ລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນປາກົດ ມີກຳນົດທີ່ຈະຮວມເອົາການຫາລືກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງສາກົນ ຈາກການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ແລະອາດຮວມທັງການບູລະນະສ້າງສາຢູເຄຣນຄືນໃໝ່ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຫົວຂໍ້ກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມ G-20.
ທ່ານນາງເຈັນ ຊາກີ ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຂາວ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ມັນບໍ່ແມ່ນເລື້ອງຜິດປົກກະຕິສຳລັບເຫດການທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຄົມໂລກ ດັ່ງໃນກໍລະນີຂອງຢູເຄຣນ ແລະການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນຊຶ່ງຈະເປັນຈຸດໃຈກາງສຳລັບກອງປະຊຸມລະຫວ່າງປະເທດ ແລະການຟື້ນໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດພ້ອມທັງການບູລະນະສ້າງສາຄືນຈະແມ່ນເລື້ອງທີ່ປະຊາຄົມໂລກຈະຕ້ອງມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແລະແກ້ໄຂ.
ໃນເດືອນມີນານີ້ ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ກ່າວວ່າ ທ່ານຕ້ອງການຢາກໃຫ້ລືບຊື່ຣັດເຊຍອອກຈາກກຸ່ມ 20 ປະເທດ ທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ສຸດຂອງໂລກຫຼືບໍ່ກໍເຊີນຢູເຄຣນ ໃຫ້ເຂົ້າມາເປັນຜູ້ສັງເກດການ ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ກຸ່ມ G-20 ທີ່ເກາະບາຫລີ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ.
“ການໃຫ້ຢູເຄຣນເຂົ້າຮ່ວມ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າມັນເປັນພຽງການສູ້ລົບທາງພາກພື້ນດິນເທົ່ານັ້ນ. ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ບູລະນະສ້າງສາຢູເຄຣນຄືນໃໝ່” ຊຶ່ງທ່ານນາງເຈັນ ຊາກີ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຢູເຄຣນໄດ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງ ສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງກຸ່ມ G-20.
ໃນການຕອບຄຳຖາມຕໍ່ການຕ້ອງຕິທີ່ປະເທດຕາເວັນຕົກຕ້ອງການບໍ່ໃຫ້ຮວມເອົາມົສກູ ຊຶ່ງຈະລົບກວນຫົວຂໍ້ປະຊຸມສຸດຍອດແລະສ້າງຄວາມແຕກແຍກໃນກຸ່ມດັ່ງກ່າວນັ້ນ ທ່ານນາງເຈັນ ຊາກີກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລາວເອງເປັນ “ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ມີຜູ້ຄົບຫາໃນໂລກ” ແລະບໍ່ມີ “ບ່ອນສຳລັບລາວໃນກອງປະຊຸມສາກົນ.”
ຫຼັງຈາກໄດ້ປະກາດຮວມເອົາແຫຼມໄຄຣເມຍເຂົ້າເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຣັດເຊຍ ໃນປີ 2014 ແລ້ວ ມົສກູກໍໄດ້ຖືກໄລ່ອອກຈາກກຸ່ມ G-8 ຊຶ່ງໃນເວລານີ້ຮູ້ກັນໃນຊື່ກຸ່ມG-7. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ກຸ່ມ G-20 ແມ່ນກຸ່ມທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ ໂດຍມີການແຂ່ງຂັນກັນທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຂຶ້ນ.
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