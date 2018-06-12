ໃນຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ໄດ້ລົງນາມກັນໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ທີ່ສິງກະໂປ, ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ
ຈົງ ອຶນ “ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນ ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນໝາຍຢ່າງໜັກແໜ້ນ ແລະບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ເພື່ອສຳເລັດເສັດສິ້ນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ແຫຼມເກົາຫຼີ ເປັນເຂດປອດອາວຸດນິວເຄລຍ,”
ໃນຂະນະ
ທີ່ ປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ “ມີຄວາມໝັ້ນໝາຍທີ່ຈະສະໜອງການຄຳປະກັນຄວາມປອດໄພ” ຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ.
ເອກກະສານດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ປະເທດທັງສອງ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມ
ພະ ຍາຍາມ ທີ່ຈະສ້າງສັນຕິຖາວອນ ໃນແຫຼມເກົາຫຼີ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນໃໝ່
ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບເກົາຫຼີເໜືອ ແລະເກັບກຳເອົາຊາກກະດູກຂອງພວກຊະເລີຍ
ເສິກ ແລະ ທະ ຫານສະຫະລັດ ທີ່ຫາຍສາບສູນໃນປາງສົງຄາມ. ທັງສອງຝ່າຍ ຍັງໄດ້
ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ຈະຈັດການເຈລະຈາຕື່ມອີກ ຫລັງຈາກນີ້.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວວີໂອເອ ກຣີດາ ແວນ ຊັສເຕີເຣັນວ່າ “ພວກເຮົາແມ່ນ
ຈະປົດອາວຸດນິວເຄລຍ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.”
ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ບໍ່ມີຝ່າຍໃດ ໄດ້າຍື່ນຄຳຂາດ, ແລະຂໍ້ຕົກລົງໃນວັນອັງຄານ
ມື້ນີ້ ແມ່ນໝາກຜົນຂອງການເຈລະຈາ ມາເປັນຫຼາຍໆເດືອນແລ້ວນັ້ນ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ທ່ານກະຮູ້ແລ້ວຕວະວ່າ ມັນອາດຈະລົງເອີຍ ຈາກການ
ເຮັດສົງຄາມກັນ ກໍເປັນໄດ້, ມັນອາດຈະຈົບລົງດ້ວຍການທີ່ມີຜູ້ຄົນ ຫຼາຍລ້ານຄົນ
- ທ່ານກໍຊາບດີ ກ່ຽວກັບເກົາຫຼີເໜືອ, ນະຄອນໂຊລ ມີປະຊາກອນ 28 ລ້ານຄົນ,
ຊຶ່ງມັນສາມາດຈົບລົງດ້ວຍການມີຜູ້ຄົນລົ້ມຕາຍ, ແຕ່ວ່າ ມັນຈົບລົງດ້ວຍການ
ຕົກລົງກັນ.”
ທ່ານທຣຳ ຍັງໄດ້ກ່າວກັບ ວີໂອເອວ່າ ທະຫານສະຫະລັດ ທີ່ປະຈຳການໃນເກົາຫຼີໃຕ້
ຍັງຈະປະຈຳການຢູ່ທີ່ນັ້ນຕໍ່ໄປ, ແຕ່ກໍໄດ້ປະກາດ ຜ່ອນຜັນນຶ່ງຂໍ້ ທີ່ເກົາຫຼີເໜືອຕ້ອງ
ການມາດົນນານແລ້ວ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະຢຸດເຊົາການຊ້ອມລົບ ທີ່ຕ້ອງສິ້ນເປືອງເງິນຢ່າງມະຫາ
ສານນັ້ນ.”
ທ່ານທຣຳ ຍັງໄດ້ກ່າວທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ໃນເວລາຕໍ່ມາວ່າ ການລົງໂທດ
ຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ ຍັງຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຢູ່ ຈົນກວ່າວ່າ ໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອ “ແມ່ນບໍ່ເປັນບັນຫາແລ້ວນັ້ນ.”
ສຳລັບການກວດສອບນັ້ນ. ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານແລະທ່ານກິມ ໄດ້ໂອ້ລົມ
ສົນທະນາໃນເລື້ອງທີ່ວ່ານີ້ ແລະການສັງເກດການກ່ຽວກັບການປົດອາວຸດນິວເຄລຍສາມາດບັນລຸໄດ້ “ໂດຍສົ່ງຜູ້ຄົນຫຼວງຫຼາຍໄປທີ່ນັ້ນ.” ທ່ານຍັງທຳນາຍວ່າ
ທ່ານກິມ ຈະເລີ້ມເຮັດວຽກໃນທັນທີ ເພື່ອ “ປະຕິບັດຕາມ” ຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນ.
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