ສະຫະລັດ ແມ່ນກຳລັງຂະຫຍາຍການຕໍ່ສູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າກັບພວກສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ ອາລ-ໄກດາ ໃນປະເທດ ໂຊມາເລຍ, ດ້ວຍການເພີ່ມມາດຕະການລົງໂທດທີ່ມີລາຄາແພງຄັ້ງໃໝ່ ຕໍ່ການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ແລະ ການຊີ້ນຳທາງທະຫານ ຈາກກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ຢູ່ພາກພື້ນດິນ.
ກະຊວງການເງິນໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ເປີດເຜີຍມາດຕະການລົງໂທດທີ່ແນເປົ້າໃສ່ຜູ້ນຳອາວຸໂສ 4 ຄົນຂອງກຸ່ມອາລ-ຊາບັບ ພ້ອມກັບຜູ້ປະຕິບັດການ 5 ຄົນ, ເຊິ່ງທັງໝົດຖືກກ່າວວ່າເປັນຄົນທີ່ສຳຄັນໃນເຄືອຂ່າຍທີ່ຖືກກ່າວຫາດ້ວຍການຫາເງິນ, ເກນເອົານັກລົບ ແລະ ຈັດຊື້ອາວຸດ.
ອີງຕາມ ສະຫະລັດ ນັ້ນ, ເຄືອຂ່າຍການລັກລອບຂົນສິ່ງຜິດກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບເອົາເງິນຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງທີ່ມາ, ລວມທັງອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, ທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອກຸ່ມ ອາລ-ຊາບັບ ສ້າງລາຍໄດ້ປະມານ 100 ລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ, ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຂະຫຍາຍຂະໜາດ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍນັ້ນ.
ລາຍງານສະບັບນຶ່ງໃນຕົ້ນປີນີ້ໂດຍຄະນະວິໄຈດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ໂມກາດີສຊູ ຊື່ວ່າ ສະຖາບັນ ຮິຣາລ (Hiraal Institute) ຕໍ່ມາໄດ້ຮັບການຢືນຢັນການປະເມີນຂໍ້ມູນລັບທີ່ຖືກແລກປ່ຽນໂດຍບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ລະບຸວ່າ ປະມານ 1 ສ່ວນ 4 ຂອງເງິນທີ່ວ່ານັ້ນ, ຫຼືປະມານ 24 ລ້ານໂດລາ, ແມ່ນຖືກໃຊ້ໃນການຊື້ອາວຸດພຽງຢ່າງດຽວ.
ກະຊວງການເງິນໄດ້ບອກຊື່ຂອງນຶ່ງໃນພວກຜູ້ນຳທີ່ສຳຄັນນັ້ນວ່າ ທ້າວ ອັບດຸລລາຮີ ຈີຣີ, ເຊິ່ງແມ່ນຫົວໜ້າຝ່າຍຈັດຊື້ອາວຸດຂອງກຸ່ມ ອາລ-ຊາບັບ.
ກະຊວງໄດ້ກ່າວວ່າ ທ້າວ ຈີຣີ ໄດ້ທຳການເຄື່ອນໄຫວຫຼ້າສຸດ ແມ່ນທ້າຍປີທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງມັກຈະຊື້ອາວຸດຈາກຜູ້ຂາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຜູ້ສະໜອງໃຫ້ຈາກສາກົນທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ນອກປະເທດ ເຢເມນ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ທ້າວ ຈີຣີ ແມ່ນຮັບຜິດຊອບສຳລັບການເກັບຄ່າຊຳລະຈາກທຸລະກິດຫຼາຍແຫ່ງໃນໂຊມາເລຍ. ສະຫະລັດ ເວົ້າວ່າທ້າວ ຈີຣີ້ ແມ່ນສະມາຊິກຂອງສະພາ ຊູຣາ (Shura Council) ເຊິ່ງແມ່ນທີ່ປຶກສາຂອງກຸ່ມ ອາລ-ຊາບັບ, ເປັນອົງກອນຄຸ້ມຄອງທີ່ສູງທີ່ສຸດອັນດັບສອງຂອງກຸ່ມນັ້ນ ຕາມຫຼັງສະພາ ແທນຟິດ (Tanfid Council) ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່.
ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ກຸ່ມ ອາລ-ຊາບັບ ຄົນນຶ່ງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໜີອອກຈາກກຸ່ມນັ້ນ ແຕ່ບໍ່ສາມາດບອກຊື່ ເພື່ອຄວາມປອດໄພໄດ້ອະທິບາຍທ້າວ ຈີຣີ ເປັນຜູ້ບັນຊາການດ້ານໂລຈິສຕິກ ຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ.