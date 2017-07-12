ປ. ທຣຳ ເລື່ອນເວລາ ໃນການຍົກເລີກ ການລົງໂທດ ຊົ່ວຄາວ ຕໍ່ ຊູດານ

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເລື່ອນການຕັດ ສິນໃຈຂັ້ນສຸດທ້າຍ
ອອກໄປອີກ 3 ເດືອນ ກ່ຽວກັບ ວ່າຈະຍົກເລີກມາດຕະການລົງໂທດຢ່າງຖາວອນຕໍ່ປະ
ເທດ ຊູດານ ຫຼືບໍ່.
ທ່ານ ບາຣັກ ໂອບາມາ ທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງ ກ່ອນໜ້າປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ, ໄດ້ລົງນາມ
ໃນດຳລັດສະບັບໜຶ່ງ ກ່ອນອອກຈາກຕຳແໜ່ງໃນເດືອນມັງກອນຕົ້ນປີນີ້ ທີ່ໄດ້ຍົກເລີກ
ມາດຕະການລົງໂທດບາງສ່ວນເປັນການຊົ່ວຄາວ ຕໍ່ໍ່ປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງທະວີບ
ອາຟຣິກາ ເປັນເວລາ 6 ເດືອນ. ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ປະເຊີນກັບເສັ້ນຕາຍໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ທີ່
ກຳນົດໂດຍ ທ່ານ ໂອບາມາ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ ເປັນການຖາ
ວອນ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ເຊັນດຳລັດສະບັບໃໝ່ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ທີ່ໄດ້
ເລື່ອນເວລາເປັນການຊົ່ວຄາວອອກໄປຈົນຮອດວັນທີ 12 ຕຸລາ.
ຕົ້ນຕໍແລ້ວມາດຕະການລົງໂທດເລີ່ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນປີ 1997 ຫຼັງຈາກ ສະຫະລັດ
ໄດ້ຈັດໃຫ້ ຊູດານ ເປັນປະເທດທີ່ສະໜັບສະໜູນລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້
ຫົວໜ້າກຸ່ມ al-Qaida ທ້າວ ໂອຊາມະ ບິນລາເດັນ ອາໄສຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ຄາທູມ.
ມາດຕະການລົງ ໂທດໄດ້ຖືກກຳນົດເພີ່ມເຕີມອີກ ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການກ່າວຫາ
ກ່ຽວກັບ ການລ່ວງລະເມີດສິດທິມະນຸດ ທີ່ໄດ້ກໍ່ຂຶ້ນໂດຍກອງກຳລັງລັດຖະບານ ຕໍ່
ພວກກະບົດຊົນກຸ່ມນ້ອຍ ໃນເຂດ Darfur ທີ່ຖືກທຳລາຍໂດຍສົງຄາມ ຂອງ ຊູດານ.
ມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ຖືກກຳນົດໄວ້ຕໍ່ ຊູດານ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ເພື່ອແລກປ່ຽນ
ກັບການຍົກເລີກ ມາດຕະການລົງໂທດຢ່າງເປັນການຖາວອນ, ລວມທັງການແກ້ໄຂ
ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນເຂດ Darfur, ປັບ ປຸງການເຂົ້າເຖິງບໍລິເວນທີ່ເກີດບັນຫາຂັດແຍ້ງ
ໂດຍພະນັກງານໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳ ແລະການຮ່ວມມືກັບ ສະຫະລັດ
ກ່ຽວກັບການ ປາບປາມລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ.
ແຕ່ບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສິດທິມະນຸດ, ຕະຫລອດທັງສະມາຊິກສະພາສູງຈາກ
ທັງສອງພັກການເມືອງຂອງ ສະຫະລັດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານ ທຣຳ ຮັກສາມາດຕະ
ການລົງໂທດໄວ້ຄືເກົ່າ, ໂດຍອ້າງວ່າບໍ່ມີເຈົ້າໜ້າຄົນສຳຄັນໃນກະຊວງການຕ່າງປະ
ເທດ ແລະ ສະພາຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທີ່ສາມາດປະເມີນຜົນຂອງບັນຫາ
ດັ່ງກ່າວນີ້ເທື່ອ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານນາງ Heather Nauert ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງ
ການສະບັບໜຶ່ງວ່າ “ພວກເຮົາຍັງຄົງມີຄວາມໝາຍໝັ້ນທີ່ຈະທີ່ພົວພັນກັບລັດຖະບານ
ຊູດານ ແລະ ເຮັດວຽກເພື່ອຄວາມ ກ້າວໜ້າຕໍ່ໄປ ກ່ຽວກັບ ການບັນລຸສັນຕິພາບຢ່າງ
ຖາວອນໃນ ຊູດານ.”
ເຖິງແມ່ນວ່າ ມາດຕະການລົງໂທດ ໄດ້ຮັບການຍົກເລີກຢ່າງເປັນການຖາວອນກໍຕາມ,
ແຕ່ປະເທດ ຊູດານ ກໍຍັງຈະຖືກລະບຸວ່າເປັນປະເທດທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການ
ກໍ່ການຮ້າຍ, ແລະມາດຕະການລົງໂທດ ອື່ນໆຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ Omar al-
Bashir, ຜູ້ທີ່ສານອາຍາສາ ກົນຕ້ອງການຕົວ ໃນຂໍ້ກ່າວຫາການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາຂັດແຍ້ງໃນເຂດ Darfur ນັ້ນ, ກໍຈະຍັງຄົງມີຢູ່ຄືເກົ່າ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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