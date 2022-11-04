ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຫວັງວ່າ ຈະໃຊ້ກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະຫະລັດ-ອາຊ່ຽນ ທີ່ນະຄອນຫລວງພະນົມເປັນ ໃນອາທິດໜ້ານີ້ ເພື່ອສືບຕໍ່ແນວທາງຂອງທ່ານ ໃນການຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນທາງເສດຖະກິດ ແລະຄວາມເປັນກາງທາງດ້ານການທູດໃນພາກພື້ນທີ່ໄດ້ກາຍເປັນສະໜາມລົບ ທາງພູມສາດການເມືອງ ລະຫວ່າງອາເມຣິກາ ແລະຈີນ.
ການຫາທາງເສີມສ້າງພັນທະມິດທາງຍຸດທະສາດໃຫ້ແໜ້ນແກ່ນຂອງທ່ານໄບເດັນ ມີຂຶ້ນຫຼາຍເດືອນຫຼັງຈາກທຳນຽບຂາວ ເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດກອງປະຊຸມສຸດ ຍອດຂອງບັນດາຜູ້ນຳອາຊຽນ ທີ່ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງອາເມຣິ ກາຕໍ່ພາກພື້ນນັ້ນ. ແຕ່ບັນດານັກວິເຄາະ ກ່າວພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມ ທີ່ວໍຊິງຕັນແບບໃນແງ່ລົບກ່ຽວກັບ ການທູດລະດັບສູງວ່າ ມັນຈະສະກັດກັ້ນອິດທິພົນຂອງປັກກິ່ງໃນອາຊຽນໄດ້ ຊຶ່ງເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຫຍັງ ໃນເວລາໃກ້ຈະຮອດກອງປະຊຸມວັນທີ 12 ພະຈິກຂອງກຸ່ມ 10 ປະເທດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ນີ້.
"ທັງນີ້ກໍເພາະວ່າ ຈີນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທາງເສດຖະກິດທີ່ສຳຄັນ ຂອງພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ ແລະຈີນກໍໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂົງເຂດ ໃນການຮ່ວມມື ທີ່ໃຊ້ໄດ້ກັບອາຊຽນ, ຊຶ່ງຫລາຍຂົງເຂດໃນນັ້ນ ກໍໄດ້ກາຍໄປເປັນການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີການຄວບຄຸມແລ້ວ,”
ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງໂຈແອນ ລິນ ເວລິງ (Joanne Lin Weiling), ຜູ້ປະສານງານຮ່ວມຂອງສູນສຶກສາອາຊຽນທີ່ກ່າວຢູ່... ສະຖາບັນ ISEAS Yusof Ishak ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສິງກະໂປ.
ທ່ານນາງໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການເປັນພັນທະມິດຍຸດທະສາດຂອງທ່ານໄບເດັນຢູ່ ໃນພາກພື້ນ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອຕ້ານຈີນ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ຮູ້ສຶກວ່າ ບໍ່ເໝາະສົມຢ່າງສະດວກສຳລັບປະເທດສະມາຊິກຂອງອາຊຽນ ເຊັ່ນ ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ກຳປູເຈຍ, ເຊິ່ງມີ “ສາຍພົວພັນ ແລະການພົວພັນອັນ
ແໜ້ນແຟ້ນກັບຈີນ.” ທ່ານນາງກ່າວຕື່ມວ່າ “ອາຊຽນບໍ່ໄດ້ລະເວັ້ນເອົາຈີນອອກຈາກແນວທາງອິນໂດ-ປາຊີຟິກຂອງຕົນ.”
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນ ຫວັງວ່າຈະຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ຮັບເອົາບັນດາຂົງເຂດເຊັ່ນ ການຮ່ວມມືທາງທະເລ, ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ - ແລະອາດຈະຫຼີກລ້ຽງບັນຫາ ທີ່ສ້າງຄວາມຂັດແຍ້ງຢ່າງຈະແຈ້ງກັບປັກກິ່ງ.
ທ່ານຟລີ ໂຣເບີດສັນ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການອົງການສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດປະຈຳອາຊຽນ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອພະແນກພາສາກຳປູເຈຍວ່າ “ຄວາມເປັນຈິງຢູ່ໃນພາກພື້ນກໍຄືວ່າ ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນສ່ວນໃຫຍ່ ພະຍາຍາມໜັກໜາທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ຖືກບັງຄັບ ໃຫ້ເລືອກເອົາລະຫວ່າງຈີນ ກັບສະຫະລັດ.”