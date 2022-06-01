ຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າສະຫະລັດ ທ່ານນາງຈີນາ ແຣມອນໂດ (Gina Raimondo) ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ກຳລັງພິຈາລະນາຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວ ເພີ້ມການລາຍຊື່ບັນດາບໍລິສັດຈີນ ເຂົ້າໃສ່ຢູ່ໃສ່ບັນຊີດຳທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງລັດ ຖະບານ ໃນຂະນະທີ່ຕົນພວມທຳການສືບສວນຕໍ່ອັນທີ່ຮ້ອງວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຈີນ ທີ່ຈະຫຼົບຫລີກການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ ຮອຍເຕີ.
ລາຍຊື່ບໍລິສັດຂອງກະຊວງການຄ້າ ແມ່ນຈຳກັດການສົ່ງອອກມາສູ່ສະຫະລັດ.
ທ່ານນາງແຣມອນໂດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ລັດຖະບານໄດ້ເຮັດວຽກ “ເພື່ອນຳ ເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜູ້ກະທຳຜິດຢູ່ໃນຈີນ ແລະເພີ້ມບັນດາບໍລິສັດເຫລົ່ານັ້ນເຂົ້າຢູ່ໃນບັນ ຊີລາຍຊື່ ພວກເຮົາກຳລັງຢູ່ໃນລະຫວ່າງກາງຂອງຈຳນວນການສືບສວນ.”
ທ່ານນາງກ່າວເພີ້ມວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຍັງມອງບໍ່ເຫັນວ່າ ພວກເຮົາຜ່ອນຜັນການລົງໂທດ ໃນເວລານີ້ແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ.”
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ຈີນບໍ່ຢູ່ລ້າໆ “ເຂົາເຈົ້າເຮັດແນວໃດແນວນຶ່ງຂຶ້ນ ພວກເຮົາຮູ້ຊ່ອງທາງໃໝ່ໃນການຫຼົບຫລີກການລົງໂທດ ໂດຍຕັ້ງບໍລິສັດໃໝ່ຂຶ້ນມາ ແລະ ແບບດຽວກັນ.
ພວກເຮົາມີຄວາມຫ້າວຫັນ ແລະຄວາມພະຍາຍາມສອດຊ່ອງ ເພື່ອເປັນຫູເປັນຕາທີ່ກຳ ລັງດຳເນີນຢູ່.”
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ໃນເວລາທີ່ເປັນໄປໄດ້ ທ່ານນາງຕ້ອງການເຮັດວຽກກັບບັນດາພັນ ທະມິດສະຫະລັດ ເພື່ອໃຫ້ວາງຂອບເຂດທາງດ້ານການຄ້າ ໃຫ້ສອດຄ່ອງໃນການຄວບຄຸມການສົ່ງອອກຂອງສະຫະລັດ.
U.S. Commerce Secretary Gina Raimondo said on Tuesday the Biden administration is actively considering adding new Chinese companies to the government's economic blacklist as it investigates what it calls efforts by China to evade U.S. sanctions.
The Commerce Department's Entity List restricts access to U.S. exports.
Raimondo told reporters the administration was working to "get information around bad actors in China and adding those companies to the Entity List ... We are in the middle of a number of investigations."
She added: "I don't see us relaxing sanctions any time soon."
China is not standing still, she said. "They are coming up with, we know, new ways to evade our sanctions, setting up new [companies] and the like. We have a very aggressive and vigilant effort under way."
When possible, she said, she wants to work with U.S. allies to align their trade restrictions with U.S. export controls.