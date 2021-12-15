ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງສະຫະລັດ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ອີຣ່ານ ບໍ່ສາມາດຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ການທູດນິວເຄລຍເພື່ອ “ຖ່ວງດຶງໃຫ້ຊ້າ” ຢູ່ໃນການເຈລະຈາທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽນນາ ປະເທດອອສເຕຣຍໃນການຟື້ນຟູຂໍ້ຕົກລົງປີ 2015 ຄືນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ ອີຣ່ານ ໄດ້ຮັບລະເບີດນິວເຄລຍນັ້ນ.
"ແລະພວກເຮົາເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຖ້າອີຣ່ານເຂົ້າຫາການເຈລະຈາຢູ່ວຽນນາຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະມີຄວາມຕັ້ງໃຈ, ພວກເຮົາກໍຈະສາມາດບັນລຸ ແລະປະຕິບັດຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ. ແຕ່ວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ ອີຣ່ານ ເລັ່ງໂຄງການນີວເຄລຍຂອງຕົນໃຫ້ໄວຂຶ້ນແລະໃຊ້ການທູດທາງນິວເຄລຍຂອງຕົນເພື່ອຖ່ວງດຶງໃຫ້ຊ້າ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ, ທ່ານນາງ ລິນດາ ໂທມັສ-ກຣີນສຟຽວ (Linda Thomas-Greenfield) ກ່າວຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ.
ທ່ານນາງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າເສຍໃຈທີ່ຈະຕ້ອງລາຍງານວ່າ ນັ້ນແມ່ນສິ່ງ ທີ່ປາກົດວ່າໄດ້ເກີດຂຶ້ນແທ້ໆຢູ່ໃນການເຈລະຈາ JCPOA ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ວຽນນາ."
ທ່ານນາງກ່າວຢ້ຳອີກວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນ “ກຽມພ້ອມຢ່າງເຕັມທີ່” ເພື່ອຈະຍົກເລີກບັນດາມາດຕະການລົງໂທດທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຕົນ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຮູ້ກັນຢ່າງເປັນທາງການວ່າ ແຜນການປະຕິບັດງານຮ່ວມກັນຮອບດ້ານ. ສິ່ງນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ ອີຣ່ານ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດດ້ານເສດຖະກິດຈາກຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານນາງ ໂທມັສ-ກຣີນສຟຽວ (Thomas-Greenfield) ກ່າວວ່າ ອີຣ່ານ ໄດ້ຖືເອົາໂອກາດໃນການເຈລະຈາຮອບຫລ້າສຸດທີ່ເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 29 ພະຈິກນີ້ ເຮັດການເກາະຜິດທາງນິວເຄລຍຄັ້ງໃໝ່ ແລະຮັກສາທ່າທີ "ທີ່ບໍ່ຈະແຈ້ງ, ບໍ່ ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງ, ແບບຢູ່ສູງສຸດ ແລະບໍ່ມີລັກສະນະສ້າງສັນ" ກ່ຽວກັບທັງບັນຫານິວເຄລຍ ແລະການລົງໂທດ.
ສະຫະລັດກໍາລັງເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາໂດຍທາງອ້ອມ ເພາະວ່າໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນພາຍໃຕ້ລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ ໃນປີ 2018. ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນນະຄອນນິວຢອກນັ້ນ, ເອກອັກ ຄະລັດຖະທູດຂອງທັງ ສະຫະລັດ ແລະ ອີຣ່ານກໍໄດ້ນັ່ງຢູ່ອ້ອມໂຕະດຽວກັນໃນກອງປະຊຸມສະພາຄວາມຫມັ້ນຄົງ.
ທູດພິເສດ ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານນິວເຄລຍຂອງ ອີຣ່ານ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບເຈດຕະນາຂອງປະເທດນັ້ນ.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ, “ຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າຢ່າງຈະແຈ້ງເລີຍວ່າ: ການກະທຳຂອງອີຣ່ານ ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ ອີຣ່ານ ມີຂໍ້ໄດ້ປຽບໃດໆໃນການເຈລະຈາ ແລະມັນມີແຕ່ຈະເພີ້ມທະວີຄວາມວິຕົກກັງວົນຂອງພວກເຮົາຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ອີຣ່ານເທົ່ານັ້ນ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ມາຈິດ ຕາກຄ໌ ຣາແວນຊີ (Majid Takht Ravanchi) ກ່າວຕໍ່ສະພາວ່າ: “ຄວາມຈິງແລ້ວແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ຖືກຕັດຂາດຈາກສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຮົາຢູ່ພາຍໃຕ້ JCPOA ມາເປັນເວລາເກືອບ 4 ປີແລ້ວ.
ທ່ານກ່າວອີກວ່າ, ປະຊາຊົນ ອີຣ່ານ ມີຄວາມຮູ້ສຶກເຖິງຜົນກະທົບຂອງການລົງໂທດເຫລົ່ານັ້ນ.
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