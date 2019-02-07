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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ນັກ​ຮຽນ ສະ​ຫະ​ລັດ ຝຶກ​ແອບ​ມາ​ລະ​ຍາດ ດ້ວຍ​ການ​ໂຕ້​ຖຽງ​ກັບ ​ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ

ນັກ​ຮຽນ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຈາກ​ໂຮງ​ຮຽນ​ມັດ​ທະ​ຍົມ ກາ​ໂຕ​ລິກ ໂຄວິງ​ຕັນ ຢືນ​ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ ຊົນ​ເຜົ່າ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ພື້ນ​ເມືອງ ທະ​ຫານ​ຜ່ານ​ເສິກ ສົງ​ຄາ​ ຫວຽດ​ນາມ ທ່ານ ເນ​ທັນ ຟີ​ລິບ​ສ໌, ນະ​ຄອນຫຼວງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ. 18 ມັງ​ກອນ, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໂຮງ​ຮຽນ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ລັດ ໂອ​ໄຮ​ໂອ ໄດ້​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ແນວ​ຄິດ​ການ​ເມືອງ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ
ມາຮ່ວມຫ້ອງຮຽນ ເພື່ອຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບ ມາລະຍາດໃນການເວົ້າ ແລະ ຄວາມອົດກັ້ນ
ກັບພວກນັກຮຽນ. ພຸດທະສອນ ມີລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ເລື່ອງນີ້ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ຟັງ​ລາຍ​ງານ ນັກ​ຮຽນ ສະ​ຫະ​ລັດ ຝຶກ​ແອບ​ມາ​ລະ​ຍາດ ດ້ວຍ​ການ​ໂຕ້​ຖຽງ​ກັບ ​ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ຂອງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະຊົນ​ເມື່ອບໍ່​ດົນ​ມານີ້ ​ຢູ່​ອະ​ນຸ​ສາ​ວະ​ລີ ລິງ​ຄອນ ໄດ້​
ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນສົງໄສວ່າ ຄຳເວົ້າທາງການເມືອງໃນ ສະຫະລັດ ແມ່ນຈຳກັດ ຢູ່ທີ່
ໝວກສີແດງທີ່ອ່ານວ່າ “ເຮັດໃຫ້ອາເມຣິກາຍິ່ງໃຫຍ່ອີກຄັ້ງ ກັບ ໝວກສີບົວຂອງການ
ເດີນຂະບວນຂອງພວກແມ່ຍິງບໍ.”

ວິ​ດີ​ໂອ​ຕອນ​ນຶ່ງ​ຈາກວັນ​ທີ 18 ມັງ​ກອນ​ ທີ່​ໄດ້​ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​ອອກ​ໄປ​ທົ່ວ​ນັ້ນ ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​
ໃຫ້ເຫັນພວກເດັກຊາຍຈາກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ກາໂຕລິກ ໂຄວິງຕັນ ຂອງລັດ ເຄັນ
ທັກກີ, ນັກເຄື່ອນໄຫວຊົນເຜົ່າອາເມຣິກັນພື້ນເມືອງ ແລະ ກຸ່ມຂອງຊາວອິສຣາແອລ
ຜິວດຳກຸ່ມນຶ່ງ ປະເຊີນໜ້າກັນ ຢູ່ອະນຸສາວະລີ ລິງຄອນ ໃນວັນຂອງການເດີນຂະ
ບວນຂອງພວກແມ່ຍິງ.

ການ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັນ ​ໄດ້​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ໂຕ້​ຖຽງ​ກັນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ກ່ຽວ​ກັບ ມາ​ລະ​ຍາດ​
ທາງການເມືອງ, ອັນທີ່ເບິ່ງຄືວ່າ ຈະຂາດຄວາມອົດທົນ ສຳລັບພວກທີ່ມີຄວາມເຊື່ອ
ທາງການເມືອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະວ່າ ທັງສອງພັກນັ້ນ ມີອິດທິພົນຕໍ່ຊາວໜຸ່ມ
ຂອງປະເທດແນວໃດ.

ການ​ໂຕ້​ຖຽງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ຟັງແລ້ວເຫັນວ່າ​ເປັນ​ຕາ​ຄຸ້ນ​ເຄີຍຫຼາຍ​ໂພດ ​ສຳ​ລັບ​ອາ​ຈານ​ສອນ
ການສຶກສາສັງຄົມ ໃນລັດໂອໄຮໂອ ທ່ານນາງ ຈູດີ ກາລາສໂຊ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ສອນໃນຫ້ອງ
ຮຽນ ກ່ຽວກັບ ການຍຶດຫຼັກການທີ່ຮຸນແຮງໃນການເມືອງ ເປັນເວລາສາມທົດສະວັດ.

ທ່ານ​ນາງ ກາ​ລາ​ສ​ໂຊ ​ກ່າວ​ວ່າ “ຖ້າ​ມີ​ຄົນ​ຮ້ອງ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຕ່າງ​ໆ​ໃສ່​ເຈົ້າ, ຖ້າ​ເຈົ້າ​ປາ​ກົດ​
ຕົວກັບກຸ່ມທີ່ເຈົ້າບໍ່ເຫັນດີນຳ, ຄວາມຫວັງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ກໍແມ່ນວ່າ ພວກເຮົາສອນ
ລູກຂອງພວກເຮົາດີພໍ ທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາຫຍັງ.”

ທ່າ​ນ​ນາງ ກາ​ລາ​ສ​ໂຊ ແລະ ນາຍ​ຄູ​ສອນ​ຮ່ວມ ທ່ານ ໂຈ​ນາ​ທັນ ດັ​ຟ​ຟີ ໄດ້​ເຊີນ​ບັນ​ດາ​
ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມການເມືອງຫົວຮຸນແຮງທີ່ສຸດຂອງ ອາເມຣິກາ ລວມທັງຂະບວນ
ການສັງຄົມນິຍົມແຫ່ງຊາດ, ກຸ່ມອາກາດໃຕ້ດິນ, ແລະ ປະຕິວັດຄອມມູນິສ ມາຮ່ວມ
ຫ້ອງຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນແຕ່ລະສົກຮຽນ. ເຂົາເຈົ້າສອນພວກນັກຮຽນໃຫ້ພົວພັນ
ກັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອທີ່ແຕກຕ່າງພວກນັ້ນ ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ, ແລະ ໃຫ້ຖາມຄຳ
ຖາມ.

ເຫດ​ການ​ໂຮງ​ຮຽນ​ມັດ​ທະ​ຍົມ ກາ​ໂຕ​ລິກ ໂຄວິງ​ຕັນ ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ເທດ​
ແຕກແຍກກັນຕື່ມອີກ. ບັນດາພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ, ອະດີດນັກສຶກສາ ແລະ ຄົນອື່ນໆ
ໄດ້ຊຸມນຸມກັນ ເພື່ອປົກປ້ອງຊາວໜຸ່ມຜິວຂາວຄົນນັ້ນ. ໃນຂໍ້ຄວາມຢູ່ທວິດເຕີ, ປະ
ທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເອີ້ນພວກນັກຮຽນດັ່ງກ່າວວ່າ “ສັນຍາລັກຂອງຂ່າວ
ປອມ ແລະ ວ່າ ມັນໂຫດຮ້າຍຫຼາຍຊ່ຳໃດ.” ຄົນອື່ນໆໄດ້ສະໜັບສະໜູນນັກເຄື່ອນ
ໄຫວຊົນເຜົ່າອາເມຣິກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ໂດຍອະທິບາຍວ່າ ເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງ
ການແບ່ງແຍກເຊື້ອຊາດສີຜິວ ແລະ ສິດທິໂດຍຊອບທຳຂອງຄົນຜິວຂາວ.

ໃນ​ຫ້ອງ​ຮຽນ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ກາ​ລາ​ສ​ໂຊ ແລະ ທ່ານ ດັ​ຟ​ຟີ ນັ້ນ, ບໍ່​ມີ​ໃຜຫຼີກ​ລ່ຽງ​ຈາກ​
ຄວາມອຶດອັດທາງການເມືອງດັ່ງກ່າວໄດ້.

ທ່ານ ພີດ ສ​ກັ​ລ​ລີ, ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ຂອງ​ໂຮງ​ຮຽນ​ມັດ​ທະ​ຍົມ ທັອມ​ມັ​ສ ເວີ​ທິງ​ຕັນ,
ບ່ອນທີ່ທ່ານນາງ ກາລາສໂຊ ສອນຢູ່ ກ່າວວ່າ “ໃນປີ 2019, ພວກນາຍຄູຂອງພວກ
ເຮົາ ຮູ້ສຶກທົ່ວໄປຄືວ່າ, “ເຈົ້າຮູ້ຈັກຫຍັງບໍ່? ເຮົາປ່ຽນໄປເວົ້າເລື່ອງໃໝ່​ກັນ​ເທາະ,
ເພາະວ່າອັນນັ້ນຟັງແລ້ວ ຄືວ່າມັນເຕັມໄປດ້ວຍລະເບີດຝັງດິນ. ແນວຄິດ ກ່ຽວກັບ
ການເມືອງຫົວຮຸນແຮງແມ່ນ, ເຈົ້າຮູ້ບໍ່? ເຮົາໄປສຳຫຼວດລະເບີດຝັງດິນທັງໝົດນັ້ນ
ເທາະ ແລະ ເວົ້າກ່ຽວກັບມັນ.”

ຄວາມ​ຄິດ​ທາງ​ການ​ເມືອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ, ທີ່ຄຳ​ຫຍໍ້​ແມ່ນ “Poli-
rad” ນັ້ນ, ໄດ້ຖືກສະເໜີເປັນຄະແນນການສຶກສາສັງຄົມໂດຍເມືອງໂຄລຳບັສ ທີ່ຕັ້ງ
ຢູ່ເຂດນອກເມືອງນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1970 ເປັນຕົ້ນມາ. ຫຼາຍທົດສະວັດຜ່ານມາ, ຜູ້ເວົ້າ
ທີ່ແປກຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼາຍຄົນໄດ້ສ້າງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດການປະທ້ວງ ແລະ
ເຮັດໃຫ້ຫ້ອງຮຽນຕ່າງໆມີກຳລັງໃຈ, ສັ່ນ ຫຼື ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈ.

ທ່າ​ນ​ນາງ ກາ​ລາ​ສ​ໂຊ ​ກ່າວ​ວ່າ “ໃນ​ປີ 2019, ບໍ່​ມີ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ໂຮງ​ຮຽນ​ຄົນ​
ໃດໃນ ອາເມຣິກາ ຈະຮັບຮອງຫ້ອງຮຽນຄືແນວນີ້. ແຕ່ໃນໂຮງຮຽນ ເວີທິງຕັນ, ມັນ
ບໍ່ມີທາງທີ່ເຈົ້າຈະສາມາດກຳຈັດມັນອອກໄປໄດ້.”

ບັນ​ດາຜູ້​ເວົ້າ​ໃນຫຼາຍ​ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ລວມ​ມີນັກ​ປະ​ຕິ​ວັດ ທ່ານ ບິ​ລ ເອ​ເຢີ​ສ ຂອງ​ກຸ່ມ​
ອາກາດໃຕ້ດິນ, ທ່ານ ແຮຣີ ຮິວສ໌ ຈາກຂະບວນການສັງຄົມນິຍົມແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ
ນາງ ຣາໂມນາ ອາຟຣິກາ ຈາກກຸ່ມປົດປ່ອຍຄົນຜິວດຳ MOVE, ກຸ່ມແບ່ງແຍກເຊື້ອ
ຊາດຜິວພັນ White Supremacist ທ່ານ ຣິເຈີດ ສເປັນເຊີ, ແລະ ຜູ້ຂຽນບັນທຶກ
ເທີເນີ ທ່ານ ວິລລຽມ ເພຍສ໌.

ຜູ້​ອາ​ວຸ​ໂສ​ຂອງ​ເມືອງ​ປະ​ມານ​ເຄິ່ງ​ນຶ່ງ ໄດ້​ເຂົ້າຮຽນ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີ, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ສ້າງ​ອະ​ດີດ
ນັກສຶກສາຂຶ້ນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ພ້ອມທີ່ຈະປົກປ້ອງມັນ ເມື່ອພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງທີ່
ຮັ່ງມີກຸ່ມໃໝ່, ທີ່ສ່ວນຫຼາຍ ໃນເມືອງທີ່ມີຄົນຜິວຂາວອາໄສສ່ວນໃຫຍ່ນັ້ນ ຍົກບັນ
ຫາຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ອັນຕະລາຍທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ກ່ຽວກັບ ຫ້ອງຮຽນດັ່ງກ່າວຂຶ້ນ
ມາ.

ອ່ານ​ລາຍ​ງານນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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