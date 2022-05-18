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ວັນພຸດ, 18 ພຶດສະພາ 2022
ໂລກ

​ການ​ສຶກ​ສາ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຖິ້ມ​ໂທດ​ໃສ່ ການ​ຖອນ​ທະ​ຫານ​ຢ່າງ​ໄວ​ວາ ທີ່ເຮັດ​ໃຫ້​ກຳ​ລັງ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ພັງ​ລົງ

​ຜູ້​ຄົນ​ພາ​ກັນ​ແລ່ນ​ນຳ​ເຮືອ​ບິນ​ຂົນ​ສົ່ງ C-17 ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຢູ່​ຕາ​ມ​ທາງ​ແລ່ນ ທີ່​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ກາ​ບູ​ລ ເມື່ອວ​ວັນ​ທີ 16 ສິງ​ຫາ 2022. (AP Photo)

ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ພະ​ແນກ​ການ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້ຖິ້ມ​ໂທດການ​ພັງ​ທະ​ລາຍ​ລົງ​ຢ່າງ​ກະ​ທັນ​ຫັນ ​ຂອງ​ກຳ​ລັງຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ​ໃນ​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ ​ປີ 2021 ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແລ້ວ​ ແມ່ນ​ເນື່ອງ​ມາ​ຈາກ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຂອງວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ທີ່​ຢາກ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຖອນ​ທະ​ຫານ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ກຸ່ມ​ຕາ​ລິ​ບານ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຄວບ​ຄຸມ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ.

ຫ້ອງ​ການ​ຜູ້ກວດ​ກາ​ທົ່ວ​ໄປ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ບູ​ລະ​ນະ​ສ້າງ​ສາ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ທີ່​ເອີ້ນ​ຫຍໍ້​ວ່າ SIGAR ຊຶ່ງ​ມີ​ໜ້າ​ທີ່​ຕິດ​ຕາມ​ເບິ່ງ​ເຫດ​ການ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ອັ​ຟ​ການິ​ສ​ຖານ ໃນ​ວັນ​ພຸດມື້ນີ້ ໄດ້​ນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່ ​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ອົງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເອີ້ນ​ວ່າ​ລາຍ​ງານສະ​ບັບ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກ່ຽວ​ກັບເປັນ​ຫຍັງ​ແລະ​ດ້ວຍເຫດ​ໃດ ກອງ​ທັບ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແລະ​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ ​ຂອງ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ຈຶ່ງ​ພັງ​ທະ​ລາຍ​ລົງ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ.

ກອງ​ທັບ​ແຫ່ງ​ຊ​າດ​ແລະ​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ​ ມີ​ທະ​ຫານ​ທັງ​ໝົດ 300,000 ຄົນ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຝຶກ​ແອບ​ແລະ​ອາ​ວຸດ​ຫຼາຍ​ພັນ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ຈາກ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ສອງ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ກວ່າໆໄດ້​ພັງ​ທະ​ລາຍ​ລົງ​ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ຕ້ານ​ຢັນ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ໃດໆໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ມີ​ການ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ຢ່າງໄວ​ຂອງ​ພວກ​ກະ​ບົດ​ເປັນ​ເວລາ 11 ມື້ ຊຶ່ງເຮັດ​ໃຫ້​ເກືອບ​ໝົດ​ທັງ​ປະ​ເທດ ຮວມ​ທັງ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ກາ​ບູ​ລ ຕົກ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຂອງ​ພວກ​ຕາ​ລີ​ບານ ​ພາຍ​ໃນ​ວັນ​ທີ 15 ສິງ​ຫາ.

ລາຍ​ງານ​ກ່າ​ວວ່າ “ອົງ​ການ SIGAR ພົບ​ວ່າ ສາ​ເຫດສຳ​ຄັນ​ສຸດ​ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ກອງທັບ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ແລະ​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ​ພັງ​ລົງໃນ​ເດືອນສິງ​ຫາ​ປີ 2021 ແມ່ນ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ສອງ​ທ່ານ​ທີ່​ຈະ​ຖອນ​ທະ​ຫານແລະ​ພວກ​ສັນ​ຍາ​ຈ້າງອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ອອກ​ຈາກ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ​ຍັງ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ປ້ອງ​ກັນ​ໂຕ​ເອງ​ໄດ້​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ.”

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໄບ​ເດັນ ແລະ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຄົນ​ກ່ອນ ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ທີ່​ໄດ້​ບັນ​ລຸ​ການ​ຕົກ​ລົງ​ກັບ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ ໃນ​ເດືອນ​ກຸມ​ພາ​ປີ 2020 ທີ່​ຈະ​ຈອນ​ທະ​ຫານ​ສະ​ລັດ ແລະ​ພັນ​ທະ​ມິດ ອອກ​ຈາກ​ສົງ​ຄາມ ​ທີ່​ຍືດເຍື້ອ​ຍາວ​ນານ​ທີ່​ສຸດ​ຂ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຊຶ່ງ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ເສັ້ນ​ຕາຍ​ໃນ​ການ​ຖອນ​ທະຫານ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ແຕ່​ຍັງ​ຮວມ​ທັງ​ການ​ຫຼຸດກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ສະ​ຫະ​ລັ​ດ​ລົງ​ຢ່າງ​ສຳ​ຄັນ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ໜາມ​ລົບ ​ເພື່ອ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ທະ​ຫານ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ ຈາກ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ຂອງ​ສະຫະ​ລັດ.

ການ​ຊັ່ງ​ຊາ​ຂອງອົງ​ການ ​SIGAR ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ແມ່ນ​ອີງ​ຕາມ​ການ​ສຳ​ພາດ​ກັບ​ອະ​ດີດ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ແລະ​ພວກ​ທະ​ຫານ ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ.

ອະ​ດີດ​ນາຍ​ທະ​ຫານ​ອາ​ເມ​ຣິກັນ​ທ່ານ​ນຶ່ງ ກ່າວ​ຕໍ່​ອົງ​ການ ​SIGAR ວ່າ “ພວກເຮົາ​ໄດ້​ສ້າງກອງ​ທັບ​ດັ່ງ​ກ່າວນັ້ນ ໂດຍ​ໄດ້​ຮັບ​ຄ​ວາມ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຂອງ​ພວກສັນ​ຍາ​ຈ້າງ ຖ້າ​ບໍ່​ມີ​ພວກ​ເຂົາ​ແລ້ວ ມັນ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຄົງ​ຕົວ​ຢູ່​ໄດ້. ທຸກ​ຢ່າງ​ຈົບ​ລົງ ເວ​ລາ​ພວກ​ສັນ​ຍາ​ຈ້າງ​ຖືກ​ຖອນ​ອອກ ມັນ​ກໍ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ເຮົາ​ຖອດ​ທ່ອນ​ໄມ້​ທາງ​ລຸ່ມອອກ ແລະ​ຄາ​ດ​ວ່າ​ກອງ​ໄມ້​ທາງ​ເທິງ​ຈະ​ຢູ່​ໄດ້​ຈັ່ງ​ໃດ.”

ອະ​ດີດ​ນາຍ​ພົນ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ​ທ່ານ​ນຶ່ງ ກ່າ​ວ​ຕໍ່​ອົງ​ການ ​SIGAR ວ່າ ເຮືອ​ບິນ​ເຮ​ລີ​ຄອບ​ເຕີ້ UH-60 Black Hawk ທີ່​ເຮັດ​ໂດຍ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ ບິນ​ບໍ່ໄດ້​ຫຼັງ​ຈາກ​ພວກ​ສັນ​ຍາ​ຈ້າງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ຖືກ​ຖອນ​ອອກ​ໄປໃນ​ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່​ຂອງ​ປີ 2021 ຮວມ​ທັງ​ພວກ​ທີ່​ສ້ອມ​ແປງ​ແລະ​ບົດ​ລະ​ບັດ​ເຮືອ​ບິນ​ເຮ​ລີ​ຄອບ​ເຕີ້​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ນຳດ້ວຍ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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