ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງ ພັກຣີພັບບລິກັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ຂັດຂວາງຄວາມພະຍາຍາມ ໂດຍບັນດາ ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອເລີ້ມການອະພິປາຍ ກ່ຽວກັບມາດຕະການເພື່ອປາບປາມການກໍ່ ການຮ້າຍພາຍໃນປະເທດ ໃນຂະນະທີ່ທັງສອງພັກໂຕ້ຖຽງກັນກ່ຽວກັບວ່າ ຈະຫາວິທີໃດດີທີ່ສຸດ ເພື່ອຄວບຄຸມ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງປືນ.
ພັກເດໂມແຄຣັດ ທີີ່ຄວບຄຸມສະພາຕ່ຳ ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ມາດຕະການດັ່ງກ່າວໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ຫລັງຈາກການຍິງໝູ່ທີ່ພົວພັນກັບເຊື້ອຊາດຜິວພັນໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ຢູ່ຕະຫລາດໃນເມືອງບັບຟາໂລ ລັດນິວຢອກ ໃນອັນທີ່ຊາຍໜຸ່ມມືປືນເປັນຄົນຜິວຂາວ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາແນເປົ້າໝາຍໃສ່ ແລະສັງຫານຄົນຜິວດຳ 10 ຄົນ.
ພັກເດໂມແຄຣັດພະຍາຍາມເລີ້ມການອະພິປາຍ ມາດຕະການກໍ່ການຮ້າຍຢູໃນປະເທດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນສອງມື້ຫລັງຈາກມືປືນຊາຍໜຸ່ມຄົນນຶ່ງໄດ້ສັງຫານເດັກນ້ອຍ 19 ຄົນ ແລະນາຍຄູສອງຄົນ ຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມໃນລັດເທັກຊັສ ຊຶ່ງການລົງຄະແນນສຽງແມ່ນ 47 ຕໍ່ 47 ຍັງໄກຢູ່ຈາກ 60 ຄະແນນສຽງທີ່ຕ້ອງການ ເພື່ອເອົາຊະນະການຂັດ ຂວາງຟິລລີບັສເຕີ້ຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ.
ພັກເດໂມແຄຣັດໄດ້ປະສົບຄວາມລົ້ມແຫລວມາເປັນເວລາຫລາຍປີ ທີ່ຈະເອົາຊະນະພັກຝ່າຍຄ້ານຣີພັບບລິກັນເພື່ອຄວບຄຸມການຂາຍປືນຢ່າງເຂັ່ງຄັດ ແລະກວດປະຫວັດຂອງບັນດາຜູ້ຊື້ປືນ ທີ່ກຳລັງເຮັດຄວາມພະຍາຍາມ ອີກຢ່າງນຶ່ງເພື່ອໃຫ້ບັນລຸການປະນີປະນອມກັບພັກຣີພັບບລິກັນໃນຮ່າງກົດໝາຍຄວບຄຸມປືນ ຫລັງຈາກການ ສັງຫານຢ່າງບໍ່ເລືອກໜ້າ ໂດຍນັກຮຽນມັດທະຍົມ ອາຍຸ 18 ປີ ທີ່ຮຽນບໍ່ຈົບ.
ບໍ່ມີຮ່ອງຮອຍໃດໆ ທີ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງພັກຣີພັບບລິກັນຍິນດີທີ່ຈະຢຸດເຊົາການຄັດຄ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ ພ້ອມດ້ວຍຫລາຍຄົນທີ່ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ສິດທິການຊື້ປືນ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ປະຊາຊົນຈະເປັນເກີດ ຜົນກະທົບ ຖ້າຫາກການກວດປະຫວັດໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ.
ພັກຣີພັບບລິກັນກ່າວວ່າຮ່າງກົດໝາຍກໍ່ການຮ້າຍພາຍໃນປະເທດບໍ່ໄດ້ເນັ້ນໜັກຢ່າງພຽງພໍ ໃນການປາບປາມຄວາມຜິດຕ່າງໆໂດຍບັນດາກຸ່ມຊ້າຍຈັດ.
ຮ່າງກົດໝາຍນີ້ຈະຕັ້ງຫ້ອງການຕ່າງໆຢູ່ທີ່ອົງການສັນຕິບານກາງ (FBI) ແລະກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ພາຍໃນສະຫະລັດແລະກະຊວງຍຸຕິທຳທີ່ເພັ່ງເລັງໃສ່ການກໍ່ການຮ້າຍພາຍໃນປະເທດເປັນການສະເພາະ.
U.S. Senate Republicans on Thursday blocked attempts by Democratic lawmakers to start debate on a measure to combat domestic terrorism as the two parties spar over how best to control gun violence.
The Democratic-controlled House of Representatives approved the measure last week following a mass shooting earlier this month at a grocery store in Buffalo, New York, in which a white teenage gunman is accused of specifically targeting and killing 10 Black people.
Democrats' attempt to start debate on the domestic terrorism measure, coming two days after a teenage gunman killed 19 children and two teachers at an elementary school in Texas, failed on a 47-47 vote, far short of the 60 needed to overcome a Republican filibuster.
Democrats, who have failed for years to overcome Republican opposition to tighter controls on gun sales and background checks on gun buyers, are making another effort to compromise with Republicans on gun control legislation in the aftermath of the Texas rampage carried out by an 18-year-old high school dropout.
There was no indication that Republican senators were willing to abandon their opposition, with many of them saying that the gun-buying rights of law-abiding citizens would be impinged upon if background checks were initiated.