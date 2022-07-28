ສະຫະລັດກ່າວ ໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ “ທຳການສະເໜີອັນສຳຄັນ” ຕໍ່ຣັດເຊຍ ເຊິ່ງຜູ້ຄົນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບເລື່ອງນີ້ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ເປັນການແລກປ່ຽນນັກໂທດທີ່ຈະມີການສົ່ງນັກໂທດຄ້າອາວຸດຊາວຣັດເຊຍ, ທ້າວວິກຕໍ ບູດ (Viktor Bout) ກັບຄືນໄປມົສກູ ເພື່ອຮັບປະກັນການປ່ອຍຕົວນັກບານບ້ວງ ອາຊີບຊາວອາເມຣິກັນ, ນາງບຣິດນີ ກຣາຍເນີ ແລະທ້າວພອລ ເວແລນ (Paul Whelan) ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າເປັນນັກສືບນັ້ນ.
ຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຫຼາຍອາທິດກ່ອນໜ້ານີ້ໃນເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມາ ເຖິງແມ່ນວ່າມາຮອດມື້ນີ້ ຈະບໍ່ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີນັ້ນ ແມ່ນແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທັງສອງລັດຖະບານໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນແລ້ວກໍຕາມ. ແຕ່ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ, ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໃນຂະນະທີ່ປະຕິເສດບໍ່ເວົ້າກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຂອງຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຈະມີຂຶ້ນນີ້ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວທີ່ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນວ່າ ທ່ານຄາດວ່າບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຍັງຈະຖືກຍົກຂຶ້ນມາ ເວົ້າອີກໃນອາທິດນີ້ ໃນການລົມກັນທາງໂທລະສັບກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ, ຄືທ່ານເຊີເກ ລາວຣັອບ (Sergey Lavrov).
ຂ່າວກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນນັກໂທດກັນທີ່ອາດຈະມີຂຶ້ນນີ້ ໄດ້ອອກມາໃນມື້ດຽວ ກັນກັບມື້ທີ່ນາງກຣາຍເນີ, ຜູ້ທີ່ຍອມຮັບວ່າ ໄປຮອດຣັດເຊຍໃນເດືອນກຸມພາ ຜ່ານມາ ໂດຍມີກ່ອງບັນຈຸນ້ໍາມັນກັນຊາສຳລັບໄວ້ໃສ່ກອກຢາສູບອີເລັກໂຕຣນິກ ໃນຫີບຂອງນາງນັ້ນ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໃຫ້ການຢູ່ໃນການຮັບຟັງຄະດີຂອງສານວ່າ ນາຍພາສາທີ່ສະຫນອງໃຫ້ນາງໄດ້ແປແຕ່ພຽງສ່ວນນຶ່ງຂອງຄຳເວົ້າທີ່ນາງໄດ້ເວົ້າໄປໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈັບຕົວນາງນັ້ນ.
ນາງກຣາຍເນີ ຜູ້ທີ່ປະເຊີນກັບການຈໍາຄຸກສູງເຖິງ 10 ປີນັ້ນ ຖ້າຫາກວ່າຖືກຕັດສິນວ່າໄດ້ຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດ ກ່າວວ່າ ນາງໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ໃຫ້ເຊັນເອກະສານຢູ່ສະຫນາມບິນມົສກູໂດຍບໍ່ມີການອະທິບາຍໃດໆ ສໍາລັບສິ່ງທີ່ນາງໄດ້ຮັບຮູ້ໄປນັ້ນ. ສານຣັດເຊຍແຫ່ງນຶ່ງໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງໃຫ້ກັກຂັງນາງໄປຈົນ ຮອດວັນທີ 20 ທັນວາປີນີ້.
ທ້າວເວແລນ ອະດີດທະຫານມາຣິນຂອງສະຫະລັດໄດ້ຖືກຈໍາຄຸກຢູ່ໃນຣັດເຊຍໃນຂໍ້ກ່າວຫາວ່າເປັນສອດແນມຕັ້ງແຕ່ປີ 2018 ນັ້ນ ໄດ້ມີຄອບຄົວຂອງລາວ ແລະນາງກຣາຍເນີ ຂໍອ້ອນວອນຕໍ່ທຳນຽບຂາວໃຫ້ເລັ່ງຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຖືກປ່ອຍຕົວ.
ຣັດເຊຍ ໄດ້ສະແຫວງຫາການປ່ອຍທ້າວບູດ (Bout), ນັກຄ້າອາວຸດທີ່ເຄີຍຖືກຂະໜານາມວ່າ "ພໍ່ຄ້າແຫ່ງຄວາມຕາຍ" ນັ້ນ ມາໄດ້ຫຼາຍປີແລ້ວ. ລາວຖືກຕັດສິນໃຫ້ຈຳຄຸກເປັນເວລາ 25 ປີ ໃນປີ 2012 ຫຼັງຈາກຖືກຕັດສິນໂທດໃນຄະດີຄ້າອາວຸດຢ່າງຜິດກົດໝາຍຫຼາຍລ້ານໂດລາ.
ການແລກປ່ຽນນັກໂທດທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ນີ້ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ CNN ໂດຍທີ່ການສະຫນັບສະຫນຸນຂອງທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ກວມເອົາສິດໃນການຄັດຄ້ານຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາ ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຈະບໍ່ເຫັນດີນຳການແລກປ່ຽນນັກໂທດ ຍ້ອນຢ້ານວ່າ ການເຮັດແນວນັ້ນ ມັນຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ ລັດຖະບານປະເທດອື່ນ ຈັບຕົວຊາວອາເມຣິກັນຢູ່ຕ່າງປະເທດໂດຍຫວັງວ່າ ຈະມີການຕົກລົງແລກປ່ຽນນັກໂທດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ.