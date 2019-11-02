ພຽງນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມຫຼື IS ໄດ້ເປີດເຜີຍຊື່ຜູ້ນຳໃໝ່ຂອງຕົນ
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກໍກ່າວວ່າ ທ່ານຮູ້ຄວາມຈິງແລ້ວ ວ່າຜູ້
ຊາຍຄົນນີ້ແມ່ນໃຜ.
ປະທານາທິບໍດີໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງທວິດເຕີໃນວັນສຸກວານນີ້ ໂດຍປາດສະຈາກ
ການໃຫ້ຄຳຊີ້ແຈງໃດໆ ທີ່ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຮູ້ດີວ່າລາວແມ່ນໃຜ.”
ຢູ່ໃນຂໍ້ຄວາມອັດສຽງໄວ້ ທີ່ໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ສື່ສັງຄົມ ໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານ
ມາໂດຍອົງການຂ່າວອາແມັກ (Amaq) ຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມນັ້ນ ໄດ້ຮ້ອງ ຜູ້ນຳຄົນ
ໃໝ່ພຽງແຕ່ຊື່ນັກລົບຂອງຜູ້ກ່ຽວທີ່ເອີ້ນວ່າ ທ້າວອາບູ ອີບຣາຮີມ ອາລ- ຮາຊິມີ
ອາລ-ກູຣາຊີ (Abu Ibrahim a-Hashimi al-Qurashi.)
ຊື່ດັ່ງກ່າວອີງຕາມບັນດານັກວິເຄາະແລ້ວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ນຳຄົນໃໝ່ວ່າມີ
ເຊື້ອສາຍມາຈາກກຸ່ມຮາເຊໄມຕ໌ (Hashemite) ຂອງຊົນເຜົ່າກູຣາຊີ ຊຶ່ງໝາຍ
ຄວາມວ່າຜູ້ນຳຄົນໃໝ່ສືບເຊື້ອສາຍມາຈາກຊົນເຜົ່າດຽວກັນ ກັບພະສາດສະດາ
ມູຮຳເມັດ ຊຶ່ງເປັນຂໍ້ບັງຄັບຂອງກຸ່ມ IS ສຳລັບບຸກຄົນກໍຕາມ ທີ່ຈະມາເປັນຜູ້ນຳ
ຫຼືກາລິບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ການປະກາດອີງຕາມການແປຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ສືບລັບ ຫລື SITE Intelligence ຍັງ
ສະເໜີວ່າ ທ້າວອາລ-ກູຣາຊີ ຍັງເປັນທັງນັກປາດ ແລະຂຸນເສິກ ໂດຍຮ້ອງລາວວ່າ
“ເປັນນັກປາດຄົນນຶ່ງຂອງນັກປາດທັງຫລາຍ ແລະເປັນປະມຸກນຳພາທຳສົງຄາມ
ຂອງບັນດາປະມຸກນຳພາທຳສົງຄາມທັງຫລາຍ," ໃນຂະນະທີ່ກ່າວວ່າ ລາວ “ໄດ້
ໂຈມຕີຜູ້ປົກປ້ອງຂອງການພົວພັນກັບອາເມຣິກາ.”
ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ບັນດາອົງການສືບລັບສະຫະລັດກວດກາເບິ່ງຂໍ້ຄວາມຢູ່ໃນສຽງ
ບັນທຶກສຽງເມື່ອວັນພະຫັດຜ່ານມາ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດຄົນອື່ນໆຍັງບໍ່ທັນ
ໄດ້ລົງຄວາມເຫັນຢ່າງເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບວ່າ ທ້າວອາລ-ກູຣາຊີ ແມ່ນໃຜແທ້.
ຜູ້ປະສານງານຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍກະຊວງຕ່າງປະເທດ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ
ເນຕັນ ເຊລສ໌ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ເພີ້ມວ່າ “ພວກເຮົາກຳ
ລັງສຶກສາເບິ່ງ ບົດບາດຂອງລາວຢູ່ໃນການຈັດຕັ້ງ ລາວມາຈາກໃສ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່
ມີຫຍັງທີ່ຈະປະກາດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຄວາມຈິງແລ້ວ ຢ່າງເປີດເຜີຍ.”
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະບັນດານັກວິເຄາະຈຳນວນນຶ່ງແມ່ນຄາດກັນວ່າ ທ້າວອາລ-
ກູຣາຊີ ອາດແມ່ນ ທ້າວຮາຈີ ອັບດາລລາ (Hajji Abdallah) ນຶ່ງໃນພວກນັກ
ອຸດົມການອະວຸໂສສຸດຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ.
ນອກນັ້ນ ຜູ້ກ່ຽວຍັງເປັນທີ່ຮູ້ກັນ ໂດຍຊື່ປອມອື່ນໆ ຮວມທັງອາເມຍ ມູຮຳມາດ
ຊາອິດ ອັບດາລ-ຣາມານ ອາລ-ມໍລາ (Amir Muhammad Sa’id Abdal-
Raman al-Mawla) ລາວເປັນນັກປາດ ດ້ານສາສະໜາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ້າວຂຶ້ນມາຈາກ
ຖັນແຖວຂອງກຸ່ມ ແລະເປັນທີ່ເຊື່ອກັນວ່າ ແມ່ນນຶ່ງໃນຜູ້ວາງແຜນ ໃນການສັງຫານ
ແລະລັກພາໂຕພວກທີ່ນັບຖືສາສະໜາກຸ່ມນ້ອຍ ຢາຊີດີ (Yazidi)
Just a day after the Islamic State terror group revealed the name of its new leader, President Donald Trump said the U.S. knows the man’s true identity.
“We know exactly who he is!” the president tweeted Friday, without elaborating.
ISIS has a new leader. We know exactly who he is!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2019
An audio message distributed on social media Thursday by IS’ Amaq news agency called the new leader only by his kunya, or nom de guerre, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi.
The name, according to analysts, indicates the new leader is a descendant of the Hashemite clan of the Qurashi tribe, which by bloodline would link the new leader to the Prophet Muhammed – an IS requirement for any would-be caliph.
The announcement, according to a translation by the SITE Intelligence Group, also suggests al-Qurashi is both a scholar and a warrior, calling him a “scholar of scholars,” while saying he “has attacked the protector of the Cross America.”
But while U.S. intelligence agencies have been examining Thursday’s audio message, officials have yet to make a public determination about al-Qurashi’s real identity.
Some officials and analysts have speculated al-Qurashi may be Hajji ‘Abdallah, one of IS’ most senior ideologues.
Also known by other aliases, including Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Mawla, he is a religious scholar who rose through the group’s ranks and is thought to have been one of the architects of the slaughter and abduction of the Yazidi religious minority.