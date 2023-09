ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາ​ວຸ​ໂສ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ແຂວງ ແດ-ແອ​ລ-ຊົວ ທີ່​ອຸ​ດົມ​ສົງ​ບູນ​ໄປ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ​ມັນ​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ຊີ​ເຣຍ ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້ ໃນ​ການ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ຜ່ອ​ນ​ຄາຍ​ການ​ລຸ​ກ​ຮື້​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ ອາ​ຣັບຕ່າງໆ​ຕໍ່​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຂອງ​ຊາວ ເຄີດ ທີ່​ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມບໍ່​ໝັ້ນ​ຄົງ​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ ຊີ​ເຣຍ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ສະ​ຫະ​ລັດ, ແຫຼ່ງ​ຂ່າວ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ແລະ ຜູ້​ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ.

ການ​ລຸກ​ຮື້​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ອາ​ຣັບ​ນຶ່ງ​ຕໍ່​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຂອງ​ທະ​ຫານ​ບ້ານ​ຊາວ​ເຄີດ YPG ໄດ້​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ, ດ້ວຍຫຼາຍກວ່າ 150 ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ແລະ ຫຼາຍ​ສິບ​ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ. ພວກ​ທະ​ຫານ​ບ້ານ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ເປັນ​ກະ​ດູ​ສັນ​ຫຼັງ​ຂອງກອງ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ຊີ​ເຣຍ ຫຼື SDF ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ໂດຍ ສະ​ຫະ​ລັດ, ແລະ ການ​ລຸກ​ຮື້​ຂຶ້ນ​ແມ່ນ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ຕໍ່​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຂັບ​ໄລ່​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ​ອອກ​ຈາກ​ພື້ນ​ທີ່​ພາກ​ເໜືອ ແລະ ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ທີ່ກວ້າງ​ຂວາງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ປີ 2019.

ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ສຳ​ລັບ​ ຊີ​ເຣຍ ທ່ານ ອີ​ແທນ ໂກ​ລ​ຣິ​ດ​ຈ໌ ແລະ ພົນ​ຕີ ໂຈ​ລ໌ ວາວ​ (Joel Vowell), ຜູ້​ທີ່​ນຳ​ພາ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ, ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ຊົນ​ເຜົ່າ ແລະ ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການ SDF ແລະ ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ຈະ “ແກ້​ໄຂ​ຄວາມບໍ່​ພໍ​ໃຈ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ” ແລະ ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ໃຫ້​ໄວ​ເທົ່າ​ທີ່​ຈະ​ໄວ​ໄດ້ ແລະ ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ແລະ ບາດ​ເຈັບ,” ອີງ​ຕາມ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ.

ການ​ຈັບ​ກຸມ​ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການ ອາ​ຣັບ ທີ່​ທໍ​ລະ​ຍົດ​ໃນ​ເດືອນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ໂດຍ SDF ໄດ້​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ວຸ້ນ​ວາຍ​ທີ່ບໍ່​ດົນ​ໄດ້​ແຜ່​ລາມ​ໄປ​ສູ່ຫຼາຍ​ເມືອງ​ຈາກ ບູ​ໄຊ​ຣາ ຫາ ຊູ​ເຮ​ລ໌, ໃນ​ເຂດ​ນ້ຳ​ມັນ​ທີ່​ເປັນ​ໝາກ​ຫົວ​ໃຈ​ຂອງ​ເຂດ​ແດນ​ຂອງ​ຊົນ​ເຜົ່າ ອາ​ຣັບ ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ແມ່​ນ້ຳ ຢູ​ເຟ​ຣດ​ສ໌.

Senior U.S. officials visited Syria's eastern oil-rich Deir el-Zour province on Sunday in an attempt to defuse an uprising by Arab tribes against Kurdish rule that is destabilizing northeast Syria, U.S. officials, security sources, and residents said.

An Arab tribal backlash against the rule of the Kurdish YPG militia has led to clashes, with over 150 killed and dozens injured. The militia forms the backbone of the U.S.-backed Syrian Democratic Forces (SDF), and the uprising is the biggest threat to their rule since they finally drove Islamic State out of a swathe of the country's north and east in 2019.

U.S. Deputy Assistant Secretary of State for Syria Ethan Goldrich and Major General Joel Vowell, who heads the coalition against Islamic State, met Arab tribal leaders and SDF commanders and agreed to "address local grievances" and "de-escalate violence as soon as possible and avoid casualties," the State Department said.

The arrest of a renegade Arab commander last month by the SDF sparked unrest that soon swept a string of towns from Busayrah to Shuhail, in a strategic oil belt in the heart of Arab tribal territory east of the Euphrates River.