ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ປະທານສະພາຕໍ່າ ມີແຜນເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມໄຕ້ ຫວັນ ໃນເດືອນໜ້ານີ້ ທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັບ ຈີນ, ເຊິ່ງໜັງສືພິມຟາຍແນນໂຊລໄທມ໌ (Financial Time) ໄດ້ເປີດເຜີຍໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໂດຍ ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ ທີ່ອ້າງອີງໃສ່ 6 ຄົນຜູ້ຮູ້ເລື້ອງດີ.
ທ່ານນາງ ເພໂລຊີ ແລະຄະນະຜູ້ແທນຂອງເພິ່ນ ຍັງຈະພາກັນແວ່ຢ້ຽມຢາມປະ ເທດອິນໂດເນເຊຍ, ຍີ່ປຸ່ນ, ມາເລເຊຍ ແລະສິງກະໂປ ນໍາດ້ວຍ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຈະໃຊ້ເວລາຢູ່ທີ່ກອງບັນຊາການໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດ ໃນເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກຢູ່ລັດຮາວາຍ ອີງຕາມລາຍງານຂອງໜັງສືພິມ.
ຫ້ອງການຂອງທ່ານນາງ ແລະກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບຕໍ່ການຂໍຄໍາເຫັນຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີໃນທັນທີ. ສະຖານ ທູດຂອງໄຕ້ຫວັນໃນສະຫະລັດ ແມ່ນຍັງບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ໃນເວລານີ້.
ການໄປຢ້ຽມຢາມໄຕ້ຫວັນຂອງຜູ້ນໍາພັກເດໂມແຄຣັດໄດ້ມີການເລື່ອນຈາກເດືອນເມສາຜ່ານມາ, ລຸນຫຼັງທີ່ທ່ານນາງມີຜົນກວດເປັນບວກກ່ຽວກັບພະຍາດ COVID-19. ໃນເວລາດຽວກັນ, ຈີນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຢ້ຽມຢາມດັ່ງກ່າວນີ້ ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະຈີນ ໃນດ້ານຕ່າງໆ.
ໄຕ້ຫວັນ, ປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນເພີ້ມຂຶ້ນຈາກ ຈີນ, ເຊິ່ງ ຈີນ ມອງວ່າ ເກາະທີ່ປົກຄອງຕົນເອງແບບປະຊາທິປະໄຕແຫ່ງນີ້ ແມ່ນດິນແດນສ່ວນນຶ່ງຂອງຕົນ. ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ສ້າງຄວາມຂັດແຍ້ງຕໍ່ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງປັກກິ່ງ ແລະວໍຊິງຕັນ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໄຕ້ຫວັນ ໄດ້ຮັບກໍາລັງໃຈຈາກການສະເໜີການສະໜັບສະໜຸນໂດຍລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນໝາຍ ແບບ “ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ” ຕໍ່ເກາະທີ່ປົກຄອງຕົນເອງດັ່ງກ່າວ.
July 19 (Reuters) — Nancy Pelosi, the speaker of the U.S. House of Representatives, plans to visit Taiwan next month, amid tension with China, the Financial Times said on Tuesday, citing six people familiar with the matter.
Pelosi and her delegation will also visit Indonesia, Japan, Malaysia and Singapore, and spend time in Hawaii at the headquarters of U.S. Indo-Pacific command, the paper added.
Her office and the U.S. State Department did not immediately respond to a Reuters request for comment, however. The Taiwan embassy in the United States could not immediately be reached.
The Democratic leader’s visit to Taiwan had been postponed from April, after she tested positive for COVID-19. At the time, China said such a visit would severely affect Chinese-U.S. relations.
Taiwan faces mounting pressure from China, which considers the democratically ruled island its own territory. The issue is a constant irritant in ties between Beijing and Washington.
Taiwan, however, has been heartened by continued support offered by the Biden administration, which has repeatedly talked of its “rock-solid” commitment to the island.