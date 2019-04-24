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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປາ​ກົດ​ວ່າ ສານ​ສູງ​ສຸດ​ ເຫັນ​ພ້ອມ​ກັບ​ຄຳ​ຖາມ ສຳລັບການສຳ​ຫຼວດ​ສຳ​ມະ​ໂນ​ຄ​ົວ​ສະ​ຫະ​ລັດ

ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ພາ​ກັນ​ຖື​ປ້າຍ​ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ​ສານ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ​ໃນ​ຄອນ​ຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ ວັນ​ທີ 23, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສຽງ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ຂອງ​ພວກຈາຮີດນິຍົມ ຢູ່​ສານ​ສູງ​ສຸດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ປາ​ກົດ​ວ່າ​ມີ​ຄວາມ​ເຫັນ
​ອົກ​ເຫັນ​ໃຈ ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານ​ນີ້​ ໄປຕາມ ລັດ​ຖະ​ບານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍດີດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ​ຕໍ່
ການ​ໂຕ້​ຖຽງທີ່​ຮ້ອງ​ຂໍ​ໃຫ້​ມີ​ຄຳ​ຖາມ​ເພີ້ມ​ເຕີມ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ສຳ​ມະ​ໂນ​ຄົວ​ຂອງ​ປະ
​ເທດ​ປີ 2020 ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າຈະ​ມີ​ການ​ຂັດຄ້ານ​ຈາກ ບັນ​ດາ​ລັດ​ໃຫຍ່ໆ ແລະ​ເມືອງ​ຕ່າງ​ໆ
ທີ່​ວ່າ​ຄຳ​ຖາມດັ່ງກ່າວ​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນເຂົ້​າ​ເມືອງ​ບໍ່​ຢາກ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມໃນການສຳຫລວດ
ພົນລະເມືອງຄັ້ງ​ນຶ່ງ​ຕໍ່ທົດ​ສະ​ວັດກໍຕາມ​.

ກຸ່ມສະ​ມາ​ຊິກຫົວຈາຮີດນິຍົມ​ຫ້າທ່ານ ໄດ້​ໃຊ້​ອຳ​ນາດ​ຢູ່​ໃນ​ສານ​ທີ່​ມີ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ເກົ້າ​ຄົນ
ແລະ​ປາ​ກົດ​ວ່າ​ບໍ່​ພໍ​ໃຈ​ໃນລະ​ຫວ່າງການຟັງຄຳໃຫ້ການ 80 ນາ​ທີ ໃນ​ການ​ຂັດ​ແຍ້ງກັນ
ກ່ຽວກັບ​ຄຳ​ຖາມ​ດ້ານສັນ​ຊາດ ​ທີ່ອາ​ດພົວພັນກັບ​ຄົນ 6 ລ້ານ 5 ແສນ​ຄົນ ​ຊຶ່ງ ​ຫຼາຍ​ຄົນ​
ເປັນ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ສະ​ເປນ ທີ່ອາດຈະປະ​ຕິ​ເສດ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມໃນ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ
​ໃນ​ເດືອນ​ເມ​ສາ​ປີ​ໜ້າ​ນີ້.

ແຕ່​ວ່າ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ໃໝ່​ຂອງ​ສານ​ສູງ​ສຸດ ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ທ່ານແບ​ຣ​ຕ໌ ຄາ​ວາ​ນໍ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​
ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ໂດຍ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທ​ຣຳ ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ສະ​ພາ​ທີ່​ອາດ​ປ່ຽນ​ກົດ​ໝາຍ​ເພື່ອ​ກີດ
​ກັ້ນຄຳ​ຖາມການ​ເປັນ​ສັນ​ຊາດ ຖ້າ​ຫາກວ່າ​ຄຳ​ຖາມດັ່ງກ່າວ​ຈະ​ເປັນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ຄວາມ
​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຂອງ​ການ​ສຳ​ຫຼວດສຳມະໂນຄົວ.

ຫົວ​ໜ້າ​ສານ​ທ່ານ​ຈອນ ໂຣ​ເບີ​ຣ​ຕ໌ ກ່າວ​ວ່າ​ ຂໍ້​ມູນ​ການ​ເປັນ​ສັນ​ຊາດ​ ເປັນ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​
ເພື່ອ​ບັງ​ຄັບ​ກົດ​ໝາຍ​ສິດ​ທິ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ການ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ທີ່​ໄດ້​ສະ​
ເໜີ​ໂດຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍດີ​ທ​ຣຳ ວ່າ​ເປັນ​ເຫດ​ຜົນ​ເພື່ອ​ເພີ້ມ​ຄຳ​ຖາມ​ໃສ່​ໃນ​
ໃບ​ສຳ​ຫຼວດ​ທີ່​ເປັນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ​ນັບ​ແຕ່​ປີ 1950 ເປັນຕົ້ນມາ.

ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ຖື​ປ້າຍ​ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ ສານ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ ມັນ​ທີ 23 ເມ​ສາ 2019.
ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ຖື​ປ້າຍ​ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ ສານ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ ມັນ​ທີ 23 ເມ​ສາ 2019.

ທ່ານ​ນາງ​ຊອນ​ເນຍ ໂຊ​ໂຕ​ມາ​ເຢີ​ ຜູ້ພິພາກສາທີ່ນິຍົມແນວທາງເສລີ ໄດ້​ກົດ​ດັນໄອຍະ
ການລັດ​ຖະ​ບານ ທ່ານ​ໂນ​ແອ​ລ ແຟ​ຣນ​ຊິ​ສ​ໂກ ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ​ເປັນ​ຫຍັງ ຫຼັງ​ຈາກ “65 ປີ
ແລ້ວ” ຄຳ​ຖາມ​ການ​ເປັນ​ສັນ​ຊາດຈຶ່ງ​ໄດ້​ນຳ​ຂຶ້ນ​ມາ​ຖາມຜູ້​ໄດ້ຮັບສັນຊາດ ຫຼັງ​ຈາກ​ບໍ່ໄດ້
​ມີຢູ່ໃນໃບ​ສຳ​ຫຼວດສຳມະໂນຄົວມາ​ເປັນ​ເວ​ລາດົນ​ນານ. ທ່ານ​ນາງ​ໂຊ​ໂຕ​ມາ​ເຢີ​ ໄດ້​ກ່າວ​
ເພີ້​ມ​ອີກວ່າ ທ່ານ​ນາງ “​ບໍ່ມີ​ຂໍ້​ສົງ​ໄສໃດໆ” ວ່າຄອບ​ຄົວ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງບາງ​ຈຳ​ນວນ​ຈະ
​ຕອບ​ຄຳຖາມໜ້ອຍລົງ..

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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