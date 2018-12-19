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ສະ​ຫະ​ລັດ ສັນ​ຍາ ​ໃຫ້​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ເຂດ​ ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ກາງ ຫຼາຍ​ພັນ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ

​ຜູ້​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຈາກ​ເຂດ ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ກາງ ແນມ​ເບິ່ງ​ຜ່ານ​ກຳ​ແພງ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ພາ​ສີ ແລະ ປົກ​ປ້ອງ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ສະ​ຫະ​ລັດ, ຂວາ, ຢື​ນ​ຢູ່​ອີກ​ຟ​າກ​ນຶ່ງ. 25 ພ​ະ​ຈິກ, 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ສັນ​ຍາ​ວ່າ​ຈະ​ໃຫ້​ເງິນຫຼາຍກວ່າ 10 ພັນ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ ໃນ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ
ແລະ ການລົງທຶນໃນເຂດອາເມຣິກາກາງ ແລະ ປະເທດ ເມັກຊິໂກ ໃນຖານະທີ່ເປັນ
ສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະຍັບຢັ້ງການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ຜິດກົດໝາຍ.

ເງິນ​ເກືອບ 6 ພັນ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ຈະ​ຖືກມອບ​ໃຫ້​ປະ​ເທດ ແອ​ລ ຊາ​ລ​ວາ​ດໍ, ກົວ​ເຕ​ມາ​ລາ
ແລະ ຮອນດູຣາສ, ໃນຂະນະທີ່ອີກ 4 ພັນ 8 ຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ແມ່ນສຳລັບໂຄງການ
ຕ່າງໆໃນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ເມັກຊິໂກ.

ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເວົ້າ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ໝັ້ນ​ຕໍ່​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ແລະ
ອຸດົມຮັ່ງມີໃນເຂດອາເມຣິກາກາງ ດ້ວຍ “ການຍົກລະດັບການຮັກສາຄວາມປອດໄພ,
ການປົກຄອງ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງທາງເສດຖະກິດ ທີ່ສາມາດສ້າງໂອກາດທີ່
ຍິ່ງໃຫຍ່ຕ່າງໆ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສຳລັບປະຊາຊົນໃນພາກພື້ນນັ້ນ.”

ສະ​ຫະ​ລັດ ຍັງ​ຢາກ​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດດັງ​ກ່​າວນີ້​ເຊັ່ນ​ກັນ ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​
ຫາຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ, ການລັກລອບຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດ ແລະ
ແກັ່ງອາຊະຍາກອນ.

ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ, ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຈາກ​ແ​ກັ່ງ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກອນ, ແລະ ການ​ຂາດ​ໂອ​ກາດ​
ໃນການເຮັດວຽກ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂະບວນຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຫຼາຍພັນຄົນຈາກເຂດອາເມ
ຣິກາກາງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຈາກປະເທດ ຮອນດູຣາສ, ເດີນທາງຜ່ານປະເທດ ເມັກຊິໂກ
ດ້ວຍຄວາມຫວັງວ່າຈະເຂົ້າມາໃນ ສະຫະລັດ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ມາ,
ດ້ວຍການຜັກດັນສະພາຕ່ຳ ໃຫ້ຮັບຮອງເອົາທຶນສຳລັບການສ້າງກຳແພງເຂດຊາຍ
ແດນ ທີ່ຈະມີມູນຄ່າເຖິງ 5 ພັນລ້ານໂດລາ, ເຊິ່ງຕ່ຳກວ່າຈຳນວນເງິນທີ່ໄດ້ສັນຍາຈະ
ຊ່ວຍເຫຼືອສາມປະເທດ ອາເມຣິກາກາງນັ້ນໜ້ອຍນຶ່ງ.

ເມັກ​ຊິ​ໂກ ໄດ້​ສັນ​ຍາ​ວ່າ​ຈະ​ສ້າງວຽກ​ໃຫ້​ພວກ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານ ແລະ ໂອ​ກາດ​ສຳ​ລັບ​
ການຂໍລີ້ໄພ.

ປະ​ທ​າ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເມັກ​ຊິ​ໂກ ທີ່​ຫາ​ກໍ່​ສາ​ບານ​ຕົວ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ໃໝ່ໆ​ ທ່ານ ແອນ
ເດຣັສ ມານູແອລ ໂລເປສ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຝັນ
ວ່າ ສິ່ງຂ້າພະເຈົ້າຢາກເຫັນຈະກາຍເປັນຄວາມຈິງ. ເຊິ່ງແມ່ນການທີ່ບໍ່ມີໃຜຢາກໄປ
ເຮັດວຽກຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ ອີກຕໍ່ໄປ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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