ມັນເປັນວັນທີ່ຍາວ ແລະ ເມື່ອຍຢູ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ເຊິ່ງການໃຫ້ປາກຄຳໃນການສືບສວນເພື່ອຟ້ອງປະທານາທິບໍດີ ຂອງສະພາຕ່ຳໄດ້ໃຊ້ເວລາດົນກວ່າ 11 ຊົ່ວໂມງ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາໃນຄະນະກຳມະການສືບລັບໄດ້ຟັງການໃຫ້ປາກຄຳຈາກພິຍານສາມຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຍິນການລົມໂທລະສັບໂດຍກົງລະຫວ່າງທ່ານ ທຣຳ ກັບປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດິເມຍ ເຊເລັນສກີ, ເວລາທີ່ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ຖືກຂໍໃຫ້ສືບສວນຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ.
ພັນໂທທະຫານບົກ ທ່ານ ອາເລັກແຊນເດີ ວິນແມນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານລະດັບສູງ ກ່ຽວກັບ ຢູເຄຣນ ໃນສະພາການຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວໄດ້ກ່າວວ່າ ການລົມໂທລະສັບຂອງທ່ານ ທຣຳ ແມ່ນ “ບໍ່ເໝາະສົມ” ແລະ “ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ແທ້ຈິງແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກເຊື່ອໃນສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນ. ມັນຄົງເປັນອົງປະກອບນຶ່ງຂອງຄວາມຕົກໃຈທີ່ບາງເທື່ອ, ໃນແງ່ມຸມໃດນຶ່ງ, ຄວາມຢ້ານກົວທີ່ສຸດຂອງຂ້າພະເຈົ້າກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍ ຢູເຄຣນ ຂອງພວກເຮົາວ່າມັນອາດເກີດຂຶ້ນແນວໃດນັ້ນແມ່ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນແລ້ວ.”
ທ່ານ ວິນແມນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຂໍຮ້ອງຂອງທ່ານ ທຣຳ ໃຫ້ສືບສວນທ່ານ ໄບເດັນ “ບໍ່ໄດ້ມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບຜົນປະໂຫຍດດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງ ສະຫະລັດ” ແລະ ບໍ່ແມ່ນພາກສ່ວນຂອງຈຸດປະສົງທີ່ທ່ານ ວິນແມນ ແລະ ຄົນອື່ນໄດ້ກະກຽມສຳລັບທ່ານ ທຣຳ ກ່ອນການໂທລະສັບນັ້ນ.
ທ່ານ ວິນແມນ ໄດ້ປາກົດຕົວຕໍ່ໜ້າຄະນະກຳມະການໃນຊຸດທະຫານບົກຂອງທ່ານເຕັມຊຸດ, ລວມທັງຫຼຽນກາສຳລັບການບາດເຈັບຈາກສົງຄາມ ອີຣັກ.
ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີວ່າ ທ່ານ ວິນແມນ ແມ່ນ “ຂ້າລັດຖະການລຳອຽງລະດັບຕ່ຳ.” ທ່ານ ວິນແມນ ໄດ້ເອີ້ນການໂຈມຕີໃສ່ຂ້າລັດຖະການທີ່ໃຫ້ປາກຄຳວ່າ “ຄວນຖືກຕິຕຽນ,” ໃນຂະນະທີ່ກ່າວເນັ້ນວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ລຳອຽງ 100 ເປີເຊັນ ແລະ ໄດ້ມາເພື່ອບອກຂໍ້ເທັດຈິງເທົ່ານັ້ນ.
ທ່ານນາງ ເຈັນນີເຟີ ວິລລຽມສ໌, ທີ່ປຶກສາການຕ່າງປະເທດສຳລັບຮອງປະທານາທິບໍດີ ໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ກໍໄດ້ໃຫ້ປາກຄຳໃນວັນອັງຄານວານນີ້ເຊັ່ນກັນ. ທ່ານນາງໄດ້ຍິນການລົມໂທລະສັບ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຂໍຮ້ອງຂອງທ່ານ ທຣຳ ເພື່ອສືບສວນທ່ານ ໄບເດັນ ແມ່ນ “ຜິດປົກກະຕິ” ເພາະວ່າມັນລວມມີ “ບັນຫາການເມືອງພາຍໃນປະເທດ” ແລະ ບໍ່ແມ່ນນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດ.
ທ່ານນາງ ວິລລຽມສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນເຈົ້າໜ້າການຕ່າງປະເທດ 14 ປີຂອງທ່ານນາງນັ້ນ, ທ່ານນາງໄດ້ຍິນການໂທລະສັບຂອງປະທານາທິບໍດີຫຼາຍຄົນ ແຕ່ບໍ່ມີອັນໃດຄືກັບສິ່ງທີ່ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຂໍ.
ຫຼັງຈາກການພັກຜ່ອນ, ຄະນະກຳມະການກໍໄດ້ຟັງການໃຫ້ປາກຄຳຈາກພິຍານອີກສອງຄົນຄືເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເຄີດ ໂວລເກີ, ອະດີດທູດພິເສດ ສະຫະລັດ ປະຈຳ ຢູເຄຣນ ກັບທ່ານ ທິມ ມໍຣິສສັນ ອຳນວຍການພະແນກບັນຫາໃນທະວິບ ຢູໂຣບ ຂອງສະພາການຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ.