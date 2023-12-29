ເຮືອບິນຫຸ່ນຍົນອະວະກາດທີ່ເປັນຄວາມລັບຂອງກອງທັບສະຫະລັດ X-37B ໄດ້ທະຍານຂຶ້ນຈາກລັດຟລໍຣິດາ ໃນເວລາກາງຄືນຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດ ຄັ້ງທີ 7, ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ຖືກສົ່ງຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນດ້ວຍຈະຫຼວດ Falcon Heavy ຂອງບໍລິສັດ SpaceX ທີ່ສາມາດສົ່ງມັນ
ຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນໃນລະດັບທີ່ສູງກວ່າການປະຕິບັດພາລະກິດຄັ້ງກ່ອນໆທີ່ຜ່ານມາ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ Reuters.
ຈະຫຼວດ Falcon Heavy, ປະກອບດ້ວຍຈະຫຼວດທີ່ສຳຄັນ ສາມອັນຕິດກັນ, ສົ່ງສຽງດັງກ້ອງຄຳຣາມຈາກສູນອະວະກາດ ເຄັນເນດີ ຂອງອົງການ NASA ຢູ່ທີ່ແຫຼມຄານາເວີຣາລ ໂດຍບິນຂຶ້ນໃນຕອນກາງຄືນເຊິ່ງມີການຖ່າຍພາບອອກອາກາດສົດ ທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ SpaceX.
ການຍິງສົ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນຂັ້ນຕົ້ນ ແລະຫຼ້າຊ້າມາຫຼາຍກວ່າສອງອາທິດ. ການນັບຖອຍຫຼັງສາມຄັ້ງ ໃນກ່ອນໜ້ານີ້ ໄດ້ຖືກຍົກ ເລີກໄປເນື່ອງຈາກສະພາບອາກາດທີ່ບໍ່ດີ ແລະບັນຫາທາງດ້ານເທັກນິກທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງພາກໃນພື້ນດິນຍຸຕິການດໍາເນີນງານ ກ່ອນທີ່ຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດການບິນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ການປ່ອຍຍານດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນສອງອາທິດຫຼັງຈາກ ຈີນ ໄດ້ປ່ອຍເຮືອບິນອະວະ ກາດຫຸ່ນຍົນຂອງຕົນ ເຊິ່ງຮູ້ຈັກໃນນາມເຊິນຫລົງ (Shenlong) ຫຼື "Divine Dragon," ໃນພາລະກິດຄັ້ງທີສາມ ທີ່ບິນຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2020, ອັນໄດ້ເພີ້ມການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ ໃນດ້ານອະວະກາດຫຼາຍຂຶ້ນ.
ທຳນຽບຫ້າແຈໄດ້ເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດບາງຢ່າງກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງເຮືອບິນ X-37B, ເຊິ່ງເປັນການດຳເນີນງານ ໂດຍກອງທັບອະວະກາດຂອງສະຫະລັດ ພາຍໃຕ້ໂຄງການສົ່ງຍານອະວະກາດດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງກອງທັບ.