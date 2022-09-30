ສະຫະລັດ ແລະ ບັນດາຜູ້ນໍາປະເທດໃນຂົງເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ໄດ້ປະ ກາດໃນການບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ 11 ຂໍ້ ໃນການຮ່ວມມືກັນ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະປະເທດປາຊີຟິກ, ໃນຂະນະທີ່ວໍຊິງຕັນ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດການປະຊຸມສຸດຍອດ ກັບຜູ້ນໍາຈາກປະເທດໝູ່ເກາະ ໃນຂົງເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກຕ່າງໆ.
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເຊິ່ງເປັນມື້ທີສອງຂອງການປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງປະຫວັດ ສາດ, ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປະກາດຂະຫຍາຍໂຄງການການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ປະເທດໝູ່ເກາະເຫຼົ່ານີ້ໃນຈໍານວນຫຼາຍກວ່າ 810 ລ້ານໂດລາ. ສະຫະລັດໄດ້ຈັດເງິນສະໜັບສະໜຸນແກ່ປະເທດໝູ່ເກາະແຫ່ງນີ້ຫຼາຍກວ່າ 1.5 ຕື້ໂດລາໃນຊ່ວງທົດສະຫວັດທີ່ຜ່ານມາ, ອີງຕາມລາຍງານຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງສະຫະລັດ.
ສະຫະລັດ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາ ເພື່ອຮັບຮອງການເປັນປະເທດອະທິປະໄຕຂອງໝູ່ເກາະຄຸກ (Cook) ແລະໝູ່ເກາະນີອູ (Niue), ຫຼັງຈາກການພິຈາລະນາທີ່ເໝາະສົມ. ໃນລະຫວ່າງທີ່ທັງໝູ່ເກາະຄຸກແລະໝູ່ເກາະນີອູ ໄດ້ຮັບເອກະລາດ ທີ່ສົມບູນຕາມລັດຖະທໍາມະນູນ ຈາກປະເທດນິວຊີແລນ ແລະເປັນປະເທດທີ່ຖືກ ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ເຊິ່ງສະຫະລັດໄດ້ພິຈາລະນາວ່າ ປະເທດທັງສອງເປັນດິນ ແດນປົກຄອງຕົນເອງ ແລະຍັງບໍ່ໄດ້ສ້າງການພົວພັນທາງການທູດຢ່າງເປັນທາງການ.
ທ່ານໄບເດັນ ຈະແຕ່ງຕັ້ງນັກການທູດສະລັດຄົນທໍາອິດໄປປະຈໍາການຢູ່ພູມິພາກໝູ່ເກາະປາຊີຟິກ ໃນເວທີການປະຊຸມ. ອົງການ USAID ຈະສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຂອງພວກເຂົາເຈົ້າອີກຄັ້ງໃນນະຄອນຫຼວງຊູວາຂອງປະເທດຟີຈິ ພາຍໃນເດືອນກັນຍາປີໜ້ານີ້.
ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວໃນລະຫວ່າງການກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ຜູ້ນໍາປະເທດຈາກຂົງເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດວ່າ “ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະເທດອາເມຣິກາມີລັກສະນະກົງໄປກົງມາ, ແລະທົ່ວໂລກ ກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງພວກເຈົ້າ, ພ້ອມດ້ວຍຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະເທດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກທັງຫຼາຍ,” ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວຕື່ມວ່າ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອອັນໃໝ່ຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນເພື່ອ “ໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ຂົງເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກເປັນ
ເຂດທີ່ເສລີແລະເປີດກວ້າງ, ມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະໝັ້ນຄົງ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍເປັນຂົງເຂດທີ່ແນ່ນອນ ແລະມີການປັບໂຕທີ່ດີ.”
ແຜນການຂອງວໍຊິງຕັນ ແມ່ນເພື່ອສ້າງສາຍພົວພັນທາງການທູດທີ່ເລິກເຊິ່ງກັບປະເທດໝູ່ເກາະປາຊີຟິກ ເນື່ອງຈາກມີຄວາມກັງວົນ ກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍອິດ ທິພົນເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຈີນ ຢູ່ໃນພູມິພາກດັ່ງກ່າວ.
ໃນກ່ອນໜ້ານີ້, ປະເທດໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ ໄດ້ລະບຸວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ເຊັນລົງນາມໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມ ລະຫວ່າງການໂຮມຊຸມນຸມທີ່ສໍາຄັນໃນລະ ດັບສູງ, ພຽງ 5 ເດືອນລຸນຫຼັງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຊັນລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງຄວາມ ໝັ້ນຄົງກັບປະເທດ ຈີນ ໄປແລ້ວ.
ທ່ານຄຣິສ ຈອນສໂຕນ (Chris Johnstone), ທີ່ປຶກສາລະດັບສູງຂອງສູນກາງການສຶກສາລະຫວ່າງຍຸດທະສາດແລະສາກົນ ເຊິ່ງມີສໍານັກງານຢູ່ນະຄອນ ຫຼວງວໍຊິງຕັນ ກ່າວວ່າ “ຈີນ ມີຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະສ້າງສາຍສໍາພັນທາງທະ ຫານກັບບາງປະເທດໝູ່ເກາະເຫຼົ່ານີ້ ເຊິ່ງມີຢ່າງໜ້ອຍສອງ-ສາມແຫ່ງ.”