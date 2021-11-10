ສະຫະລັດ ຈັດໃຫ້ວັນພະຫັດມື້ອື່ນນີ້ເປັນວັນພັກ ວັນນັກລົບເກົ່າ, ເພື່ອເປັນກຽດໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່ເປັນທະຫານຂອງປະເທດ.
ໃນມື້ວັນພັກ ໄດ້ມີການຈັດພິທີ ແລະການສວນສະໜາມໃນຫລາຍໆເຂດຂອງປະເທດ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານລອຍດ໌ ອອສຕິນ ມີກໍາໜົດທີ່ຈະວາງພວງມາລາທີ່ຂຸມຝັງສົບນັກລົບນິລະນາມ, ເຊິ່ງເປັນອະນຸສອນສະຖານທາງປະຫວັດສາດ ເພື່ອເປັນກຽດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກໃນກອງທັບສະຫະລັດຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດລະບຸຊື່ ຫລືຍັງຄົງສູນຫາຍ.
ປີນີ້ ເປັນວັນຄົບຮອບ 100 ປີຂອງການສ້າງຕັ້ງຂຸມຝັງສົບດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງໄດ້ຕັ້ງຢູ່ໃນບໍລິເວນສຸສານແຫ່ງຊາດ ອາລິງຕັນ, ນອກນະຄອນຫລວງ ວໍຊິງຕັນ.
ວັນພັກນີ້ ໄດ້ກາຍມາເປັນວັນພັກແຫ່ງຊາດໃນປີ 1926. ໃນເວລານັ້ນ, ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ ວັນຢຸດການສູ້ລົບ, ເຊິ່ງເປັນການສະເຫລີມສະຫລອງ ໃນວັນທີ່ເຢຍລະມັນຍອມຈໍານົນໃນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 1 ຄືໃນວັນທີ 11 ພະຈິກ, ປີ 1918.
ສະພາສູງໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນວັນນັກລົບເກົ່າໃນປີ 1954, ແລະວັນພັກແຫ່ງຊາດນີ້ ໄດ້ເປັນກຽດໃຫ້ແກ່ທະຫານອາເມຣິກາທຸກໆຄົນ, ບໍ່ແມ່ນແຕ່ທະຫານຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງທີ່ອອກໄປຕໍ່ສູ້ໃນສົງຄາມເທົ່ານັ້ນ. ວັນພັກນີ້ ແມ່ນຕ່າງ ຈາກວັນແມັມໂມຣຽລເດ (Memorial Day) ໃນເດືອນພຶດສະພາ, ເຊິ່ງໄດ້ໄວ້ອາໄລໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດໃນລະຫວ່າງການຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່ທາງທະຫານ.
ອີງຕາມລາຍງານກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນການສໍາຫລວດພົນລະເມືອງ, ສະຫະລັດມີນັກລົບເກົ່າຢູ່ປະມານ 18 ລ້ານຄົນ.
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