ສຫລ ຖືກໂຈມຕີ ໃນການຖອນໂຕ ອອກຈາກ ສະພາ ສິດທິມະນຸດ ສປຊ

ບັນດາຜູ້ຫາສຽງສະໜັບສະໜູນເລື້ອງສິດທິມະນຸດ ໄດ້ສະແດງຄວາມເສຍໃຈທີ່ສະຫະ
ລັດ ໄດ້ປະກາດໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາວ່າ ຈະຖອນຕົວອອກຈາກສະພາວ່າດ້ວຍສິດທິ
ມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດຫລື UNHRC. ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ປະເທດອື່ນໆຈະຕ້ອງ
ກ້າວເຂົ້າມາ ແທນທີ່ເພື່ອຄໍ້າປະກັນວ່າ ຍັງມີການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງໂລກ
ຕໍ່ໄປເພື່ອຕາງໜ້າສິດສິດທິມະນຸດ. ແລະດັ່ງທີ່ຊລາຕິກາ ຮົກ ນັກຂ່າວວີໂອເອລາຍງານ
ມາຫຼາຍຄົນເຫັນວ່າການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວເປັນການຊົ່ວຄາວ ແລະມີການເຊື່ອມຕໍ່ສະເພາະກັບຄະນະລັດຖະບານສະຫະລັດທີ່ປົກຄອງຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ຊຶ່ງກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳ
ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວບໍ່ເປັນທີ່ແປກໃຈແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ ຍ້ອນວ່າສະຫະລັດໄດ້ເຕືອນ
ມາເປັນເວລາໄດ້ນຶ່ງປີແລ້ວວ່າຕົນຈະຖອນຕົວອອກ ຖ້າຫາກສະພາວ່າດ້ວຍສິດທິມະ
ນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດຍັງບໍ່ຢຸດເຊົາແນເປົ້າໝາຍຕໍາໜິຕໍ່ອິສຣາແອລ. ບັນດາເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ສະຫະລັດຍັງໄດ້ກ່າວຫາສະພາທີ່ມີສະມາຊິກ 47 ປະເທດດັ່ງກ່າວວ່າຂາດປະ
ສິດທິຜົນ.
ອົງການສິ້ງຊອມດ້ານສິດທິມະນຸດໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຄໍາຕໍາໜິດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານແຄແນັດ ຣອດ ຈາກອົງການສິ້ງຊອມດ້ານສິດທິມະນຸດຢູ່ນະຄອນນິວຢອກ ກ່າວ
ວ່າ “ສະພາວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດເຮັດວຽກໄດ້ດີຢ່າງຫຼວງ
ຫຼາຍຢູ່ໃນປະເທດຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ ມຽນມາ ຊູດານໃຕ້ ແລະຊີເຣຍ. ແຕ່
ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ເປັນຫ່ວງພຽງແຕ່ເລື້ອງອິສຣາແອລ ປະເທດດຽວ.
ແລະຍ້ອນວ່່າ ສະພາວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ ຕິຕຽນອິສຣາແອລ ຫຼາຍ ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນ
ໃຈຖອນຕົວອອກ ໂດຍມີຄວາມຫວັງວ່າຈະເຮັດໃຫ້ສະພາ ດັ່ງກ່າວຂາດຄວາມເຊື່ອ
ຖື ແລະເມື່ອເປັນແນວນັ້ນ ກໍພະຍາຍາມທີ່ເຮັດໃຫ້ເປັນຜົນກະທົບຂອງການຕິຕຽນ
ຕໍ່ອິສຣາແອລ ຫລຸດໜ້ອຍລົງ.”
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ຍັງໄດ້ກ່າວຫາສະພາດັ່ງກ່າວວ່າ ໄດ້ຮັບເອົາປະເທດທີ່ກະ
ທຳຄວາມຜິດດ້ານສິດທະມະນຸດທີ່ຮ້າຍທີ່ສຸດຂອງໂລກເຂົ້າ ເຊັ່ນວ່າຈີນ, ຄິວບາ ແລະ
ເວເນຊູເອລາເປັນສະມາຊິກ. ຈີນໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການກ່າວຫາ ໃນທັນທີທັນໃດໂລດ.
ທ່ານເຈັງ ຊວງ ຈາກຫ້ອງການກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ ກ່າວເປັນພາສາຈີນກາງ
ວ່າ “ທຸກໆຄົນ ທີ່ບໍ່ມີການລໍາອຽງ ກໍຈະສາມາດເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບຜົນສໍາ
ເລັດອັນຢິ່ງໃຫຍ່ ແລະຄວາມກ້າວໜ້າຂອງຈີນໃນດ້ານມະນຸດສະທຳ. ປະຕິກິລິຍາ
ຂອງສະຫະລັດຕໍ່ UNHRC ແມ່ນໄດ້ຖືກຄັດຄ້ານໂດຍເກືອບໝົດທຸກປະເທດຢູ່
ໃນໂລກ."
ບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສິດທິມະນຸດກ່າວວ່າ ການຖອນຕົວຂອງສະຫະລັດ ຈະບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການສົ່ງເສີມສິດທິມະນຸດຢູ່ທົ່ວໂລກຢຸດສະງັກລົງ ແຕ່ໃນທາງກົງກັນ
ຂ້າມ ຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ປະເທດອື່ນຕ້ອງປະຕິບັດງານເພີ້ມຂຶ້ນ.
ທ່ານນາງຊາຣາ ມາກອນ (Sarah Magon) ຈາກອົງການສິ້ງຊອມດ້ານສິດທິມະນຸດ
ກ່າວວ່າ “ພ້ອມກັນນັ້ນ ຍັງຈະຕ້ານຄືນຕໍ່ສະຫະລັດ ເວລາປະເທດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລະ
ເມີດຢູ່ໃນປະເທດຂອງຕົນເອງ ເຊັ່ນການເອົາດຶງເດັກນ້ອຍອອກຈາກພໍ່ແມ່ຂອງ
ພວກເຂົາ ແລະອ້າງວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ຍ້ອນວ່າມັນເປັນເລື້ອງກົດໝາຍ
ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວແມ່ນການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ.”
ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ກ່າວໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ ສະຫະລັດຈະຢຸດເຊົາແຍກ
ພວກເດັກນ້ອຍອອກຈາກຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າທີ່ເຂົ້າມາສະຫະລັດຈາກເມັກຊິໂກຢ່າງຜິດ
ກົດໝາຍ ພາຍຫຼັງທີ່ສະຖານະການທີ່ເຮວຮ້າຍຂອງພວກເດັກນ້ອຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາ
ຄົມສາກົນເກີດຄວາມໂກດແຄ້ນ.
ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດຄົນນຶ່ງຢູ່ໃນສະພາສະຫະລັດກ່າວວ່າ ຄະນະລັດຖະບານດັ່ງ
ກ່າວບໍ່ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງປະຕິກິລິຍາຂອງພວກຢູ່ໃນຄະລັດຖະບານສະຫະລັດ
ທັງໝົດ.
ສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ທ່ານບິລ ຄິດຕິງທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກລັດແມັສຊາຈູແຊັສກ່າວວ່າ “ຄົນຢູ່ທົ່ວໂລກ ເວລາເຂົາເຈົ້າເບິ່ງການປະຕິບັດເຊັ່ນນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຄວນ
ເບິ່ງສະຖາບັນຕ່າງໆຂອງສະຫະລັດເຊັ່ນວ່າ ລັດຖະສະພາ ແລະເບິ່ງວ່າເຂົາເຈົ້າເວົ້າ
ແນວໃດ.”
ບັນດາຜູ້ສັງເກດການຍັງເຫັນການຖອນຕົວອອກຈາກ ສັນຍາທີ່ເປັນການດໍາເນີນຄວາມພະຍາຍາມແບບຫຼາຍປະເທດ ເຊັ່ນວ່າຂໍ້ຕົກລົງອີຣ່ານ ແລະຂໍ້ຕົກລົງດ້ານດິນຟ້າອາກາດ
ປາຣີ ວ່່າເປັນເຄື່ອງໝາຍປະຈໍາຕົວຂອງຜູ້ນຳສະຫະລັດຊຸດປັດຈຸບັນ ທີ່ອາດຈະບໍ່ມີສືບ
ຕໍ່ໄປເຖິງລັດຖະບານຊຸດຕໍ່ໄປ.
Rights advocates have expressed regret over the U.S. announcement Tuesday that it is withdrawing from the United Nations Human Rights Council. They say other countries will have to step in to ensure the continuation of the global effort on behalf of human rights. And as VOA's Zlatica Hoke reports, many see the move as temporary and linked specifically to the current U.S. administration.]]
The decision was not a surprise, as the United States warned a year ago that it would withdraw unless the council stops targeting Israel. U.S. officials also accused the 47-member body of being ineffective.
Human Rights Watch rejected the criticism.
"The U.N. Human Rights Council has done enormous good in countries like North Korea, Myanmar, South Sudan, Syria. But the Trump administration cares only about Israel. And because the Human Rights Council criticizes Israel a lot, it's decided to pull out, hopefully discrediting the council, and therefore trying to minimize the impact of the criticisms of Israel."
U.S. officials also accused the council of accepting as members the world's worst human rights offenders, such as China, Cuba and Venezuela. China promptly rejected the charge.
"Everyone without bias can see clearly China's great achievement and progress in terms of human rights. The U.S. attitude towards the UNHRC has received objections from most of the countries around the world."
Rights activists say the U.S. withdrawal is not going to halt human rights promotion globally, but other countries will have to do more.
"Also to push back against the United States when it does things in its own country, like rip children from their parents and claim that they have to do so because of law, when it's actually their decision."
U.S. President Donald Trump said Wednesday the United States will stop separating children from their families who entered the United States illegally from Mexico, after the children's plight sparked international outrage.
A Democrat in the U.S. Congress said the administration does not reflect the attitude of the entire U.S. government.
"The people around the world, when they're looking at actions like that, they should also look to the other institutions of the U.S. government like Congress and see what they're saying."
Observers also see pulling out of multinational efforts, such as the Iran deal and the Paris agreement on climate, as a trademark of the current U.S. leadership, which may not extend to the next administration.
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