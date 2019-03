ສະຫະລັດ ໄດ້ສະເໜີ ໃຫ້ຫລຸດ ງົບປະມານ ດ້ານປ້ອງກັນ ລູກສອນໄຟ ຂອງຕົນລົງ

ສະຫະລັດ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຫລຸດງົບປະມານ ດ້ານປ້ອງກັນລູກສອນໄຟ ຂອງຕົນລົງໃນ

ຂະນະທີ່ຝ່າຍປໍລະປັກຣັດເຊຍ ຈີນ ອີຣ່ານ ແລະເກົາຫຼີເໜືອສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມກ້າວ

ໜ້າທັນສະໄໝແລະເພີ້ມທະວີຄວາມສາມາດທາງດ້ານ ລູກສອນໄຟ ຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່

ຕໍ່ໄປ. ທຳນຽບຫ້າແຈ ອະທິບາຍເຖິງໂຄງການ ຫຼຸດເງິນ​ທຶນ ຂອງ​ອົງ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ລູກ​

ສອນໄຟຈາກ 9 ພັນ 9 ຮ້ອຍລ້ານໂດລາໃນປີກາຍນີ້ລົງສູ່ 9 ພັນ 4 ຮ້ອຍລ້ານໂດລາ

ໃນງົບປະມານປີນີ້ ໃນການ ຫັນປ່ຽນຈຸດເພັ່ງເລັງ ໄປໃສ່ນະວັດຕະກຳແລະເທັກໂນໂລ

ຈີ ລຸນຫລັງການຂະ ຫຍາຍໂຕຂອງຄວາມສາມາດທາງດ້ານປ້ອງກັນພາຍໃນບໍ່ຫລາຍ

ປີມານີ້. ແຕ່ດັ່ງທີ່ Brian Padden ລາຍງານມານັ້ນກໍແມ່ນວ່າ ພວກນັກວິເຄາະດ້ານ

ປ້ອງ ກັນປະ​ເທດ ພາກັນໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ມີຄວາມຕ້ອງການເງິນທຶນຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຮັບມື

ກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກ​ລູກ​ສອນ​ໄຟທີ່ເພີ້ມ​ຂຶ້ນຕໍ່ຄວາມປອດຂອງສະຫະລັດ ດັ່ງ ສາລີຈະ

ສະເໜີລາຍລະອຽດ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

ອີງຕາມບົດທົບທວນຄືນ ດ້ານລູກສອນໄຟປ້ອງກັນຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ແພນຕາກອນ

ແລ້ວແມ່ນວ່າ ຈີນມີລູກສອນໄຟ​ນິວ​ເຄ​ລຍຢູ່ປະມານ 125 ລູກ ທີ່ສາມາດຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສະຫະ

ລັດໄດ້.

ຣັດເຊຍ ໄດ້ສ້າງຄວາມສາມາດ ດ້ານລູກສອນໄຟ ຄຣູສ ໄລຍະຍາວ ທີ່ສະ ຫະລັດກ່າວ

ວ່າ ເປັນການລະເມີດສັນຍາກຳລັງນິວເຄລຍໄລຍະປານກາງ ທັງ ຍັງອ້າງວ່າ ໄດ້ສ້າງ

ລູກສອນໄຟລຸ້ນໃໝ່ hypersonic hyper-fast ເພີ້ມເຂົ້າ ໃສ່ໃນສາງອາວຸດຍຸທະສາດ

ທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ຢູ່ແລ້ວນັ້ນ.

ເກົາຫລີເໜືອ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວ ເພື່ອຜະລິດລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ຂ້າມທະ

ວີບ ແລະອາດຈະຮື້ຟື້ນການທົດລອງຄືນໃໝ່ ຖ້າວ່າການເຈລະຈາກັບ ສະຫະລັດລົ້ມ

ແຫລວ.

ແລະເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ອີຣ່ານ ກໍໄດ້ອ້າງວ່າ ມີລູກສອນໄຟຄຣູສໄລຍະໄກລູກນຶ່ງ ແລະໄດ້

ທົດລອງສົ່ງດາວທຽມຂຶ້ນ ແຕ່ບໍ່ສຳເລັດຜົນ ຊຶ່ງສະຫະລັດເວົ້າວ່າ ລະ ເມີດຂໍ້ຫ້າມຂອງ

ສະຫະປະຊາຊາດ ໂດຍການໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີຂອງລູກສອນໄຟ ຂີປະນາວຸດ.

ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ທຣຳໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍລະບົບລູກສອນໄຟປ້ອງກັນ ທີ່ ໃຊ້ເຣ

ດາ ທີ່ມີພະລັງແຮງ ແລະລູກສອນໄຟສະກັດກັ້ນ ເພື່ອຍິງໃຫ້ຕົກ ລູກ ສອນໄຟທີ່ຍິງມາ.

ປັດຈຸບັນ ສະຫະລັດມີລູກສອນໄຟສະກັດກັ້ນຢູ່ 44 ລູກ ທີ່ຍິງຈາກໜ້າດິນ ທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້

ຢູ່ໃນອາລາສກາ ທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ທີ່ຈະສະກັດກັ້ນ ລູກສອນໄຟໄລຍະຍາວ ກາງອາກາດ ຢູ່ສູງເທິງບັນຍາກາດ ທັງວາງແຜນວ່າ ຈະໃຫ້ມີຕື່ມ.

ລະບົບ Aegis ກັບ THAAD ແລະ Patriot ແມ່ນອອກແບບມາ ເພື່ອຮັບ ມືກັບລູກ

ສອນໄຟຂະໜາດກາງແລະໄລຍະສັ້ນ.

ຢ່າງໃດກໍດີ ພວກນັກວິເຄາະດ້ານຄວາມປອດໄພກໍເປັນຫ່ວງວ່າ ຂໍ້ສະເໜີຕັດ ງົປປະ

ມານ ຈະເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາດັ່ງກ່າວຢຸດສະງັກ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງ ເຣິແບັກກາ ຈາກ

ສະຖາບັນ ຮັດສັນເວົ້າວ່າ: “ລັດຖະບານສະຫະລັດ ມີຄວາມຈຳເປັນຈະຕ້ອງເພີ້ມທະວີ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານລູກສອນໄຟປ້ອງກັນ ໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍໂຄງ

ການທົດລອງ ບາງທີອາດໃຫ້ມີຈຳນວນລູກສອນໄຟສະກັດກັ້ນເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນດິນແດນ

ຂອງ ສະ ຫະລັດ.”

ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ສະຫະລັດຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ລົງທຶນຫລາຍຂຶ້ນ ເພື່ອພັດທະນາ ເທັກໂນ

ໂລຈີ ເລເຊີ້ ເທິງອະວະກາດ ຊຶ່ງທ່ານນາງກ່າວວ່າ ຈະໄປທຳລາຍລູກ ສອນໄຟໃນເວລາ

ມັນຂຶ້ນໄປ ຫຼືຢູ່ໃນຂັ້ນເລີ້ມຕົ້ນ.

ມັນໄດ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງຄືກັນ ວ່າພວກລູກສອນໄຟຈະມີການຫັນປ່ຽນໄປຈາກ ພາກຕາ

ເວັນອອກກາງ ເພື່ອເພັ່ງເລັງໃສ່ໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກເກົາຫລີເໜືອ.

ທ່ານເບນຳ ເບັນ ຕາລີບລູ ຈາກມຸນນິທິເພື່ອປ້ອງກັນປະຊາທິປະໄຕກ່າວວ່າ: “ພວກເຮົາ

ມີພັນທະມິດ ແລະພາຄີ ຢູ່ທັງສອງພາກສ່ວນຂອງໂລກ ຄືຢູ້ເຂດອ່າວ ເປີເຊຍ ແລະເອ

ເຊຍຕາເວນອອກສຽງເໜືອ ແລະມັນເປັນສ່ວນປະກອບ ຂອງ ພວກເຮົາ ເພື່ອປ້ອງກັນ

ແລະຮັກສາ ເພື່ອຕ້ານຢັນໄພຂົ່ມຂູ່ ຈາກລູກສອນໄຟ ຂອງ ອີຣ່ານ ແລະເກົາຫລີເໜືອ.”

ການເພີ້ມທະວີຈຳນວນລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຈາກຝ່າຍປໍລະປັກຂອງອາເມຣິ ກາ ດັ່ງທີ່ພວກນັກວິເຄາະໄດ້ເວົ້າໄປນັ້ນ ກໍແມ່ນວ່າ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ມີການ ລົງທຶນທໍ່ໆ

ກັນ ທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລູກສອນໄຟປ້ອງກັນ.