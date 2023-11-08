ວໍຊິງຕັນ ແລະ ບັນດາພັນທະມິດຂອງອົງການ NATO ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະກ່າວຢ້ຳເຖິງການລະງັບ ກ່ຽວກັບ ສົນທິສັນຍາສົງຄາມເຢັນຂອງ ຣັດເຊຍ ເພື່ອຈຳກັດການຂະຫຍາຍອາວຸດທຳມະດາໃນ ຢູໂຣບ, ໂດຍທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າ “ບໍ່ມີທາງເລືອກ” ມີແຕ່ຖອນຕົວອອກ.
ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນການບໍ່ແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດໄດ້ກ່າວວ່າ ນີ້ຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບທີ່ໃຫຍ່ ໃນສະໜາມລົບ.
ການລະງັບສົນທິສັນຍາ ກ່ຽວກັບ ກອງກຳລັງຕິດອາວຸດທຳມະດາໃນ ຢູໂຣບ “ຈະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການຍັບຢັ້ງ ແລະ ປ້ອງກັນຂອງພັນທະມິດອົງການ NATO ດ້ວຍການຍົກເລີກຂໍ້ຫ້າມຕ່າງໆ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການວາງແຜນ, ການສົ່ງທະຫານ ແລະ ການປະຕິບັດການ, ເຊິ່ງແມ່ນການຫ້າມທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ຜູກມັດກັບ ຣັດເຊຍ ຫຼັງຈາກການຖອນຕົວຂອງ ມົສກູ,” ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ເຈກ ຊຸລລີວານ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ.
ສົນທິສັນຍາປີ 1990 ດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກອອກແບບເພື່ອປ້ອງກັນແຕ່ລະຝ່າຍຈາກການມີໂຄງຮ່າງອຳນາດຫຼັງສົງຄາມເຢັນ, ເຊິ່ງໃນເວລານັ້ນ, ແມ່ນກຸ່ມພັນທະມິດ NATO ແລະ ກຸ່ມ ວໍຊໍ ຂອງອະດີດສະຫະພາບໂຊຫວຽດ, ບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະລວມກອງກຳລັງ ສຳລັບການໂຈມຕີກະທັນຫັນ.
ພ້ອມກັນນັ້ນມັນຍັງໄດ້ກຳນົດຂີດຈຳກັດທີ່ເທົ່າທຽມກັນໃນຈຳນວນຂອງລົດຖັງ, ຍານພາຫະນະຕໍ່ສູ້ຫຸ້ມເກາະ, ປືນໃຫຍ່ຂະໜາດໜັກ, ເຮືອບິນລົບ ແລະ ເຮລິຄັອບເຕີໂຈມຕີ ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ໃນດິນແດນລະຫວ່າງມະຫາສະໝຸດ ແອັດແລນຕິກ ແລະ ພູສູງ ຢູຣາລ.