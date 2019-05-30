ສະມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດ 3 ທ່ານ ໄດ້ນຳສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະ
ໜັບສະໜຸນຈາກທັງສອງພັກການເມືອງ ທີ່ພວກທ່ານກ່າວວ່າ ແນໃສ່ເພື່ອຟື້ນຟູປະຊາ
ທິປະໄຕໃນກຳປູເຈຍ ທ່າມກາງສະພາບການເຄົາລົບນັບຖືສິດ ທິມະນຸດທີ່ພວມຊຸດໂຊມ
ລົງ ແລະການມີອິດທິພົນຂອງຈີນເພີ້ມຂຶ້ນ.
ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ “ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະການກັບຄືນໃນການລົງທຶນຢູ່
ກຳປູເຈຍ” ສະບັບປີ 2019 ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ ເປັນພາສາອັງກິດວ່າ CARI ນັ້ນໄດ້ຖືກນຳສະ
ເໜີເມື່ອຕົ້ນເດືອນນີ້ໂດຍສະມາຊິກສະພາສູງລິນເຊ ແກຣມ (Lindsey Graham) ທີ່
ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ຈາກລັດເຊົ້າແຄໂຣໄລນາ ສະມາຊິກສະພາສູງ ດິກ ເດີບິນ
(Dick Durbin) ທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກລັດອິລລີນອຍ ແລະສະມາຊິກສະພາ
ສູງມາໂກ ຣູບີໂອ (Marco Rubio) ທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນຈາກລັດຟລໍຣິດາ ທີ່ກ່າວ
ວ່າ ພວກທ່ານຢາກໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບປາຣີ ໂດຍເຕັມ ທີ່
ກຳປູເຈຍໄດ້ລົງນາມກັບນາໆຊາດ ເມື່ອປີ 1991.
ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະທຳລົງການລົງໂທດທາງດ້ານການເງິນຢ່າງໜັກ ຕໍ່ກຳປູເຈຍ
ຖ້າປະເທດດັ່ງກ່າວບໍ່ທຳການປະຕິຮູບທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງຈຳນວນນຶ່ງ. ການລົງໂທດ
ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຈະຮວມທັງການຄັດຄ້ານຂອງສະຫະລັດຕໍ່ການໃຫ້ເງິນກູ້ຢືມ ແກ່ກຳປູເຈຍ
ໂດຍສະຖາບັນການເງິນລະຫວ່າງປະເທດ ເຊັ່ນທະນາຄານໂລກ ຫຼືອົງການກອງທຶນ
ສຳຮອງ IMF ແລະຈຳກັດການອອກວີຊາຕໍ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳປູເຈຍ ທີ່ໄດ້ລະເມີດສິດ
ທິມະນຸດ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳປູເຈຍບາງຄົນອາດຈະຖືກກັກຊັບສິນຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ທ່ານແກຣມ ຊຶ່ງເປັນປະທານຄະນະກຳມະການຕຸລາການຂອງສະພາສູງສະຫະລັດ
ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ພະແນກພາສາຂະແມວ່າ ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງ “ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນ
ຢ່າງແຮງ” ກ່ຽວກັບອິດທິພົນຈີນທີ່ມີເພີ້ມຂຶ້ນໃນກຳປູເຈຍ ແລະຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານກຳປູເຈຍຢຸດເຊົາການປະຫັດປະຫານຕໍ່ພວກນັກການເມືອງ
ຝ່າຍຄ້ານ.
ທ່ານແກຣມ ກ່າວວ່າ “ມັນເປັນເລື້ອງສຳຄັນຫຼາຍ ທີ່ຈະຢຸດເຊົາການກະທຳດັ່ງກ່າວ.”
ຮ່າງກົດໝາຍ CARI ບັງຄັບໃຫ້ກຳປູເຈຍ “ປົກປ້ອງອະທິປະໄຕຂອງຕົນຈາກການ
ແຊກແຊງ” ຂອງຈີນ ພ້ອມທັງທວງໃຫ້ປ່ອຍ ແລະຍົກເລີກຂໍ້ກ່າວຫາທັງໝົດຕໍ່ ພວກ
ຜູ້ນຳພັກຝ່າຍຄ້ານຂອງປະເທດ. ຮ່າງກົດໝາຍ ຊຶ່ງພະແນກພາສາຂະແມຂອງວີໂອເອ
ໄດ້ຮັບນັ້ນ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງເປັນການສະເພາະເຈາະຈົງ ໃຫ້ປ່ອຍນັກການເມືອງຝ່າຍຄ້ານ
ທ່ານເຂັມ ໂສຄາ “ຈາກການກັກບໍລິເວນໃນທັນທີ ແລະບໍ່ມີເງື່ອນໄຂໃດໆທັງສິ້ນ ແລະ
ຍົກເລີກຂໍ້ຫາ ທີ່ມີຈຸດປະສົງທາງດ້ານການເມືອງທັງໝົດ ຕໍ່ທ່ານ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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