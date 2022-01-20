ສະມາຊິກສະພາສູງ ຂອງພັກຣີພັບບລີກັນກຸ່ມນຶ່ງ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນ ໃຊ້ມາດຕະການຕອບໂຕ້ທີ່ໜັກຂຶ້ນ ຕໍ່ການຂົ່ມຂູ່ຂອງປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ທີ່ຈະບຸກປະເທດຢູເຄຣນ.
ສະມາຊິກສະພາສູງ ຈອນ ຄໍນິນ ກ່າວໃນການຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ຕາມປະຫວັດສາດແລ້ວ ສົງຄາມແມ່ນເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນງ່າຍໆ ແຕ່ຍາກທີ່ຈະຍຸຕິລົງ. ນັ້ນຄືວ່າເປັນຫຍັງການຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະລົງໂທດດັ່ງກ່າວນີ້ ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວຈຶ່ງບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະສະກັດກັ້ນ (ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ) ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລາວ ທຳການບຸກລຸກເພີ້ມຕື່ມຕໍ່ປະເທດຢູເຄຣນ.”
ທ່ານຄໍນິນ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ທັງການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອຢູເຄຣນທາງດ້ານການເງິນແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ ທີ່ຈະສະກັດກັ້ນປູຕິດໄດ້ ແລະບໍ່ຄວນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາບົນພື້ນຖານຂອງທັງສອງພັກການເມືອງແລ້ວຄວນແມ່ນການສະກັດກັ້ນປູຕິນ ແລະຄວນເຮັດໃຫ້ລາວຄິດສອງເທື່ອກ່ຽວກັບການບຸກເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນ.”
ກຸ່ມດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນຮວມທັງສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນຈາກຄະນະກຳມະການກອງທັບ ແລະກຳມະການຄວາມສຳພັນກັບຕ່າງປະເທດ.
ສະມາຊິກ 3 ຄົນ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍທ່ານເຄວິນ ແຄຣມເມີ ທ່ານຣໍເຈີ ວິກເກີ ແລະທ່ານຣັອບ ພອດແມນ ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງຄະນະຜູ້ແທນລັດຖະສະພາສະຫະລັດທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມກີຢິບແລະພົບປະກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນ
ໃນອາທິດນີ້ ເພື່ອໃຫ້ການຢືນຢັນເພີ້ມຕື່ມໃນການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນຂອງສະຫະລັດຕໍ່ຢູເຄຣນ ແລະຄວາມຕ້ອງການໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ.
ກຸ່ມສະມາຊິກສະພາສູງຈາກສອງພັກການເມືອງ ຍັງໄດ້ພົບປະທາງອອນລາຍນ໌ ກັບປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນພຸດວານນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຂອງສະຫະລັດຕໍ່ຢູເຄຣນ. ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ທີ່ອ່ານເອົາກ່ຽວກັບການພົບປະຊຶ່ງນຳອອກເຜີຍແຜ່ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ “ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍປະຫວັດໃນການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນທີ່ເຂັ້ມແຂງຕໍ່ຢູເຄຣນຈາກທັງສອງພັກການເມືອງ ແລະໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດ ກັບສະພາ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານພວມກະກຽມການລົງໂທດທີ່ສຳຄັນເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຮຸກຮານເພີ້ມຕື່ມຂອງຣັດເຊຍ ຕໍ່ປະເທດຢູເຄຣນ.”
ຣັດເຊຍໄດ້ເສີມກຳລັງທະຫານລະຫວ່າງ 70,000 ຫາ 100,000 ຄົນໃນເຂດຊາຍແດນທີ່ຕິດກັບຢູເຄຣນ ອີງຕາມການກະປະມານຂອງສະຫະລັດ. ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ຣັດເຊຍໄດ້ຖອນພະນັກງານອອກຈາກສະຖານທູດຂອງຕົນທີ່ນະຄອນກີຢິບ ຊຶ່ງອາດເປັນຮ່ອງຮອຍໃນການບຸກໂຈມຕີມີຄວາມເປັນໄປໄດ້. ການເຈລະຈາຫຼາຍໆຮອບທີ່ນະຄອນບຣັສເຊີລສ໌ ລະຫວ່າງຣັດເຊຍ ສະຫະລັດແລະບັນດາປະເທດພັນທະມິດໃນຢູໂຣບໄດ້ຕົກຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ໄປບໍ່ມາ ເມື່ອສັບປະດາແລ້ວ ນີ້ ຍ້ອນສະຫະລັດ ແລະປະເທດພັນທະມິດໄດ້ປະຕິເສດ ບໍ່ຍອມໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນວ່າຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຢູເຄຣນເຂົ້າຮ່ວມອົງການພັນທະມິດຂ້າມມະຫາສະໝຸດແອັດແລນຕິກ ຕະຫຼອດໄປນັ້ນ.
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