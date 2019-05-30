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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຮ່າງກົດໝາຍ ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ສູງ ແມ່ນ​ແນ​ໃສ່ ເພື່ອ​ໃຫ້ປ່ອຍໂຕ ນັກການເມືອງຝ່າຍຄ້ານ ຂອງກຳປູເຈຍ

​ສະ​ມາ​ຊິກສະ​ພາ​ສູງລິນ​ເຊ ແກ​ຣມ ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກຂອງສື່ມວນຊົນ ຢູ່ດ້ານນອກ ດ້ານຕາເວັນຕົກຂອງທຳນຽບຂາວ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ, ຫຼັງຈາກໄດ້ພົບປະກັບ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ, ວັນທີ 30 ທັນວາ 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ສະ​ຫະ​ລັດ 3 ທ່ານ ໄດ້​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​
ໜັບ​ສະ​ໜຸນຈາກ​ທັງ​ສອງ​ພັກ​ການ​ເມືອງ ທີ່​ພວກ​ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ແນ​ໃສ່ເພື່ອ​ຟື້ນ​ຟູ​ປະ​ຊາ
​ທິ​ປະ​ໄຕ​ໃນ​ກຳ​ປູ​ເຈຍ ທ່າມ​ກາງ​ສະ​ພາບ​ການ​ເຄົາ​ລົບ​ນັບ​ຖື​ສິດ ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ທີ່​ພວມ​ຊຸດ​ໂຊມ
​ລົງ ແລະ​ການ​ມີ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຂອງ​ຈີນ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ.

ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ “ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ ແລະ​ການ​ກັບ​ຄືນ​ໃນ​ການ​ລົງ​ທຶນຢູ່
ກຳ​ປູ​ເຈຍ” ສະ​ບັບ​ປີ 2019 ທີ່​ເອີ້ນ​ຫຍໍ້​ ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ວ່າ CARI ນັ້ນໄດ້​ຖືກ​ນຳ​ສະ
​ເໜີເມື່ອ​ຕົ້ນ​ເດືອນນີ້ໂດຍ​ສະ​ມາ​ຊິກສະ​ພາ​ສູງລິນ​ເຊ ແກ​ຣມ (Lindsey Graham) ທີ່
​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ ຈາກ​ລັດ​ເຊົ້າ​ແຄ​ໂຣ​ໄລ​ນາ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ ດິກ ເດີ​ບິນ
(Dick Durbin) ທີ່​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ຈາກ​ລັດ​ອິ​ລ​ລີ​ນອຍ ແລະ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​
ສູງມາ​ໂກ ຣູ​ບີ​ໂອ (Marco Rubio) ທີ່​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນຈາກ​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ ທີ່​ກ່າວ
ວ່າ ພວກທ່ານ​ຢາກໃຫ້​ມີການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ປາ​ຣີ ​ໂດຍ​ເຕັມ ທີ່​
ກຳ​ປູ​ເຈຍ​ໄດ້​ລົງ​ນາມ​ກັບ​ນາໆ​ຊາດ ເມື່ອ​ປີ 1991.

ທ່ານເຂັມ ໂສກາ ອະດີດປະທານ ຄະນະກຳມາທິການ ດ້ານສິດທິມະນຸດ ສະພາແຫ່ງຊາດຂອງກຳປູເຈຍ, ກາງ, ທັກທາຍຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ຂະນະທີ່ທ່ານອອກມາຈາກ ສານນະຄອນພະນົມເປັນ ໃນກຳປູເຈຍ ເມື່ອວັນອັງຄານ ທີ 15 ທັນວາ1998.
ທ່ານເຂັມ ໂສກາ ອະດີດປະທານ ຄະນະກຳມາທິການ ດ້ານສິດທິມະນຸດ ສະພາແຫ່ງຊາດຂອງກຳປູເຈຍ, ກາງ, ທັກທາຍຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ຂະນະທີ່ທ່ານອອກມາຈາກ ສານນະຄອນພະນົມເປັນ ໃນກຳປູເຈຍ ເມື່ອວັນອັງຄານ ທີ 15 ທັນວາ1998.

ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ສະ​ບັບ​ນີ້ ຈະ​ທຳ​ລົງ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ຢ່າງ​ໜັກ ​ຕໍ່ກຳ​ປູ​ເຈຍ
ຖ້າປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວບໍ່​ທຳ​ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ທີ່​ສະ​ເພາະ​ເຈາະ​ຈົງ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ. ການ​ລົງ​ໂທດ
​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ແມ່ນ​ຈະ​ຮວມ​ທັງ​ການ​ຄັດ​ຄ້ານ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຕໍ່​ການ​ໃຫ້​ເງິນກູ້​ຢືມ ​ແກ່​ກຳ​ປູ​ເຈຍ
ໂດຍ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ ເຊັ່ນ​ທະ​ນາ​ຄານໂລກ ຫຼື​ອົງ​ການກອງ​ທຶນ ​
ສຳ​ຮອງ IMF ແລະ​ຈຳ​ກັດ​ການ​ອອກວີ​ຊາ​ຕໍ່​ພວກ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ກຳ​ປູ​ເຈຍ ທີ່​ໄດ້​ລະ​ເມີດ​ສິດ
​ທິ​ມະ​ນຸດ. ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກຳ​ປູ​ເຈຍ​ບາງ​ຄົນ​ອາດ​ຈະຖືກ​ກັກ​ຊັບ​ສິນ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ທ່ານ​ແກ​ຣມ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຕຸ​ລາ​ການ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ສູງ​ສະ​ຫະລັດ
ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ ພະ​ແນກ​ພາ​ສາ​ຂະ​ແມ​ວ່າ ນອກນັ້ນ​ ທ່ານ​ຍັງ “ມີ​ຄວາມ​ວິ​ຕົກ​ກັງ​ວົນ​
ຢ່າງ​ແຮງ” ກ່ຽວ​ກັບ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຈີນ​ທີ່​ມີ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ກຳ​ປູ​ເຈຍ ແລະ​ຮຽກ
ຮ້ອງ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກຳ​ປູ​ເຈຍ​ຢຸດ​ເຊົາການ​ປະ​ຫັດ​ປະ​ຫານ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ການ​ເມືອງ
ຝ່າຍ​ຄ້ານ.

ທ່ານ ອວນ ຈີນ (Uon Chhin), ກາງ, ແລະທ່ານ ຢຽງ ໂສເຈຍເມັດ (Yeang Socheamet), ຂວາ ທັງສອງເປັນອະດີດນັກຂ່າວຂອງເອເຊຍເສລີ ຫຼື RFA, ຖືກຄວບຄຸມໃຫ້ຢູ່ນຳກັນ ຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ຍ່າງອອກໄປຈາກຄຸກ ຂອງເມືອງ ເປຣຊາ ຕັ້ງຢູ່ນອກຊານເມືອງຂອງນະຄອນພະນົມເປັນ, ວັນທີ 21 ສິງຫາ 2018.
ທ່ານ ອວນ ຈີນ (Uon Chhin), ກາງ, ແລະທ່ານ ຢຽງ ໂສເຈຍເມັດ (Yeang Socheamet), ຂວາ ທັງສອງເປັນອະດີດນັກຂ່າວຂອງເອເຊຍເສລີ ຫຼື RFA, ຖືກຄວບຄຸມໃຫ້ຢູ່ນຳກັນ ຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ຍ່າງອອກໄປຈາກຄຸກ ຂອງເມືອງ ເປຣຊາ ຕັ້ງຢູ່ນອກຊານເມືອງຂອງນະຄອນພະນົມເປັນ, ວັນທີ 21 ສິງຫາ 2018.

​ທ່ານ​ແກ​ຣມ​ ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ສຳ​ຄັນ​ຫຼາຍ ​ທີ່​ຈະຢຸດ​ເຊົາ​ການ​ກະ​ທຳ​ດັ່ງ​ກ່າວ.”

ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ CARI ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ກຳ​ປູ​ເຈຍ “ປົກ​ປ້ອງ​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງ​ຕົນ​ຈາກການ
​ແຊກ​ແຊງ” ​ຂອງ​ຈີນ ພ້ອມ​ທັງ​ທວງ​ໃຫ້​ປ່ອຍ ແລະ​ຍົກ​ເລີກ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ທັງໝົດ​ຕໍ່​ ພວກ
​ຜູ້​ນຳ​ພັກ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ​ຂອງ​ປະ​ເທດ. ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ ຊຶ່ງ​ພະ​ແນກພາ​ສາຂະ​ແມ​ຂອງວີ​ໂອ​ເອ
​ໄດ້​ຮັບ​ນັ້ນ ແມ່ນ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເປັນ​ການ​ສະ​ເພາະ​ເຈາະ​ຈົງ ໃຫ້ປ່ອຍ​ນັກ​ການ​ເມືອງ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ
ທ່ານ​ເຂັມ ໂສ​ຄາ “ຈາກ​ການ​ກັກ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ໃນ​ທັນທີ ແລະ​ບໍ່​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໃດໆ​ທັງ​ສິ້ນ ແລະ
​ຍົກ​ເລີກ​ຂໍ້​ຫາ ທີ່​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງທັງ​ໝົດ ຕໍ່​ທ່ານ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

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