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ສຸຂະພາບກັບວິທະຍາສາດ

ນັກ​ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ ສ​ຫລ ກຳ​ລັງ​ ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢາ​ວັກ​ຊິນ ກັນ​ພະ​ຍາດ​ອີ​ໂບ​ລາ ທີ່​ກຸ້ມ​ດົນ​ກວ່າເກົ່າ

US Researchers Looking For Long Lasting Ebola Vaccine
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US Researchers Looking For Long Lasting Ebola Vaccine

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ລິງໂດຍກົງ

ພະນັກງານແພດທີ່ໂຮງ​ໝໍ​ເດັກ ​ຂອງ​ເມືອງ ຊິນ​ຊະ​ນາ​ຕີ (Cincinnati) ສັກຢາວັກຊິນ ກັນເຊື້ອໄວຣັສອີໂບລາທົດລອງ ໃຫ້ແກ່ອາສາສະໝັກຄົນຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້າຫາຢາວັກຊັນ ກັນພະຍາດອີໂບລາ ກຸ້ມດັນກວ່າເກົ່າ

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ອົງ​ການ​ອະ​ນາ​ໄມ​ໂລກລາຍ​ງານວ່າ ມີ​ຫລາຍກວ່າ 700 ຄົນ ຢູ່ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຄອງ​ໂກ ເປັນ​ພະ​ຍາດອີ​ໂບ​ລາ. ແລະ​ດຽວນີ້ ປະ​ເທດ​ຊູ​ດານ​ໃຕ້ ແລະ​ຣ​ວັນ​ດາ ທີ່​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານນັ້ນ ​ແມ່ນກຳ​ລັງ​ພາ​ກັນສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ບໍ່​ໃຫ້​ພະ​ຍາດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແຜ່​ຜາຍ​ໄດ້. ແຕ່​ວ່າ ພວກ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່ຢູ່​ໄກ​ຈາກ​ປະ​ເທດດັ່ງ​ກ່າວ ເທົ່າ​ກັບເຄິ່ງນຶ່ງ​ຂອງ​ໂລກນັ້ນ ກຳ​ລັງ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງທີ່​ຈະ​ພັດ​ທະ​ນາຢາ​ວັກ​ຊິນຊະ​ນິດ​ໃໝ່ ທີ່​ກຸ້ມ​ດົນຂຶ້ນ​ມາ ເພື່ອຕ້ານ ກັບໂຣກອີ​ໂບລາ. Carol Pearson ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ ມີ​ລາຍລະ​ອຽດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງ​ບົວ​ສະ​ຫວັນ ຈະ​ນຳ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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​ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການພັດ​ທະ​ນາ​ຢາ​ວັກ​ຊິນ​ຕ້ານ​ພະ​ຍາດ​ອີ​ໂບ​ລາ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຢູ່ໃນ​ຄອງ​ໂກນັ້ນພະ​ຍາດອີ​ໂບ​ລາ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້ 60 ເປີເຊັນຂອງ​ຈຳ​ນວນ​ຄົນ​ປ່ວຍທີ່​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສນີ້ ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໄປ.

ພະ​ຍາດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ທຳ​ລາຍ​ສຸ​ຂະ​ພາບຂອງ​ຄົນ​ຢ່າງ​ແຮງ…. ແມ່ນແຕ່ ຜູ້​ທີ່ລອດ​ຊີ​ວິດ​ມາ ​ຫລັງ​ຈາກ​ເປັນ​ພະ​ຍາດ​ດັ່ງ​ກ່າວແລ້ວ ກໍ​ຍັງຕ້ອງ​ໄດ້​ອົດທົນ​ຕໍ່​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຂອງ​ມັ​ນ.
ດ​ຣ. ພອ​ລ ສ​ເປຍ​ແມນ, ອຳ​ນວຍ​ການ​ໂຮງ​ໝໍ​ເດັກ ​ຂອງ​ເມືອງ ຊິນ​ຊະ​ນາ​ຕີ (Cincinnati) ເວົ້າ​ວ່າ
"ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ສິ່ງ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ມັນ​ໜ້າ​ຢ້ານ​ຫລາຍ​ກໍ​ຄື ອັດ​ຕາ​ການ​ເສ​ຍຊີ​ວິດ, ອາ​ການ​ໜັກໆທີ່​ຄົນ​ເປັນ​ພະ​ຍາດນີ້ຕ້ອງທົນ​ທຸກ​ຕໍ່ ແລະ​ ທີ່​ຕົວ​ຈິງ​ແລ້ວ, ມັນ​ຈະເກີດຂຶ້ນ​ມາ​ຕອນ​ໃດ​ກໍ​ໄດ້​ ແບບບໍ່​ຄາດຄິດໄວ້ກ່ອນ."

ອັດ​ຕາການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດຍິ່ງ​ສູງກວ່າ ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ສັກ​ຢາ​ປ້ອງ​ກັນໂຣກນີ້ ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ທະ​ວີບ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ຢູ່ໃນຊ່ວງ​ທີ່​ມີ​ການ​ແຜ່​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ໂຣກ ອີ​ໂບ​ລາ ທີ່​ເອົາ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ 11,000 ຄົນ​ໄປ​ແລ້ວນັ້ນ.

ດ​ຣ. ພອ​ລ ສ​ເປຍ​ແມນ, ເປັນ​ຜູ້​ນຳ​ພາ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢາ​ວັກ​ຊິນ​ທີ່​ດີກວ່າ ແລະ​ກຸ້ມ​ດົນ​ກວ່າເກົ່າ.

ພວກ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ດັ່ງ​ກ່າວກຳ​ລັງ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ທົດ​ລອງ​ຢູ່​ຄ​ລີ​ນິກທີ່​ລອງ​ໃຊ້​ຢາ​ວັກ​ຊິນ​ກັນ​ໂຣກ​ອີ​ໂບ​ລາ​ສອງ​ຢ່າງ​ຢູ່.

ພະ​ນ​ັກ​ງານ​ການ​ແພດ​ຄອງ​ໂກ​ກຳ​ລັງ​ສັກ​ຢາ​ວັກ​ຊິນ ໃຫ້​ແກ່ຜູ້​ຍິງ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ທີ່​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສອີ​ໂບລາ ຢູ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຄອງ​ໂກ, ວັນ​ທີ 18 ສິງ​ຫາ, 2018
ພະ​ນ​ັກ​ງານ​ການ​ແພດ​ຄອງ​ໂກ​ກຳ​ລັງ​ສັກ​ຢາ​ວັກ​ຊິນ ໃຫ້​ແກ່ຜູ້​ຍິງ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ທີ່​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສອີ​ໂບລາ ຢູ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຄອງ​ໂກ, ວັນ​ທີ 18 ສິງ​ຫາ, 2018

ທ່ານ​ກ່າວ​ເພີ້​ມ​ອີກວ່າ "ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງ​ສັກ​ຢາ​ວັກ​ຊິນຊະ​ນິດ​ນຶ່ງ ແລ້ວ ອີກ​ອາ​ທິດ​ນຶ່ງ ກໍ​ຈະ​ສັກ​ຢາ​ວັກ​ຊິນ​ຊະ​ນິດ​ອື່ນ​ຕາມ​ມາ​ອີກ. ແລະ​ນັ້ນ​ອາດ​ຈະເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ພະ​ຍາດ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວໃຫ້​ທ່ານໄດ້."

ຖ້າ​ຫາກ​ການ​ເອົາ​ຢາ​ວັກ​ຊິນ​ມາ​ປະ​ສົມ​ປະ​ສານ​ກັນ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ດີ ມັນ​ສາ​ມາດ​ເອົາ​ໄປ​ໃຊ້​ຢູ່​ໃນ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດຢູ່ທະ​ວີບ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາບ່ອນ​ທີ່​ພະ​ຍາດ​ອີ​ໂບ​ລາ ລະ​ບາດຂຶ້ນ​ເລື້ອຍໆ​ນັ້ນໄດ້​.

ດ​ຣ. ສ​ເປຍ​ແມນໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ "ການ​ລະ​ບາດ​ເຫລົ່າ​ນີ້ ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ຫລາຍ​ເຂດ​ຂອງ​ທະ​ວີບ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ສາ​ມາດ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ມາໂດຍບໍ່​ມີສັນ​ຍານ​ເຕືອນ​ໃຫ້​ຮູ້​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ເລີຍໄດ້.”

ຢາ​ປ້ອງ​ກັນ​ພະ​ຍາດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ບໍ່​ສາ​ມາດ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ​ອີ​ໂບ​ລາ​ໄດ້ ແຕ່​ວ່າ ມັນຜະ​ລິດ​ທາດ​ໂປ​ຣ​ຕິນ​ຫລັກ​ຂອງ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ​ອີ​ໂບ​ລາ ທີ່​ອອກ​ແບບ​ມາ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້ລະ​ບົບພູມ​ຕ້ານ​ທານ ມີ​ປະ​ຕິ​ກິ​ລິ​ຍາ​ຕອບ​ໂຕ້​ຕໍ່​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສນັ້ນໄດ້.

ພວກ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວ​ມ​ໃນ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້ານີ້ ແມ່ນ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ເຖິງວິ​ກິດ​ການ​ດ້ານ​ສຸ​ຂະ​ພາບ ແລະ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ​ທີ່​ເກີດ​ມາ​ຈາກພະ​ຍາດອີ​ໂບ​ລານີ້ດີ.

ນາງ ຄ​ຣິ​ສ​ຕີ ແຄ​ລ​ເລີ (Christy Keller), ຜູ້​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ນີ້ ເວົ້າ​ວ່າ
"ມີ​ອັນ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໄດ້​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າເພື່ອ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ມັນ​ໄວ້ ຫລື​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້ມັນເກີດ​ຂຶ້ນ​ໄດ້ ຫລື​ຜະ​ລິດ​ມັນຂຶ້ນ​ມາ ເພື່ອ​ວ່າ​ຈະ​ບໍ່​ໃຫ້​ມັນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ໃດ ສິ່ງ​ນຶ່ງທີ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຕ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ໄວ​ວາ ແລະ​ກໍ​ແຜ່​ຜາຍ​ອອກ​ໄປ​ຢ່າງ​ໄວ​ວາໄດ້ແລ້ວ​ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ການ​ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ບາງສິ່ງ​ບາງຢ່າງ ເຊັ່ນນັ້ນ ແມ່ນ​ຄຸ້ມ​ຄ່າ.”

ພະ​ນັກ​ງານ​ປະ​ຈຳ​ຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງ​ທົດ​ລອງ​ເວົ້າ​ວ່າ
“ສະ​ນັ້ນ, ເຈົ້າ​ມີ​ນ້ຳຢາງ​ເຫລືອງ​ຫລື ​ປ​ລາ​ສ​ມາ, ເຈົ້າ​ມີ​ເມັດເລືອດ​ຂາວ​ຢູ່​ໃນ​ເລືອດ, ມີເຈ​ລ​ອັນ​ນີ້ ແລະ​ແລ້ວ​ກໍ​ມີ​ແຊ​ລ​ຂອງ​ເມັດ​ເລືອດ​ແດງ... "

ເພື່ອ​ຈະ​ເຫັນ​ໄດ້​ວ່າ ​ພວກ​ຢາ​ວັກ​ຊິນ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ ໃຊ້​ການ​ໄດ້​ບໍ່​ນັ້ນ ພວກ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ ໄດ້ທຳ​ການ​ທົດ​ລອງ​ເລືອດ​ຕົວ​ຢ່າງ ຂອງ​ພວກອ​າ​ສາ​ສະ​ໝັກທີ່​ເກັບ​ເອົາໄວ້​ກ່ອນ​ຈະໄດ້​ຮັບ​ການ​ສັກ​ຢາ​ວັກ​ຊິນ ​ທີ່​ເປັນ​ການ​ທົດ​ລອງ ແລະ​ເລືອດ​ທີ່​ເກັບ​ເອົາ​ໄວ້ ຫລັງ​ຈາກ​ໄດ້​ສັກ​ຢາ​ວັກ​ຊິນ​ແລ້ວ.

ດ​ຣ. ຄາ​ນອ​ລ ຊິງ (Karnall Singh) ຢູ່​ໂຮງ​ໝໍ​ເດັກ​ຂອງ​ເມືອງຊິນ​ຊະ​ນາ​ຕີ (Cincinnati) ໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ​ວ່າ
"​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຜົນ​ກວດ​ເພື່ອ​ໃຊ້ເປັນ​ພື້ນ​ຖານ​ວັດ​ແທກ ຫລັງຈາກ​ສັກ​ຢາ​ໄດ້ນຶ່ງ ອາ​ທິດ, 2 ອາ​ທິດ, ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ເອົາ​ຜົນ​ກວດທັງ​ສາມ​ອັນ ມາ​ທຽບ​ໃສ່ກັນ ແລະ​ສັງ​ເກດເບິ່ງວ່າ ການ​ສັກ​ຢາ​ວັກ​ຊິນ​ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຄື​ແນວ​ໃດ."

ພວກ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າຫວັງ​ວ່າ ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ສາ​ມາດ​ສະ​ໜອງ​ສິ່ງ​ບົ່ງ​ບອກໃຫ້​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ຢາ​ວັກ​ຊິນ​ກັນ​ໂຣກ​ອີ​ໂບ​ລາ​ອັນ​ອື່ນ​ ​ເປັນ​ແບບ​ໄນໆ​ ໄດ້ ພ້ອມ​ທັງ​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ໃຈຫລາຍ​ຂຶ້ນກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ​ຈະ​ສ້າງ​ພູມ​ຄຸ້ມ​ກັນ​ຮ່າງ​ກາຍ​ແນວ​ໃດ ເພື່ອ​ຕ້ານ​ກັບ​ເຊື້ອ​ໂຣກ​ອື່ນໆ ທີ່​ເປັນ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ, ເຊື້ອ​ແບັກ​ທີ​ເຣຍ ຫລື​ເຊື້ອ​ໂຣກອື່ນໆ ທີ່​ສາ​ມາດ​ພາ​ໃຫ້ເກີດ​ພະ​ຍາດ​ໄດ້ນັ້ນ​.

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