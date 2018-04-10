ກຳລັງພິທັກຊາດ ຕຽມຕົວ ໄປປະຕິບັດງານ ຕາມຊາຍແດນ ສະຫະລັດ ກັບ ເມັກຊິໂກ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດອາຣີໂຊນາ ກຳລັງສົ່ງກຳລັງພິທັກຊາດ ໄປຍັງຊາຍແດນສະຫະລັດ
ກັບ ເມັກຊິໂກ ແລະຜູ້ປົກຄອງລັດ ທ່ານ ດັກ ດູຊີ (Doug Ducey) ກ່າວວ່າ ຈະມີ
ການສົ່ງກຳລັງທະຫານ ໃນຈຳນວນຕື່ມອີກ ໄປປະຈຳການ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.
“ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຕາມຊາຍແດນແມ່ນເປັນເລື່ອງກັງວົນຫຼາຍໃນທີ່ນີ້.
2 ສ່ວນ 3 ຂອງຊາຍແດນຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນມີກຳແພງ. ຖ້າຫາກວ່າພວກເຮົາ
ຕ້ອງການທີ່ຈະສ້າງກຳແພງໃສ່ ນຶ່ງສ່ວນສາມ ທີ່ຍັງເຫຼືອນັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນ
ຍິນດີ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມັກໃນສ່ວນທີ່ວ່າ ຊາຍແດນຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນເປີດກວ້າງ
ແລະບໍ່ມີການຄ້ຳປະກັນແຕ່ຢ່າງໃດ, ໂດຍສະເພາະເຂດ ທູຊອນ (Tucson).
ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຄິດວ່າ ພວກເຮົາສາມາດທີ່ຈະໃຊ້ປ້ອມຍາມແລະເທັກໂນໂລຈີ
ໃນພາກພື້ນດິນ,” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານດູຊີ ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວໃນວັນ
ຈັນວານນີ້. ລັດອາຣີໂຊນາ ໄດ້ຮ່ວມສົມທົບກັບລັດເທັກຊັສ ໃນການກຳລັງພິທັກຊາດ
ຈຳນວນ 250 ຄົນ ໄປຍັງເຂດຊາຍແດນ ໃນວັນສຸກຜ່ານມານີ້.
ອີກ 2 ລັດຊາຍແດນ ເຊັ່ນ ນິວເມັກຊິໂກ ແລະຄາລີຟໍເນຍ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີຮ້ອງກຳລັງ
ພິທັກຊາດເຂົ້າປະຈຳການແຕ່ຢ່າງໃດ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຜູ້ປົກຄອງລັດນິວເມັກຊິໂກ
ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລັດຂອງທ່ານ ຈະປະກອບສ່ວນໃນການລະດົມກຳລັງທີ່ວ່ານີ້
ກໍຕາມ. ສ່ວນລັດຄາລີຟໍເນຍ ນັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຂອງທ່ານຈະເຮັດຢ່າງໃດ.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານເຈມສ ແມັຕຕິສ (James Mattis)
ໃດ້ລົງນາມໃນສັບປະດາຜ່ານມານີ້ ອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງກຳລັງພິທັກຊາດ ຈຳນວນ 4 ພັນຄົນ
ໄປ ປະຈຳການຕາມຊາຍແດນ. ຄຳສັ່ງທີ່ວ່ານີ້ ປ່ອຍໃຫ້ທຳນຽບຫ້າແຈ ໄດ້ຮັບງົບ
ປະມານສຳ ລັບກຳລັງແຫ່ງຊາດ ໄປຈົນເຖິງເດືອນກັນຍານີ້.
ນອກນັ້ນຄຳສັ່ງຂອງທ່ານແມັຕຕິສ ຍັງໄດ້ລະບຸຢ່າງຈະແຈ້ງທີ່ວ່າ ກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ
ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະສາມາດຖືອາວຸດ ກໍຕໍ່ເມື່ອຈຳເປັນ
ໃນການປ້ອງກັນຕົວເທົ່ານັ້ນ. ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃນສະບັບນຶ່ງ ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນ
ປະເທດ ໄດ້ລະບຸວ່າ ກຳລັງທັກຊາດ ຈະບໍ່ “ພົວພັນກັບພວກລັກລອບເຂົ້າເມືອງ ຫຼື
ພວກທີ່ຖືກກັກຂັງ” ໂດຍປາດສະຈາກການອະນຸມັດຂອງທ່ານແມັຕຕິສ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໃຫ້ກອງ
ກຳລັງທະຫານ ປະຈຳການຕາມຊາຍແດນຈົນກວ່າວ່າ ກຳແພງໄດ້ສ້າງຂຶ້ນແລ້ວ. ແຕ່ວ່າ
ງົບປະມານຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ລັດຖະສະພາໄດ້ຮັບຜ່ານສະເພາະໃນສ່ວນທີ່ຈຳກັດຂອງ
ການສ້າງກຳແພງໃໝ່ແລະການສ້ອມແປງບາງສ່ວນ ເທົ່ານັ້ນ.
ກຳລັງພິທັກຊາດ ຈຳນວນ 435 ພັນຄົນ ທີ່ຕຽມການໄວ້ນັ້ນ ແມ່ນຈະຖືກຮຽກຕົວ ບໍ່ວ່າ
ຈາກທາງລັດຖະບານກາງ ຫຼືບໍ່ກໍຈາກທາງລັດ. ໃນແຕ່ລະລັດ ແມ່ນມີກຳລັງພິທັກຊາດ
ຂອງຕົນເຊັ່ນດຽວກັນກັບໂປໂຕ ຣີໂກ (Pierto Rico) ແລະວໍຊີງຕັນ ດີ ຊີ. ບັນດາຜູ້ປົກ
ຄອງລັດ ແມ່ນໄດ້ສົ່ງກຳລັງພິທັກຊາດຂອງຕົນ ໄປກຳກັບກ່ຽວກັບເລື່ອງໄພພິບັດທຳ
ມະຊາດຕ່າງໆ ຫຼືບໍ່ກໍຄວາມບໍ່ງຽບສະງົບຂອງພົນລະເຮືອນ ເຊັ່ນການປະທ້ວງອື່ນໆນັ້ນ.
ກົດໝາຍລັດຖະທຳມະນູນຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ລັດຖະບານກາງ ນຳໃຊ້
ກຳລັງພິທັກຊາດ ເຂົ້າໃນ “ນຳໃຊ້ກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານກາງ, ເພື່ອປາບປາມການ
ລຸກຮືຂຶ້ນແລະຂັບໄລ່ພວກທີ່ກະບົດທີ່ຮຸກຮານນັ້ນ.”
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