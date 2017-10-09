ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ປະນາມ ຣັດເຊຍ ທີ່ທັບມ້າງ ສື່ມວນຊົນອິດສະຫລະ

ໃນຂະນະທີ່ມີການສືບສວນຫລາຍຢ່າງກ່ຽວກັບການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໃນ
ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດປີ 2016 ທີ່ກຳລັງດຳເນີນໄປຢູ່ນັ້ນ ບັນດາ
ສະມາຊິກລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ຕ່າງກໍພາກັນເຕືອນກ່ຽວກັບການ ປາບປາມເພີ້ມ
ຂຶ້ນຂອງມົສກູ ຕໍ່ອົງການຂ່າວອິດສະຫລະ ແລະບັນດານັກຂ່າວຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່
ອົງການເຫຼົ່ານີ້ ຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ.
ບັນດາສະມາຊິກກຳມາທິການ Helsinki ຂອງສະຫະລັດຊຶ່ງເປັນອົງການອິດສະຫລະ
ຂອງລັດຖະບານກາງ ທີ່ຕິດຕາມເບິ່ງປະຊາທິປະໄຕ ແລະສິດທິມະນຸດຢູ່ໃນຢູໂຣບນັ້ນ
ໄດ້ພົບປະກັນໃນວັນພຸດອາທິດແລ້ວນີ້ຢູ່ລັດຖະສະພາ ເພື່ອຫາລືກ່ຽວກັບການຂົ່ມຂູ່ທີ່
ບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ທີ່ພວກນັກຂ່າວທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຣັດເຊຍແລະ ບັນດາປະເທດອະດີດສະຫະ
ພາບໂຊຫວຽດ.
ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າທ່ານ Steve Chabot ກ່າວວ່າ ການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່
ອົງການຂ່າວທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະເປັນອິດສະລະ ຢູ່ໃນຣັດເຊຍນັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ
ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານຍຸດທະສາດຂອງທ່ານ Putin ທີ່ບ່ອນທຳລາຍພວກຕິຕຽນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ
ນອກປະເທດ.
ທ່ານ Steve Chabot ສະພາຕໍ່າພັກຣີພັບບລິກັນ ກ່າວວ່າ “ໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່
ປະຊາທິປະໄຕຂອງຊາວອາເມຣິກັນ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ທ່ານ Putin ມີຄວາມ
ປະສົງທີ່ຈະຄວບຄຸມນັ້ນ ພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ເຄື່ອງມືຕ່າງໆແກ່ຄວາມຄິດທີ່ເປັນ
ອິດສະຫຼະ. ນີ້ແມ່ນຍິ່ງຈະເປັນການຊຸກຍູ້ສະໜັບສະໜູນ ຕໍ່ອົງການ ຂ່າວອິດ
ສະຫລະ.”
ທ່ານນາງ Amanda Bennett ຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍຸສຽງອາເມຣິກາກ່າວວ່າ ຫ້ອງ
ການຂອງວີໂອເອ ຢູ່ມົສກູໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບການປະຕິບັດແບບນີ້ ມາແຕ່ເວລາ
ເລີ້ມຕົ້ນ.
ທ່ານນາງ Bennett ກ່າວວ່າ “ວີໂອເອ ພະແນກພາສາຣັດເຊຍເລີ້ມປະຕິບັດງານ
ມາແຕ່ປີ 1947 ເພາະສະນັ້ນການຂົ່ມຂູ່ ແລະການຮາວີລົບກວນບໍ່ແມ່ນເລື້ອງໃໝ່
ສຳລັບພວກເຮົາ. ແຕ່ວ່າຫວ່າງຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ ພວກເຮົາເຫັນວ່່າ ມີການຮາວີເພີ້ມ
ຂຶ້ນຈາກພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍ ການຊັກຊ້າໃນການວິ່ງເຕັ້ນຂໍເອກກະສານທີ່ໃຫ້
ການອະທິບາຍບໍ່ໄດ້ແລະເພີ້ມການໂຈມຕີຢ່າງເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບການເກັບກຳຂ່າວ
ຂອງວີໂອເອ.”
ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ Adam Schiff ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຮ່ວມ ກຸ່ມລັດຖະ
ສະພາທີ່ປະກອບດ້ວຍທັງສອງພັກ ທີ່ສະໜັບສະໜູນສິດເສລີພາບດ້ານ ຂ່າວຢູ່ໃນທົ່ວ
ໂລກໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມ ໂດຍ
ສະພາຜູ້ວ່າການກະຈາຍສຽງຂອງສະຫະລັດ ທີ່ເປັນຜູ້ກຳກັບ ນຳສຽງອາເມຣິກາ ເພື່ອ
ໃຫ້ອອກຂ່າວທີ່ “ກໍ້າເກິ່ງ ແລະເປັນເວທີກວ້າງຂວາງ” ຢູ່ໃນຂົງເຂດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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