​ໂອນ​ເງິນ ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ມື້ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຈຸດ​ຂອງ​ມາ​ຕະ​ການ​ເຫຼົ່າ​ນີ້. ມາດ​ຕະ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວແມ່ນ​ແນ​ໃສ່​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້ທຸ​ລະ​ກິດ​ຕ່າງໆ ມີ​ຄວາມ​ລັງ​ເລ​ໃຈ ທີ່​ຈະ​ໄປ​ລົງ​ທຶນ​ ຢູ່​ໃນ​ຄິວ​ບາ ແລະ​ສົ່ງ​ເງິນຂອງຕົນ​ໄປ​ຍັງ Punta Cana, Panama ຫຼື​ບໍ່​ກໍ Cancun.”

ນອກນັ້ນ ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຍັງ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທີ່​ຈະ​ຈຳ​ກັດ​ຮັດ​ແຄບ ການ​ເດີນ​ທາງຈາກ​ສ​ະ​ຫະ​ລັດ ​ທີ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຄອບ​ຄົວ ຢູ່​ປ​ະ​ເທດ​ຄິວ​ບາ ໂດຍ​ເອີ້ນ​ວ່າ ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ການ​ເປີດເຜີຍ.

ທ່ານ​ໂບ​ລ​ຕັນ​ກ່າວ​ວ່າ ເປົ້າ​ໝາຍ​ກໍ​ແມ່ນ​ ບໍ່​ໃຫ້​ສົ່ງ​ເງິນ​ໂດ​ລາ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ໄປ​ໃຫ້ ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ ກອງ​ທັບ ແລະ​ພະ​ແນກ​ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງຄິວ​ບາ. ພ້ອມນີ້ ສະ​ຫະ​ລັດ​ຍັງ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ລົງ​ໂທດ ຕໍ່​ທະ​ນາ​ຄານ​ກາງ​ຂອງ​ເວ​ເນຊູ​ເອ​ລາ ແລະ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ທະ​ນາ​ຄານ​ດັ່ງ​ກ່າວ ພ້ອມ​ທັງ ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ອໍ​ເຕ​ກາໃນ​ນີ​ກາ​ຣາ​ກົວ​ນຳ​ດ້ວຍ.

The United States is implementing tough new measures to crack down on Cuba and to discourage its support for President Nicholas Maduro in Venezuela.In a major policy reversal, the Trump administration is allowing U.S. citizens to sue foreign companies and individuals who use property in Cuba confiscated from them decades ago by the communist government of then-Cuban leader Fidel Castro.VOA's Diplomatic Correspondent Cindy Saine has more from the State Department.



With conditions deteriorating in Venezuela as the crisis there continues, National Security Advisor John Bolton Wednesday unveiled tough new sanctions on that country and on its allies, Cuba and Nicaragua.



In a speech in Miami, Bolton blasted former President Barack Obama's opening to Cuba, saying Havana is helping the Maduro government cling to power.



John Bolton, US National Security Advisor:

"To justify its policy of normalizing relations with Cuba, President Obama said Cuba, quote, poses no genuine threat.' Tell that to the American diplomats who were attacked in Havana. Tell that to the terrorized people of Venezuela."



Earlier, Secretary of State Mike Pompeo announced the Trump administration would begin enforcing a provision of a 1996 law that allows U.S. citizens who had property confiscated in Cuba during the Cold War to file lawsuits.Until now, that provision, called Title III,had been waived by previous presidents.



Mike Pompeo, Secretary of State:

"Detente with the regime has failed. Cozying up to Cuban dictators will always be a black mark on this great nation's long record of defending human rights. For these reasons, I'm announcing that the Trump administration will no longer suspend Title III. Effective May 2nd, the right to bring an action under Title III of the Libertad Act will be implemented in full. I have already informed Congress of my decision."



European countries strongly oppose allowing lawsuits against foreign companies doing business with Cuba and are threatening to challenge the move at the World Trade Organization.



Alberto Navarro, the EU Ambassador to Cuba:

"Here in Cuba, we are aware that financial transactions are getting more and more difficult, which is the point of these measures.They are intended to make businesses reluctant to invest in Cuba, and put money in Punta Cana, Panama or Cancun. "



The U.S Treasury Department also announced changes to restrict non-family travel from the U.S. to Cuba, calling it veiled tourism.



Bolton said the goal is to steer American dollars away from the Cuban regime, its military and security services. The U.S. has also sanctioned the Central Bank of Venezuela and its director, and the Ortega government in Nicaragua.