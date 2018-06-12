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ປ. ທຣຳ ກ່າວວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ ຈະ​ປົດ ອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍ ​ຂອງ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ

ປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ພ້ອມທັງ ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ລົງນາມ ໃນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ ຈະສືບຕໍ່ເຈລະຈາກັນ ແລະສາບານ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີ ການດຳເນີນ ສືບຕໍ່ສົນທະນາກັນ ຫຼັງຈາກທີ່ມີການພົບປະ ສຸດຍອດ ທີ່ໂຮງແຮມຄາແພລລາ ໃນເກົາຊັນຕາໂຣຊາ, ສິງກະໂປ, 12 ມິຖຸນາ 2018

ໃນຂໍ້​ຕົກລົງ ທີ່​ໄດ້​ລົງ​ນາມກັນ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້ ທີ່​ສິງກະ​ໂປ, ຜູ້ນຳ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ທ່ານ​ກິມ
ຈົງ ອຶນ “​ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນ ​ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນໝາຍຢ່າງໜັກແໜ້ນ ແລະບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ເພື່ອສຳເລັດເສັດສິ້ນທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ແຫຼມ​ເກົາຫຼີ​ ເປັນເຂດປອດ​ອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍ,”
ໃນ​ຂະນະ​

ທີ່ ​ປະທານາທິບໍດີ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນລ ທຣຳ ​“ມີຄວາມໝັ້ນໝາຍທີ່ຈະສະໜອງ​ການຄຳປະກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ” ​ຕໍ່​ເກົາ​ຫຼີເໜືອ.

​ເອກ​ກະສາ​ນດັ່ງກ່າວ ຍັງ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້ ​ປະ​ເທດທັງສອງ ປະກອບສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ຄວາມ
​ພະ ຍາຍາມ ທີ່​ຈະ​ສ້າງສັນຕິ​ຖາວອນ ໃນແຫຼມ​ເກົາຫຼີ​ ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ສາຍ​ພົວພັນໃໝ່
ລະຫວ່າງ​ສະຫະລັດ ກັບ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ແລະ​ເກັບ​ກຳ​ເອົາ​ຊາກກະດູກຂອງພວກຊະເລີຍ
ເສິກ ​ແລະ​ ທະ ຫານສະຫະລັດ ​ທີ່​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ໃນປາງ​ສົງຄາມ. ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ ຍັງ​ໄດ້
ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາ ທີ່​ຈະ​ຈັດການ​ເຈລະຈາຕື່ມອີກ ຫລັງຈາກນີ້.

ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ກ່າວຕໍ່ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ ກຣີດາ ​ແວນ ຊັສ​ເຕີ​ເຣັນວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​
ຈະ​ປົດອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍ ​ຂອງ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ.”

ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ອີກ​ວ່າ ບໍ່​ມີ​ຝ່າຍ​ໃດ ໄດ້​າຍື່ນຄຳຂາດ, ​ແລະ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ໃນວັນ​ອັງຄານ
​ມື້​ນີ້ ແມ່ນ​ໝາກຜົນ​ຂອງ​ການ​ເຈລະຈາ​ ມາ​ເປັນ​ຫຼາຍໆ​ເດືອນແລ້ວ​ນັ້ນ.

ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ທ່ານ​ກະ​ຮູ້​ແລ້ວ​ຕວະ​ວ່າ ມັນ​ອາດ​ຈະ​ລົງ​ເອີຍ ຈາກ​ການ
​ເຮັດ​ສົງຄາມ​ກັນ ກໍ​ເປັນ​ໄດ້, ມັນ​ອາດ​ຈະ​ຈົບ​ລົງ​ດ້ວຍ​ການ​ທີ່​ມີ​ຜູ້​ຄົນ ຫຼາຍ​ລ້ານ​ຄົນ
- ທ່ານ​ກໍ​ຊາບ​ດີ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ເກົາຫຼີເໜືອ, ​ນະຄອນໂຊລ ມີປະຊາກອນ 28 ລ້ານ​ຄົນ,
ຊຶ່ງ​ມັນ​ສາມາດ​ຈົບ​ລົງ​ດ້ວຍການ​ມີ​ຜູ້​ຄົນ​ລົ້ມ​ຕາຍ, ​ແຕ່​ວ່າ ມັນ​ຈົບ​ລົງ​ດ້ວ​ຍການ​
ຕົກລົງກັນ.”​

ທ່ານ​ທຣຳ ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວກັບ ວີ​ໂອ​ເອວ່າ ທະຫານສະຫະລັດ ທີ່​ປະຈຳການ​ໃນ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້
ຍັງ​ຈະ​ປະຈຳການ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນຕໍ່ໄປ, ​ແຕ່​ກໍໄດ້ປະກາດ ຜ່ອນຜັນນຶ່ງຂໍ້ ທີ່​ເກົາຫຼີເໜືອຕ້ອງ
ການມາດົນນານແລ້ວ.

ທ່ານກ່າວວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຢຸດເຊົາການຊ້ອມລົບ ທີ່​ຕ້ອງ​ສິ້ນ​ເປືອງ​ເງິນ​ຢ່າ​ງມະຫາ
ສານ​ນັ້ນ.”

ທ່ານ​ທຣຳ ຍັງ​ໄດ້ກ່າວ​ທີ່ກອງ​ປະຊຸມ​ຖະ​ແຫຼ​ງຂ່າວ ​ໃນ​ເວລາ​ຕໍ່​ມາ​ວ່າ ການ​ລົງ​ໂທດ
​ຂອງ​ສະຫະລັດ ຕໍ່​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ​ ຍັງ​ຈະ​ມີ​ຜົນ​ບັງຄັບ​ໃຊ້​ຢູ່ ຈົນ​ກວ່າ​ວ່າ ​ໂຄງການ​ອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍຂອງເກົາຫຼີ​ເໜືອ “​ແມ່ນ​ບໍ່​ເປັນ​ບັນຫາແລ້ວ​ນັ້ນ.”

​ສຳລັບການກວດສອບ​ນັ້ນ. ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ແລະ​ທ່ານ​ກິ​ມ ​ໄດ້​ໂອ້​ລົມ
​ສົນທະນາ​ໃນ​ເລື້ອງທີ່​ວ່ານີ້ ແລະການສັງເກດການກ່ຽວກັບການປົດ​ອາວຸດນິວ​ເຄລຍສາມາດບັນລຸໄດ້ “​ໂດຍ​ສົ່ງ​ຜູ້​ຄົນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ໄປທີ່ນັ້ນ.” ທ່ານ​ຍັງ​ທຳນາຍວ່າ
ທ່ານ​ກິມ ຈະ​ເລີ້ມ​ເຮັດວຽກໃນ​ທັນທີ ​ເພື່ອ​ “ປະຕິບັດ​ຕາມ” ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຈັບມືກັບ ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ທີ່ໂຮງແຮມຄາແພລລາ ໃນເກາະຊັນຕາໂຣຊາ, ສິງກະໂປ, 12 ມິຖຸນາ 2018.
ປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຈັບມືກັບ ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ທີ່ໂຮງແຮມຄາແພລລາ ໃນເກາະຊັນຕາໂຣຊາ, ສິງກະໂປ, 12 ມິຖຸນາ 2018.

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