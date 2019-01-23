ບັນດາຜູ້ນຳສະພາສູງພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະພັກຣີພັບບລີກັນໄດ້ຕົກລົງກັນ ໃນວັນ
ອັງຄານວານນີ້ ວ່າຈະກຳນົດເວລາການລົງຄະແນນສຽງຮ່າງງົບປະມານສ້າງກຳແພງ
ຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ພ້ອມທັງຮ່າງກົດໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບຜ່ານ
ໄປແລ້ວນັ້ນ ໂດຍສະພາຕ່ຳ ທີ່ຈະໃຫ້ທຶນລັດຖະບານໄປຈົນເຖິງວັນທີ 8 ກຸມພາ. ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາສູງ ທ່ານ ມິຈ ແມັກຄອນແນລ ກ່າວວ່າ ການລົງຄະແນນ
ສຽງສຳລັບຂໍ້ສະເໜີທັງສອງເລື້ອງນີ້ ຈະມີຂຶ້ນໃນວັນພະຫັດມື້ອື່ນ ຊຶ່ງເປັນມື້ນຶ່ງ ທີ່ເບິ່ງ
ຄືວ່າ ຈະເປັນມື້ ກ່ອນພວກພະນັກງານຂອງລັດຖະບານກາງ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບແຊັກ ໃບທີ 2 ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ນັບຕັ້ງແຕ່ ໄດ້ເລີ້ມປິດລັດຖະບານລົງໃນ ວັນທີ 22 ທັນວາ ປີກາຍນີ້
ເປັນຕົ້ນມາ. ດັ່ງທີ່ ຊລາຕິກາ ໂຮກ ນັກຂ່າວວີໂອເອ ມີລາຍງານມານັ້ນ ກໍແມ່ນວ່າ
ຖ້າຫາກວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍໃດນຶ່ງ ຮັບຜ່ານ ກໍໝາຍຄວາມວ່າລັດຖະບານຈະເປີດຂຶ້ນຄືນ
ໃນທັນທີ ຊຶ່ງວັນນະສອນ ຈະມີລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ປະທານສະພາຕໍ່າ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ສູນເຮືອນຄົວຂອງໂລກ
ຫຼື World Central Kitchen ໃນວໍຊີງຕັນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ແລະໄດ້ຖາມສະບາຍ
ພວກພະນັກງານລັດຖະບານທັງຫຼາຍທີ່ຖືກກະທົບໂດຍການປິດລັດຖະບານຄັ້ງນີ້.
ຫົວໜ້າພໍ່ຄົວ ໂຮເຊ ອັນເດຣ ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການອາຫານຟຣີ ແກ່ພວກພະນັກງານ ຜູ້ທີ່ບໍ່
ໄດ້ຮັບ check ເງິນເດືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ກ່ອນໜ້າການໄປຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ ທ່ານນາງເພໂລຊີ ໄດ້ບອກພວກນັກຂ່າວວ່າ
ພັກເດໂມແຄຣັດ ຈະບໍ່ລົງຄະແນນສຽງຮັບເອົາແຜນການຂອງທ່ານທຣຳ ຈົນກວ່າວ່າ
ລັດຖະບານຈະເປີດຄືນເສຍກ່ອນ.
ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ປະທານສະພາຕ່ຳ ກ່າວວ່າ: "ພວກເຮົາຈະບໍ່ສາມາດມີ
ປະທານາທິບໍດີ ທີ່ທຸກໆຄັ້ງວ່າ ເພິ່ນປະຕິເສດ ເວົ້າວ່າ ‘ຂ້າພະເຈົ້າຈະປິດລັດຖະ
ບານລົງ ຈົນກວ່າວ່າພວກທ່ານຈະເດີນຕາມທາງ ແນວຄິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.’ ຈົ່ງຂໍ
ໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ນັ້ນແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມຄິດໃນຈຸດນີ້. ຖ້າພວກເຮົາຈະຍຶດເອົາ
ພວກພະນັກງານເປັນຕົວປະກັນດຽວນີ້, ພວກເຂົາເຈົ້າກໍຈະເປັນຕົວປະກັນ
ຕະຫຼອດໄປ.”
ພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນລັດຖະສະພາ ຍັງປະຕິເສດທີ່ຈະຮັບເອົາການສະເໜີຂອງ
ທ່ານທຣຳ ທີ່ຈະຍືດເວລາດ້ານກົດໝາຍ ອອກໄປ ສຳລັບພວກເດັກນ້ອຍອົບພະຍົບ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາໃນປະເທດຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງເຍົາໄວ,
ໂດຍໄດ້ບົ່ງຊີ້ວ່າ ເພິ່ນນັ້ນລະ ເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຍົກເລີກການໃຊ້ມາດຕະການປ້ອງກັນ
ດັ່ງກ່າວ ທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ຫຍໍ້ວ່າ DACA ນັ້ນ.
ທ່ານຊັກ ຊູມເມີຣ໌ ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນໜ້ອຍໃນສະພາສູງ ກ່າວວ່າ: “ມັນເບິ່ງຄືວ່າເປັນ
ການຕໍ່ລອງ ສຳລັບສິ່ງຂອງທີ່ລັກຂະໂມຍມາ.”
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາສູງ ທ່ານ ມິຈ ແມັກຄອນແນລ ກ່າວວ່າສະພາສູງຈະລົງ
ຄະແນນສຽງ ຂໍ້ສະເໜີຂອງທ່ານທຣຳ ໃນວັນພະຫັດມື້ອື່ນນີ້.
ທ່ານແມັກຄອນແນລ ກ່າວວ່າ “ການປະຕິເສດ ຂໍ້ສະເໜີນີ້, ພວກເດໂມແຄຣັດ
ຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດສັນບູລິມມະສິດ ໃນການຕໍ່ສູ້ສົງຄາມການເມືອງ ກັບປະທານາທິບໍດີ
ວ່າຈະເອົາອັນໃດໄປກ່ອນລະຫວ່າງ ພວກພະນັກງານຂອງລັດຖະບານກາງພວກທີ່
ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ DACA,ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນຊາຍແດນ
ກັບການໃຫ້ທຶນແກ່ລັດຖະບານເພື່ອຄວາມທຸ່ນທ່ຽງແລະການຄາດເດົາໄດ້”
ມືໄມ້ຂອງທ່ານທຣຳໄດ້ອ່ອນແຮງລົງ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໃນຕອນທີ່ສານສູງສຸດຂອງ
ລັດຖະບານກາງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນຈະບໍ່ເອົາບາດກ້າວໃດໆຕໍ່ໂຄງການ DACA, ນັ້ນໝາຍ
ເຖິງວ່າ ກົດໝາຍຍັງຄົງຈະບໍ່ເໜັງຕີງ ໃນຊົ່ວໄລຍະນຶ່ງ.
ໃນແລງວັນອັງຄານວານນີ້, ທ່ານແມັກຄອນແນລ ກ່າວວ່າ ສະພາສູງຈະລົງຄະແນນສຽງ
ຂໍ້ສະເໜີທັງສອງ ຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອໃຫ້ຍຸຕິການປິດລັດ
ຖະບານ. ການຕັດສິນນີ້ ເປັນຂີດໝາຍຂອງການປ່ຽນທິດທາງຂອງທ່ານແມັກຄອນແນລ
ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການລົງຄະແນນສຽງຕໍ່ມາດຕະການໃດໆ
ທີ່ປະທານາທິບໍດີຈະບໍ່ລົງນາມ.
ຮ່າງກົດໝາຍໃດກໍຕາມ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບ 60 ສຽງ ຈຶ່ງຈະຜ່ານໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າຮ່າງກົດ
ໝາຍອັນໃດ ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນທີ່ຈຳເປັນຈາກທັງສອງພັກ, ພວກພະນັກງານ
ຂອງລັດຖະບານ ກໍອາດຈະຕ້ອງໄດ້ອາໄສອາຫານຟຣີຕໍ່ໄປອີກຫຼາຍຂຶ້ນ.
Senate Democratic and Republican leaders agreed on Tuesday to schedule a vote on President Donald Trump's wall funding bill as well
as a bill already passed by the House of Representatives to fund the government through February 8. Senate Majority Leader Mitch McConnell said the vote on both proposals will take place on Thursday (January 24), a day before federal workers are likely to miss their second paycheck since the shutdown began December 22. VOA's Zlatica Hoke reports if either of the bills is passed, the shuttered government agencies could reopen immediately.
House Speaker Nancy Pelosi visited the World Central Kitchen in Washington on Tuesday and greeted some of the federal workers affected by the shutdown. Chef José Andrés is offering free meals to government employees who are not getting their paycheck.
Ahead of her visit, Pelosi told reporters that the Democrats would not vote on Trump's plan until the government is reopened.
NANCY PELOSI, HOUSE SPEAKER
"We cannot have the president, every time he has an objection, to say, 'I'll shut down government until you come to my way of thinking.' Understand that is a part of the point of this. If we hold the employees hostage now, they're hostage forever."
Democrats in Congress also rejected Trump's offer to extend legal protections for immigrants who were brought to the United States illegally as children, pointing out that he was the one who had withdrawn those protections, known as DACA.
CHUCK SCHUMER, SENATE MINORITY LEADER
"It's like bargaining for stolen goods."
Senate Republican leader Mitch McConnell said the Senate would vote on Trump's proposal on Thursday.
MITCH MCCONNELL, SENATE MAJORITY LEADER
"To reject this proposal, Democrats would have to prioritize political combat with the president ahead of federal workers, ahead of DACA recipients, ahead of border security and ahead of stable and predictable government funding."
Trump's hand was weakened Tuesday when the Supreme Court said it would not act on DACA, meaning the law would remain in place for some time.
Later Tuesday, McConnell said the Senate would vote on both the Republican and Democratic proposals to end the shutdown. The decision marks a shift for McConnell who has said that he would not allow votes on measures that the president would not sign.
Either bill needs 60 votes to pass. If neither gets the needed bipartisan support, many more government employees may depend on free meals.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ