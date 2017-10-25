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ບັນດາສະມາຊິກທັງຫຼາຍຂອງສະພາສະຫະລັດ ກຳລັງກົດດັນໃຫ້ລັດຖະບານຂອງ
ທ່ານທຣຳ ປະກາດເຖິງການກວດລ້າງເຜົ່າພັນ ຕ້ານຊົນເຜົ່າມຸສລິມໂຣຮິງຢາ
ໃນມຽນມາປະເທດທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ ນັບຖືສາສະໜາພຸດ ທີ່ຮູ້ກັນອີກຊື່ນຶ່ງວ່າ ພະມ້ານັ້ນ
ຊຶ່ງໄດ້ມີການເຫັນວ່າ ມີການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ ລະຫວ່າງສາຍພົວພັນທາງການທູດກັບ
ສະຫະລັດ ໃນຮອບຫຼາຍປີຜ່ານມານີ້. ດັ່ງທີ່ Michael Bowman ນັກຂ່າວຂອງ
VOA ໄດ້ລາຍງານມາໃນວັນອັງຄານວານນີ້ກໍແມ່ນວ່າ ຜູ້ແທນສະພາສູງຄະນະນຶ່ງ
ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ເອົາມາດຕະການເຂັ້ມງວດຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຕໍ່ການກົດຂີ່ທີ່ໂຫດຮ້າຍ ແລະການອົບພະຍົບຫລົບໄພຂອງຊາວໂຣຮິງຢາຫຼາຍ
ແສນຄົນໃນມຽນມາ ດັ່ງວັນນະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ
ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ໃນຂະນະທີ່ຊາວມຸສລິມໂຣຮິງຢາ ພວມໄດ້ຮັບຄວາມທໍລະມານຍ້ອນຄວາມຢ້ານກົວ
ຕໍ່ຄວາມປ່າເຖື່ອນໂຫດຮ້າຍໃນແຕ່ລະວັນຢູ່ນັ້ນ ຢູ່ໃນລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ກໍເກີດຄວາມໂມໂຫໂທໂສຢ່າງໃຫຽ່.
ສະມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດ ທ່ານ Cory Gardner ສັງກັດພັກ Republican
ຈາກລັດ Colorado ໃນຄະນະກຳມາທິການຕ່າງປະເທດ ກ່າວວ່າ “ບໍ່ມີອັນໃດ
ທີ່ຈະເປັນຄວາມຫາຍຍະນະທາງດ້ານມະນຸດສະທຳໄປຫຼາຍກວ່ານີ້.”
ສ່ວນສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານ Ben Cardin ສັງກັດພັກ Democrat ຈາກລັດ
ແມຣີແລນໃນຄະນະກຳມາທິການຕ່າງປະເທດຄືກັນ ກໍກ່າວວ່າ “ເຄິ່ງນຶ່ງຂອງປະຊາ
ກອນຊາວໂຣຮິງຢາ ໃນມຽນມາ ໄດ້ຫຼົບໜີ, 600 ພັນຄົນ ໃນຈຳນວນ 1 ລ້ານ
2 ແສນຄົນ.”
ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານ Jeff Merkley ສັງກັດພັກ Democrat ຈາກລັດ Oregon
ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກແມ່ຍິງຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ຖືກຂົ່ມຂືນຊຳເລົາ ມີພວກຜູ້ຊາຍແລະ
ແມ່ຍິງຈຳນວນຫຼາຍພັນຄົນ ຖືກຍິງຕາຍໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາພາກັນອອກຈາກ
ບ້ານໄປ.ໝູ່ບ້ານຕ່າງໆ ໄດ້ຖືກປິດລ້ອມ ແລະປ່ອຍໃຫ້ອົດຫິວຕາຍ.”
ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງບາງທ່ານ ໄດ້ຂຽນບົດສະຫຼຸບບົ່ງຊັດລົງ ກ່ຽວກັບການເອົາ
ບົດບາດຂອງກອງກຳລັງທະຫານມຽນມາ ແລະພວກປະຊົນພົນລະເຮືອນທີ່ຕິດຕາມ
ສິ້ງຊອມເບິ່ງ ແລະຖືເອົາຊາວໂຣຮິງຢາເປັນເປົ້າໝາຍ.
ທ່ານ Cardin ກ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນ ມັນເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ…
ແມ່ນແທ້ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນແມ່ນການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນແທ້ໆ.”
ທ່ານ Cardin ແລະສະມາຊິກທ່ານອື່ນໆ ຢາກໃຫ້ລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ ປະກາດ
ເຖິງການກວດລ້າງເຜົ່າພັນ ຕ້ານຊົນເຜົ່າມຸສລິມໂຣຮິງຢາ ໃນມຽນມາ ຊຶ່ງອາດນຳໄປສູ່
ບາດກ້າວທຳອິດ ໃນການລົງໂທດ ອັນໃໝ່ຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ມຽນມາ. ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ສະຫະລັດເກືອບວ່າຈະໄປເຖິງຈຸດນັ້ນແລ້ວ ຢູ່ໃນອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ທ່ານນາງ Nikki Halley ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາ
ຊາດ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງຢ້ານກົວທີ່ຈະເອີ້ນບົດບາດດັ່ງກ່າວຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່
ມຽນມາ ວ່າ ຄວາມໂຫດຮ້າຍ ເປັນການປຸກລະດົມ ເພື່ອທຳການກວດລ້າງຊົນຊາດ
ກຸ່ມນ້ອຍ.”
ໃນລັດຖະສະພາ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ທັງຫຼາຍພາກັນ ເວົ້າເຖິງ “ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທາລຸນ”
ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຈາກກຸງຢ່າງກຸ້ງ.
ທ່ານ Patrick Murphy ຮອງຜູ້ຊ່ອຍລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ກ່າວວ່າ “ການຍຸຕິ
ຄວາມຮຸນແຮງ ຈະປົກປ້ອງປະຊາຊົນພົນລະເຮືອນ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເປັນມະນຸດ
ສະທຳ ແລະການເຂົ້າເຖິງສື່ມວນຊົນ ນຳເອົາພວກກະທຳຜິດມາຮັບຜິດຊອບ ຈັດຕັ້ງ
ຖິ່ນຖານໃໝ່ຢ່າງປອດໄພ ໃຫ້ແກ່ພວກທີ່ໄດ້ອົບພະຍົບຫຼົບໜີໄປ.”
ໃນຊ່ວງໄລຍະລັດຖະບານໂອບາມາ ສະຫະລັດ ໄດ້ຜ່ອນຜັນການລົງໂທດ ຕໍ່ມຽນມາ
ໃນຂະນະທີ່ ປະເທດດັ່ງກ່າວໃຫ້ການຕ້ອນຮັບການປະຕິຮູບໄປສູ່ປະຊາທິປະໄຕ
ທີ່ໄດ້ນຳເອົາອະດີດຜູ້ນຳ ທ່ານນາງ Aung San Suu Kyi ຂຶ້ນມາມີບົດບາດ.
ປັດນີ້ ມາດຕະການການລົງໂທດ ຄວນຈະນຳເອົາຂຶ້ນມາສົນທະນາກັນ ດັ່ງທີ່ສະມາຊິກ
ຄົນສຳຄັນໄດ້ກ່າວນັ້ນ.
ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານ Bob Corker ສັງກັດພັກ Republican ຈາກລັດ Ten-
nesseeຈາກຄະນະກຳມະການຕ່າງປະເທດ ກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດ ບໍ່ຄວນຈະລະເລີຍ
ມຽນມາ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ມັນກໍອາດເຖິງເວລາແລ້ວ ທີ່ຈະມີການປັບປ່ຽນ
ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ.”
ສ່ວນວ່າແມ່ນຫຍັງແທ້ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ກໍຢາກແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຜູ້ທີ່
ລະເມີດສິດທິມະນຸດເປັນການສ່ວນຕົວ ຫຼາຍກວ່າທັງໝົດປະເທດ.
ທ່ານ Murphy ກ່າວວ່າ “ການລົງໂທດຢ່າງທົ່ວໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ອ່ອນ
ແອນັ້ນ ຍິ່ງຈະອ່ອນແອລົງໄປຕື່ມອີກ ຈະປະເຊີນກັບຄວາມຮຸນແຮງແບບເດີມໆ
ແລະການກໍ່ອາດຊະຍະກຳຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ມາຈົນເທົ່າເຖິງປະຈຸບັນນີ້.”
ໃນຂະນະທີ່ເພັ່ງເລັງໃສ່ວິກິດການທາງດ້ານມານຸດສະທຳໃນມຽນມາຢູ່ນັ້ນ ສະມາຊິກ
ສະພາພັກ Democrat ທ່ານນຶ່ງກໍບໍ່ສາມາດທົນຕໍ່ຖ້ອຍຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທຣຳທີ່ທຳນຽບ
ຂາວ ຊຶ່ງສະມາຊິສະພາສູງ ທ່ານນາງ Jeanne Shaheen ສັງກັດພັກ Democrat
ຈາກລັດ New Hamshire ຈາກຄະນະກຳມະການການຕ່າງປະເທດ ກ່າວວ່າ
“ແມ່ນຂໍ້ຄວາມອັນໃດທີ່ຢາກສົ່ງໄປໃຫ້ຜູ້ນຳມຽນມາ, ທັງທະຫານ ແລະພົນລະເຮືອນ ໃນຕອນທີ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ພວກເຮົາໄດ້ມີການຫ້າມການເດີນທາງຂອງບັນດາປະເທດ
ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊາວມຸສລິມນັ້ນ.”
ທ່ານນາງ ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງ ບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງຢາກໄດ້ຄຳຕອບໃດໆຈາກຄະນະກຳມະ
ການຄະນະນີ້ ແລະກໍບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບເລີຍ.
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