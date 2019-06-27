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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສານ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ ສ​ຫ​ລ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ເຂົ້າ​ເບິ່ງ ຂໍ້​ມູນທາງ​ການ​ຄ້າ ​ທີ່​​ລັດ​ຖະ​ບານໄດ້​ຮັບ​ ຖືກ​ຈຳ​ກັດ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ

ທ່ານ Evan Young, ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ດ້ານ​ການ​ຕະ​ຫລາດກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວຢູ່ນອກ​ຕຶກ​ຂອງ​ສານ​ສູງ​ສຸດ ສ​ະ​ຫະ​ລັດ ຫລັງ​ຈາກ​ມີ​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາຄະ​ດີຂອງ​ສະ​ມາ​ຄົມ ການ​ຄ້າ​ຂອງ​ພວກ​ຮ້ານ​ຊັບ​ພະ​ສິນ​ຄ້າໃນ​ວັ​ນ​ທີ 22 ເມ​ສາ, 2019 ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ

ຢູ່​ໃນ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ຂອງ​ສານ ທີ່​ພວກ​ຕຳ​ໜິ​ທັງ​ຫລາຍເວົ້າ​ວ່າ ອາດ​ຈະ​ກີດ​ກັນບໍ່​ໃຫ້​ຄົນ​ທົ່ວ​ໄປເຂົ້າ​ເບິ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ໄດ້​ນັ້ນ, ສານ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ສາ​ມາດ​ຮັກ​ສາ​ຂໍ້​ມູນ​ທາງ​ການ​ຄ້າ​ທີ່​ໄດ້​ເອົາ​ໃຫ້​ອົງ​ການ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ນັ້ນ​ ໄວ້​ເປັນຄວາມ​ລັບງ່າຍ​ຂຶ້ນ.

ຄຳ​ຕັດ​ສິນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເຫັນ​ດີ 6 ຕໍ່ 3 ສຽງ ​ທີ່ເຜີຍ​ແຜ່​ອອກ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມານັ້ນ ມີຂຶ້ນກັບ​ຄະ​ດີ​ທີ່ໜັງ​ສື​ພິມ Argus Leader ຂອງ​ລັດ​ດາ​ໂກ​ຕາ​ໃຕ້ ສູ້​ກັບ​ອຸດ​ສ​າຫະ​ກຳ​ດ້ານ​ການ​ຕະ​ຫລາດ. ໜັງ​ສື​ພິມ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້​ຊອກເບິ່ງ​ບັນ​ທຶກ ຂໍ້ມູນ​ການ​ທຳ​ທຸ​ລະ​ກຳ​ຂອງ​ຮ້ານ​ຂາຍ​ສິນ​ຄ້າ​ທົ່ວ​ໄປ ​ຢູ່​ໃນໂຄງ​ການບັດ​ສະ​ແຕມ​ອາ​ຫານ​ສຳ​ລັບຄອບ​ຄົວ​ທີ່​ມີ​ລາຍ​ໄດ້​ຕ່ຳ ຫລືບໍ່​ມີ​ລາຍ​ໄດ້​ເລີຍ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ກະ​ສິ​ກຳ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ເອົາ​ບັນ​ທຶກ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ ມີ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ເສ​ລີ​ພາບ​ໃນ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ຂໍ້​ມູນ, ຊຶ່​ງ​ເປັນ​ກົດ​ໝາຍທີ່​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ຄົນ​ທົ່ວ​ໄປ ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ເອ​ກະ​ສານ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ​ບັນ​ທຶກ​ອື່ນໆ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າມີ​ຂໍ້ຍົກ​ເວັ້ນ​ອັນແນ່ນອນ​ໃດ​ນຶ່ງ​ຢູ່ກໍ​ຕາມ.

ຂໍ້​ຍົກ​ເວັ້ນ​ແບບນັ້ນອັນ​ນຶ່ງ ທີ່ມີຈຸດ​ປະ​ສົງເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ຄວາມ​ລັບ​ທາງ​ການ​ຄ້າ ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຈຸດ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ຂອງ​ຄະ​ດີນັ້ນ.

ໃນ​ການ​ຕ່າວ​ປີ້ນ ​ຄຳ​ພິ​ພາ​ກສາ​ຄະ​ດີໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ​ທີ່ໄດ້​ກະ​ທຳ​ມາ 45 ປີ ແລ້ວ ນັ້ນ, ສຽງ​ສ່ວນ​ຫລາຍ​ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ວ່າ ຕາມ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ແລ້ວຂໍ້​ມູນ​ສ່ວນ​ຕົວ ຫລື ຂໍ້​ມູນ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ ທີ່ເອົາ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຮູ້ນຳ​ນັ້ນ ແມ່ນມີ​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ ແມ່ນ “​ຖືກ​ຮັກ​ສາ​ໄວ້​ເປັນ​ຄວາມ​ລັບ” ແລະ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ. ເມື່ອ​ກ່ອນນັ້ນ, ຂໍ້​ມູນ​ແບບ​ນັ້ນແມ່ນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ ເວັ້ນ​ເສຍ​ແຕ່​ວ່າ ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ມັນ​ໃຫ້​ຄົນ​ຮູ້ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ "ເກີດ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃນ​ດ້ານ​ຄວາມສາ​ມາດ​ແຂ່ງ​ຂັນຢ່າງຫລວງ​ຫລາຍ" ​ແກ່​ບໍ​ລິ​ສັດທີ່​ເອົາ​ຂໍ້​ມູນ​ໃຫ້​ນັ້ນ.

ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ເສ​ລີ​ພາບ​ໃນ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ຂໍ້​ມູນ ຫລື FOIA ໄດ້​ຖືກ​ຮັບ​ຜ່ານ​ໃນ ປີ 1966 ແລະ​ໄດ້ເພີ້ມ​ທະ​ວີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ງວດ​ຂຶ້ນ ຫລັງຈາກ​ມີເລື້ອງນອງ​ນັນ​ຂອງ​ຄະ​ດີ Watergate ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີຣີ​ເຈີດ ​ນິກ​ສັນ (Richard Nixon) ລາ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ. ກົດ​ໝາຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ມື​ອັນ​ສຳ​ຄັນ ສຳ​ລັບ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ແລະ​ຄົນ​ອື່ນໆ ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ເພື່ອ​ເຍືອງ​ແສງ​ໄຟ ​ໃສ່ ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່​ວົງ​ໃນ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ.

ປະ​ຕິ​ກິ​ລິ​ຍາ​ຕອບ​ໂຕ້​ ຕໍ່​ຄຳ​ຕັດ​ສິນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ມີ​ທັງ​ການເຫັນດີ ແລະ​ບໍ່​ເຫັນ​ດີ​ນຳ ປະ​ປົນ​ກັນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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