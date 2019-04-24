ສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງພວກຈາຮີດນິຍົມ ຢູ່ສານສູງສຸດສະຫະລັດ ປາກົດວ່າມີຄວາມເຫັນ
ອົກເຫັນໃຈ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄປຕາມ ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຕໍ່
ການໂຕ້ຖຽງທີ່ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີຄຳຖາມເພີ້ມເຕີມຢູ່ໃນການສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວຂອງປະ
ເທດປີ 2020 ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການຂັດຄ້ານຈາກ ບັນດາລັດໃຫຍ່ໆ ແລະເມືອງຕ່າງໆ
ທີ່ວ່າຄຳຖາມດັ່ງກ່າວອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄົນເຂົ້າເມືອງບໍ່ຢາກເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຳຫລວດ
ພົນລະເມືອງຄັ້ງນຶ່ງຕໍ່ທົດສະວັດກໍຕາມ.
ກຸ່ມສະມາຊິກຫົວຈາຮີດນິຍົມຫ້າທ່ານ ໄດ້ໃຊ້ອຳນາດຢູ່ໃນສານທີ່ມີສະມາຊິກເກົ້າຄົນ
ແລະປາກົດວ່າບໍ່ພໍໃຈໃນລະຫວ່າງການຟັງຄຳໃຫ້ການ 80 ນາທີ ໃນການຂັດແຍ້ງກັນ
ກ່ຽວກັບຄຳຖາມດ້ານສັນຊາດ ທີ່ອາດພົວພັນກັບຄົນ 6 ລ້ານ 5 ແສນຄົນ ຊຶ່ງ ຫຼາຍຄົນ
ເປັນຄົນເຂົ້າເມືອງເຊື້ອສາຍສະເປນ ທີ່ອາດຈະປະຕິເສດບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຳຫຼວດ
ໃນເດືອນເມສາປີໜ້ານີ້.
ແຕ່ວ່າສະມາຊິກໃໝ່ຂອງສານສູງສຸດ ຜູ້ພິພາກສາທ່ານແບຣຕ໌ ຄາວານໍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກ
ແຕ່ງຕັ້ງໂດຍປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໄດ້ສະເໜີຕໍ່ສະພາທີ່ອາດປ່ຽນກົດໝາຍເພື່ອກີດ
ກັ້ນຄຳຖາມການເປັນສັນຊາດ ຖ້າຫາກວ່າຄຳຖາມດັ່ງກ່າວຈະເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມ
ຖືກຕ້ອງຂອງການສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວ.
ຫົວໜ້າສານທ່ານຈອນ ໂຣເບີຣຕ໌ ກ່າວວ່າ ຂໍ້ມູນການເປັນສັນຊາດ ເປັນທີ່ສຳຄັນ
ເພື່ອບັງຄັບກົດໝາຍສິດທິການລົງຄະແນນສຽງຂອງປະເທດ ການຂັດແຍ້ງທີ່ໄດ້ສະ
ເໜີໂດຍລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີທຣຳ ວ່າເປັນເຫດຜົນເພື່ອເພີ້ມຄຳຖາມໃສ່ໃນ
ໃບສຳຫຼວດທີ່ເປັນເທື່ອທຳອິດນັບແຕ່ປີ 1950 ເປັນຕົ້ນມາ.
ທ່ານນາງຊອນເນຍ ໂຊໂຕມາເຢີ ຜູ້ພິພາກສາທີ່ນິຍົມແນວທາງເສລີ ໄດ້ກົດດັນໄອຍະ
ການລັດຖະບານ ທ່ານໂນແອລ ແຟຣນຊິສໂກ ກ່ຽວກັບວ່າເປັນຫຍັງ ຫຼັງຈາກ “65 ປີ
ແລ້ວ” ຄຳຖາມການເປັນສັນຊາດຈຶ່ງໄດ້ນຳຂຶ້ນມາຖາມຜູ້ໄດ້ຮັບສັນຊາດ ຫຼັງຈາກບໍ່ໄດ້
ມີຢູ່ໃນໃບສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວມາເປັນເວລາດົນນານ. ທ່ານນາງໂຊໂຕມາເຢີ ໄດ້ກ່າວ
ເພີ້ມອີກວ່າ ທ່ານນາງ “ບໍ່ມີຂໍ້ສົງໄສໃດໆ” ວ່າຄອບຄົວຄົນເຂົ້າເມືອງບາງຈຳນວນຈະ
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ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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